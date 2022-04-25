Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель

08:20 25.04.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 25.04.2022



Минюст РФ внес "Российскую ЛГБТ-сеть", филиалы которой есть в каждом уголке России, в реестр общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Также Минюст признал иноагентом ее отца-основателя Игоря Кочеткова. Как член партии "Яблоко" он в 2012 году баллотировался на пост омбудсмена в Санкт-Петербурге. В те же годы Foreign Policy включила его в топ-100 "великих мыслителей современности", Freedom House наградила премией. А в 2014 году Кочеткова даже номинировали на Нобелевскую премию мира.



Кочетков возглавлял "ЛГБТ-Сеть" и ее оператора, иноагента "Сфера" (Куйбышевский суд Петербурга принял решение о ликвидации фонда "Сфера"), через который западные фонды и вливали в Россию колоссальные средства на пропаганду так называемых нетрадиционных ценностей. Среди них такие гиганты, как European Endowment for Democracy, Sigrid Rausing Trust, OAK Foundation. Кочетков сам признал, что "Российская ЛГБТ-сеть" занимается политической деятельностью, получает иностранное финансирование и "всего этого не стесняемся, так как государство – наш естественный оппонент".



И не только российское государство. Благодаря усилиям ЛГБТКИАПП+ гетеросексуальный, семейный, нормальный человек во всем мире, похоже, скоро станет существом второго сорта, чье существование и чьи права мало кого интересуют. Потому что у роботов-репликантов нет прав. Именно таким ЛГБТ видится нормальный человек – исполнителем заданных функций.



Daily Mail сообщает: фонд NHS Hospital Trust, управляющий Королевской окружной больницей Сассекса, "порекомендовал" воздержаться от использования "устаревших терминов". И теперь breast milk (грудное молоко; breast – грудь, молочная железа) именуется chest milk (молоко из грудной клетки). И у некоторых пациентов не вагина, а "переднее/генитальное отверстие". В администрации Байдена в официальных документах матерей называют "рожавшие люди". В словаре Mariam-Webster появились местоимения they и themself, которыми надо называть тех, кто не женщина и не мужчина. Одна из самых популярных политиков в демократической партии США Александрия Окасио-Кортес предложила ввести термин "люди с менструацией".



Нельзя здесь не вспомнить о скандале, поднятом вокруг шутки писательницы Джоан Роулинг, позволившей себе иронизировать над глупой заменой слова "женщины". Возмущение вспыхнуло, словно лесной пожар, и вскоре писательницу уже старательно "отменяли" те, кто занял свое место в культуре и шоу-бизнесе исключительно благодаря Роулинг и ее книгам. Роулинг пыталась оправдать свое нежелание именоваться "человеком с вульвой": "…одна из целей отрицания важности биологического пола заключается в размывании идеи о том, что у женщин есть собственная реальность, обусловленная их полом... Женщинам теперь недостаточно быть транс-союзниками. Женщины должны принять и признать, что между ними и транс-женщинами нет существенной разницы", но все равно была "отменена".



Между тем разница между женщинами и трансгендерами есть – и существенная. Хотя бы в том, что женщины защищают институт брака, семью, детей, а "люди с передним отверстием" защищают исключительно себя самих. Им постоянно кажется, будто на них нападают. Притом что все как раз наоборот – у ЛГБТ, ставшего ЛГБТКИАПП+, крепкие тылы.



Государственные институты открыто выражают заинтересованность в отмене представлений, кто есть кто в "семье будущего". Где несть ни женщины, ни мужчины, ни отца, ни матери, ни сына, ни дочери. Новый пакет правил Палаты представителей США, где стремятся "уважать все гендерные идентичности", требует использовать обозначения, которые являются "гендерно нейтральными". То есть аннулирует местоимения "он" и "она", слова "мужчина" и "женщина", а также все обозначения родственных связей – не только "отец" и "мать", но и "свекровь", "свекр", "тесть", "теща". По-английски они звучат как mother-in-law и father-in-law, то есть содержат запретные слова.



Лоббирует проект многодетная мать и бабушка Нэнси Пелоси, состоящая в браке со своим мужем почти шестьдесят лет. Зачем, спрашивается, партийным шишкам уничтожать понятие пола, превращая женщин в непонятное нечто с передним отверстием, а мужчин в бессемейных "синглов"? Какой смысл в тотальном переходе на гендерную неопределенность? И не потому ли эту кампанию затеяли сейчас, когда стремительно беднеющий средний класс теряет возможности обеспечить семью, вырастить детей, побаловать внуков? Похоже, семья скоро станет роскошью, недоступной простым американцам и европейцам – поэтому надо спешно создать электорат, не заинтересованный ни в нормальной личной жизни, ни в реализации себя в качестве отцов и матерей семейства.



"Семья – это отстой" (family sucks) – гласит популярный слоган, придуманный модной феминисткой Софи Льюис: "Семья навязывает нам пол, расу, национальность. Семья затачивает нас на производительный труд. Она заставляет нас верить в то, что мы „индивидуумы"". И не пытайтесь понять, что же здесь плохого – быть индивидуумом определенного пола, расы и национальности, быть матерью, женой, женщиной. Плохо одно – все перечисленное не игрушки, а ответственность, взросление, права. Куда проще всю жизнь изображать из себя неопределенное ничто посреди нигде. Хотя именно эта неопределенность делает инфантильного маргинала легкой добычей для радикальных и экстремистских политических течений.



Отсюда и агрессия в адрес человека, не пожелавшего называться терминами, пригодными лишь для инструкции по эксплуатации бытовой техники. И вряд ли сторонники гендерной нейтральности дают отпор традиционалистам по своему выбору. Это мнимый выбор. Агрессивное меньшинство стоит на страже интересов таких, как Нэнси Пелоси. Тех, кому выгодно, что людей превращают в роботов, в репликантов "для получения удовольствия или для тяжелых работ". Многое на пути к этой "свободе" уже сделано, особенно в плане разрушения понятийного аппарата семейных отношений. Антиутопии воплощаются.



Феминистки делают вид, будто стоят на страже женских интересов. В список интересов не входит семья. Это феминистки придумали слово "коллаборатор" (collaborator) для обозначения женщин, которым нравится заниматься сексом с мужчинами. Так назвала их Дебора Вулф в книге "Лесбийское сообщество" (1979), где говорится, что исключительно "несознательные" женщины станут вступать в сексуальные отношения с мужчинами. "Коллабораторы" могут создавать пары, приносить потомство, заводить традиционные семьи, разрушая хитрую стратегию таких, как Пелоси, не желающих, чтобы американцы (да и европейцы тоже) взрослели, брали на себя ответственность и требовали ответственного отношения к электорату со стороны властей.



Недаром говорится: нет понятия – нет вещи. Как только не станет слов "отец", "мать", "женщина", "мужчина", не станет и человека, продолжающего род свой сознательно. Как много важных вещей, оказывается, завязано на незначительных вроде бы изменениях в регламентах, директивах, языковой практике.