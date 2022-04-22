Трубу КТК наконец починили. Штормов впереди еще много...

00:27 25.04.2022

На морском терминале КТК возобновлена работа ВПУ-3



КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз–Новороссийск, действующий на территории Казахстана и России - Sputnik Казахстан, 1920, 24.04.2022



ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации



НУР-СУЛТАН, 24 апр - Sputnik. 23 апреля 2022 года на Морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 после проведения ремонта.



Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля 2002 года позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ.



"Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ. В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.



21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов.



Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.



Мониторинг обстановки в районе Морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было.



Ранее сообщалось, что трубопровод КТК близок к работе на полную мощность, и ВПУ-2 должно заработать еще 22 апреля. Об этом говорил министр энергетики Болат Акчулаков.