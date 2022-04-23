Мы - советские, с нами - Сталин. К вопросу об языкознании и не только, - Анна Серафимова

07:56 25.04.2022 Западные идеологи, определяющие информационную, просветительскую политику своих стран и коллективного Запада, сталкиваются с такой дилеммой, как воспитание сограждан. Понятно, что лишь на чистогане, лжи, немотивированной агрессии к окружающим, чувстве собственной исключительности и превосходства, злопамятности воспитывать всех граждан нельзя, потому что эти худшие качества человека, привитые всему обществу, обернутся против самих воспитателей. Представляете, все вокруг- злобные, мстительные, корыстные, лживые, уверенные в своей исключительности и превосходстве над другими, праве решать, кого казнить, а кого миловать. То есть все- вокруг – Байдены, Обамы, Джонсоны, Шольцы, фон дер Ляйены, Нуланды. Имя им- коллективный запад- сиречь легион. То есть ситуация- пауки или крысы о одной банке. Зачем Байденам так рисковать- подвергать себя опасности со стороны воспитанных тобою же сограждан? Их много, они тебя, Байдена, схарчат, и только твою вставную челюсть выплюнут. Поэтому надо крыс отдельно воспитывать, в закрытых заведениях, а народ, элитами всех стран называемый незамысловато- быдло, отдельно. И тех, быдло, надо хорошему учить: сострадание, справедливость, защита слабого и угнетаемого, нестяжательство. В таком обществе самим управителям жить безопаснее. И без "простых граждан" есть, кому стяжать. Собственно, только тем- и стяжать. На всех не хватит.



Так что стяжать, рвать зубами, грабить, лгать, не дрогнув ни одним мускулом на лице, ощущать себя властелинами мира, произносить фарисейские речи учат в закрытых учебных заведениях для избранных. Даже представить страшно, что говорит милым Гарри и Уильяму их благообразная бабуся, когда даже дворецкие не слышат. Нагнуть, ограбить весь мир - это же какими чудовищами англосаксам надо быть. При этом строить на публике личики таких уж паинек, таких уж любящих своих деток и все человечество папиков. Вот против кого надо санкции объявить, вкупе с Борисом- королевскому семейству.



И то, что против России ополчились люди из стран запада, говорит о том, что граждане-то хорошие. Они же искренне думают, оболваненные своими правителями. что в России мы такие вурдалаки, такие агрессоры! А они, западные обыватели, выступают против всего плохого (на этот раз мы олицетворяем плохое), за все хорошее, что олицетворяют они сами. А как приятно думать о себе хорошо. "Ай да Иоганн, мол, ай да овчаркин сын! Работаю волонтером и собираю старые ненужные вещи пострадавшим от российской агрессии. Откуда знаю об агрессии? Да мне же весельчак Борис Джонсон сказал! Псаки же поведала, Нуланд прослезилась".



Информации у "свободных" западных людей нет. Информационный концлагерь, в котором держат всех, надзирателями работают Цукерберги. Отслеживается все! Заходил на чуждый мировому жандарму сайт- уволен. А уж если лайкнул!



Тут российские либералы в обмороке бредили: работница российской полиции лайкнула укронацистов, ее уволили. Слава Богу, если так. Вон на западе простых граждан прессуют за лайки. А эта деваха как свою власть употребит, коли час икс? У нее- доступ к информации. Она будет ее сливать каким-нибудь сайтам "Агрессотворец". Отпустит задержанного украинского террориста… Вариантов- масса.



Сейчас анекдот года- западная свобода слова. Я, бывая еще в советское время за границей, удивлялась неинформированности о Советском Союзе людей вполне грамотных. Мы знали о Западе гораздо больше, чем они о нас. Хотя, казалось бы, это же нас отлучали от информации, держали в неведении, а у них-то полная свобода! Я даже думала, что они шутят, когда задавали вопросы о медведях на улицах и знаю ли я, что такое телевизор, видела ли такое чудо. Я сказала, что вообще-то Гагарина только по телевизору видела.



А они даже не поняли мою иронию, что мы- космическая держава, первая в мире. Уж телевизер-то сподобились произвесть.



Не говоря уже об их знании истории. Просто набор выгодных им мифов. Причем, каждая западная страна относится к другой свысока. Для немца голландцы- сырные головы, французы - лягушатники, понятное дело. Для французов и голландцев немцы- сосисочники… И так далее. Все считают себя выше соседей.



Когда они стали оединиваться Европой, я говорила, что это не очень получится: у вас нет народа, который бы сплотил вас всех своей добровольной жертвенностью, который бы себя отдал за други своя, как это делал в Советском Союзе русский народ, как и в России- тоже он. Кто поедет в какую-нибудь глухомань другого европейского государства учить, лечить, строить заводы, как это делали русские учителя и врачи, инженеры, уезжая в горные села, в селения средней Азии? Ни о каких денежных вознаграждения речь не шла- простая зарплата. Побуждением был только благородный порыв- помочь неграмотным, больным.



Прочитала недавно, как строили ДнепроГЭС. Тысячи предметов искусства из русских музеев, в том числе из Эрмитажа, лучшие полотна были проданы, чтобы на вырученные деньги возвести станцию украм. Можете представить, что французы распродадут свой Лувр, чтобы пособить болгарам или хохлам, коль скоро те уже тоже цээвропэйци? Может, галерея Уффици устроит торг экспонатами, чтобы хорватов порадовать стройками века?



Западные психологи-социологи прекрасно знают своих граждан. Их интересы, которые формируются из идеологического центра, знают, сколько времени те готовы посвятить чтению газет (в то время), просмотру новостей. И уж если они дадут новости и подсунут чтение, то только то, что сформирует у обывателя нужные образы и инстинкты.



К правде их информация не имеет никакого отношения. Литвиненко, пробирка с порошком, Скрипали… "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. ... Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи".



Почему, например, Запад так не хотел, чтобы у нас проходили Олимпиада и чемпионат по футболу? Сама я, кстати, предпочту строительство заводов и больниц, а не гоночных трасс. Однако речь не об этом. А о том, что западные элиты не хотели, чтобы масса болельщиков приехала и увидела нашу страну, людей. Красивых, улыбающихся, образованных, хорошо одетых. Вернутся домой и будут рассказывать о том, что и кого увидели. И мифы о нашей стране рухнут или поколеблются. Оговорюсь и о том, что прекрасно понимаю: и нынешнее образование с советским не сравнишь, и воспитанность нынешнюю не похвалишь. И в провинции хорошо одетых людей меньше, чем в столицах, где соревнования и проходили. Однако и общий уровень образования у нас все же выше, благодаря советскому наследию, и улицы чище, чем в самых что ни на есть Европах, и люди за собой следят, выглядят достойно.



Рассказывают знакомые: приехал в Россию менеджер из Гамбурга, живущий в престижном районе города, а не на окраине, оккупированной беженцами, и был поражен чистотой наших улиц и доброжелательностью людей. Он проехал по нескольким городам. Человек образованный, более-менее интересуется политикой, но ехал в Россию, боясь, что его убьют, что здесь сплошной бандитизм, все агрессивны, что он заразится всеми болезнями- настолько грязь и инфекции кругом. Но ему, когда он по возвращении в Германию стал этим делиться с соплеменниками: коллегами, друзьями,- сказали, что не надо этого делать, потому что его запишут в агенты Кремля.



И западные Елизаветы, Джо, Борисы боятся, что их верноподданные узнают правду о России, о ситуации на Донбассе, о фашизме на Украине. Во-первых, потому что обманутым себя не любит чувствовать никто, а уж обведенным, как лох, вокруг пальца, тем более. Во-вторых, человеку, воспитанному не в узком кругу "закрытых заведений" хищников и бессердечных дельцов, стыдно, если он поступил несправедливо по отношению безвинному человеку, тем более, если поступил так, будучи введенным в заблуждение. Он злится на того, кто его в заблуждение ввел - обманул опять-таки. И уже по отношению к нему в человеке кипит ярость благородная. Тем более, сейчас все дорожает, мы-то уже привыкли к этому. Нас стабильностью, застоем в ценах последние 30 лет никто не баловал. Мы бы даже насторожились, если бы власти уготовили нам такой сюрприз, как стабильность и нулевая инфляция. А западники привыкли к хорошей жизни, которую им обеспечивали во многом мы- наши ресурсы, наши деньги, выведенные за рубеж откровенными врагами народа. И западникам теперь их власти говорят, что все беды, в том числе лунное затмение- из-за России, всех нас. Те на нас злятся, требуют с нами разделаться. А потом окажется, что ухудшение жизни наступило из-за этих самых обманщиков, которые сами-то обогатились нешуточно. Это же опасность для власти- собственный народ, узнавший, что его в очередной раз обманули и ограбили. Воистину, можно обманывать многих и долго, но нельзя всех и всегда.



Абсолютно мерзки все эти отказавшиеся от Родины анны нетребки, которые заверещали, что они сами не местные, что к правительству России никакого отношения не имеют, они граждане Австрии. А как же быть с фото? Прямое отношение к власти - вот фотохроника. Анна и президент. Отреклась от Родины из-за меркантильных соображений. Либералы ором орали, мол, в ранние годы советского государства людей заставляли отрекаться от родных, даже родителей, признанных врагами народа.



Прямо скажем, выбор – отречься или нет- был самого человека, зачастую из-за карьеризма, на всякий случай, чистил анкету. А отпечься от Родины? Ради чего? Ради желудка! Петь она бы и здесь могла, а вот привычка к роскошной жизни...



Бунин о Нетребко:



Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат…



Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей -

Усталой, робкой и печальной -

Средь городских его друзей,



Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.



Даме следует напомнить, как и где кончали предатели. Уроженка Краснодара, если бы не советская власть, коров бы доила, а не нежилась на сценах мира, подставляя тучные бока софитам. Тоже откажется от звания народной артистки России (2008 год) как еще одна лицедейка-лицемерка Хаматова? Какая она народная? Где ее народ видит? Какой народ? Не у каждого есть возможность смотаться в Вену, послушать вполне себе стандартное сопрано. Государственную премию (2004 год) сдаст обратно? Я свою копейку, которую без моего ведома вложили в эту премию, требую обратно!



Несравнимо более красивый, сильный, богатый голос у прекрасной русской певицы Светланы Твердовой. Но у нее нет тех покровителей, которые предательнице Нетребке помогли возвыситься. Бутман взялся защищать карьеристку: на нее давили. Это общее оправдание предателей: не по своей воле предал, заставили, обстоятельства вынудили... Извините мне мой французский, но что за вынужденность? Попела достаточно, заслужила отдых. А коли охота петь- пуще неволи, то в России полно площадок- пой-заливайся. Однако хочется ы цээвропах. Это поменять Родину на сосиски с пивом? Какая гнусная мелкота! Края Адольфа Гитлера Нетребке милее.



Опять -таки либералы вот зубами скрежещут: в школе, во дворе маму-бабушку, папу-дедушку обзывали дочерью врага народа. Она страдала! А сейчас русских детей травят повсеместно, хотя они- друзья-спонсоры тех народов, куда их увезли родители, прихватив наши деньги. Но либералы что-то не выходят на площади с плакатами "Нет травле детей!" О слезинке русского ребенка, которого преследуют за его национальность, что-то не слышим.



Так что западные обыватели, ополчившиеся против России- это оболваненные, доведенные до идиотизма люди. А вот их правители… Мерзость человечества.



А то, что даже умные западные люди не могут разобраться в трех соснах, блуждают там, убедилась не раз.



Разговариваю с немцами в 90-х, они очень любят тему, что жертв Сталина было больше, чем Гитлера, мол, Иосиф уничтожил 60- 80 миллионов в репрессиях.



Я говорю, что вообще слышала - 100 миллионов уничтожено. Они радуются: да, вот видите, насколько коварнее Гитлера. Спрашиваю, откуда ваши цифры? Они: ваши историки пишут. Эти Сванидзы-Чубайсы. Я предлагаю просто подумать: 196 миллионов человек- численность населения Советского Союза, включая все вошедшие в состав СССР территории. А против кого ведутся репрессии, как правило? Не против детей, женщин, стариков, а против здоровых мужчин призывного возраста. И если даже вы берете самую малую из ваших фантазий цифру- 60 миллионов уничтоженных в репрессиях, то получается, Сталин уничтожил всех мужчин Советского Союза! Старики да малышня, может, остались. Против кого вы воевали? Кто вас победил? И кто воевал с вами и во имя чего? Если семьи лишились ни за что, ни про что глав семейств, то они будут настроены против власти! Зачем Сталину было накануне войны всех защитников уничтожать? Такой экзотичный вид самоубийства? Уж лучшим немцем или другом немецкого канцлера он точно не был, рассчитывать на домик в Баварских Альпах, как выслужил себе предательством Горбачев: "замок Хубертус – трехэтажный особняк площадью 570 кв. м на берегу чистейшего озера Тегернзее в альпийских предгорьях, в живописном городке Роттах-Эгерн", он не мог.



Собеседники понимают, что распространяли ерунду, в которую охотно поверили, сами даже не сообразив, что одно с другим не сходится. Но опять: так это же ваши историки пишут. Мне думается, всех этих авторов наших учебников, кто извратил историю Родины в угоду Соросам, надо судить за предательство - и считать это преступление без срока давности. Потому что это хуже убийства человека- убийство народа, его истории, его героев, подвиг которых извращен или вычеркнут. Все же авторы известны. И надо не только учебники изъять, как это шатко-валко ныне делается, но их авторов судить за клевету и мошенничество. И с конфискацией: сколько наших денег потрачено на эти учебники!



А вообще западное образование таково, что оно не учит анализировать, соображать: вот сказали белое- я повторю. Это же назвали черным- я поддерживаю. Шаг мысли влево, шаг вправо- ты маргинал и вне общества. И там не будешь, как наши "инакомыслящие", занимать ведущие места в вузах и министерствах, на сценах.



Догадывается ли прогрессивное человечество, какая участь ему уготована? Да, западу нужны наши ресурсы: ископаемые, территория, потому и идут на нас во все века, огнем и мечом неся "прогресс и демократию".… 30 лет они жировали за счет ограбления (с помощью нашей предательской элиты) наследия Советского Союза. Проели. Надо взяться за Россию. Но и это проедят такой-то оравой в 7 миллиардов мировых едоков. И потому надо просто тотально сократить население земли. Тотально! Но пока есть Россия, несмотря ни на что, жертвенная, справедливая (я о народе, а не об элите), защищающая гонимого и слабого, она не позволит истребить людей какой бы то ни было национальности. Так что западу, этому мировому правительству-Вельзевулу, надо убрать самого непокорного злу человека- русского. Если его нет- то все позволено. Но он есть. Мы русские- с нами Бог. И мы- советские, с нами- Сталин.



Анна Серафимова

23 апр. 22 Источник - zavtra.ru

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