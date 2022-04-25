Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях

08:15 25.04.2022

25 апреля 2022,



МИД РФ: Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от западных санкций

Самер Мустафа



Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике", - рассказал Гончар.



Он отметил, что по экспертным оценкам, порядка 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях, а сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям.



По словам Гончара, РФ входит в число ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.



Ранее Гончар заявил, что женевские дискуссии по Закавказью, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, "партнеры" фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа.