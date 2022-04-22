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|Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
08:02 25.04.2022
24 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о смене главы кабмина
Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook прокомментировал слухи о возможной отставке главы кабмина.
"Кто распускает такие слухи и интриги? Никакой смены не будет", - написал Садыр Жапаров.
Так глава государства отреагировал на публикацию пользователя Kyrgyzbek Zalkarbai, который написал, что ходят упорные слухи о том, что грядет смена руководства кабинета министров, и предложил на должность главы кабмина своих кандидатов.
Отметим, в пятницу в отставку отправлен глава МИД Руслан Казакбаев, его место занял экс-заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев. На этом фоне вновь заговорили о смене кабмина.