 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.04.2022
09:14  В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР
08:41  Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times
08:39  "Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:20  Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:15  Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях
08:02  Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
07:56  Мы - советские, с нами - Сталин. К вопросу об языкознании и не только, - Анна Серафимова

01:08  Министр обороны Афганистана заявил, что не потерпит "вторжений"
00:27  Трубу КТК наконец починили. Штормов впереди еще много...
00:06  Российский газ выводится из-под санкций
00:01  В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей
Воскресенье, 24.04.2022
22:10  Австралия в панике. Китай хочет строить военную базу на Соломоновых островах
21:42  Exit poll: Макрон набирает до 58% во втором туре выборов во Франции
12:19  Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
11:36  Тайны "Азовстали", - Игорь Веремеев
11:02  Не мешайте нам быть русскими! - Юрий Поляков
10:50  Актриса Хаматова продолжает бойко клеймить Россию и Путина на митингах в Риге
10:30  Британия десантировала в Украину свой диверсионный спецназ SAS
10:23  Шиза крепчает. Англия хочет ввести санккции за российский газ против... Германии, - "МК"
08:19  "Украинский метод" в тайваньском вопросе, - А.Кошкин
00:28  КазГенпрокуратура подняла из архива дело "застрелившегося" мэра Алматы Нуркадилова
00:26  Нефть пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
Суббота, 23.04.2022
22:22  В Алматы митинг против блокировки соц-сетей и сайта ЦентрАзия
14:40  Я - в шоке. Йена обвалилась глубже российского рубля, - министр Судзуки-сан
14:36  Индия заменила Европу. Доходы от экспорта роснефти только растут, - "Anadolu"
14:35  Не надо бояться империй, если это империи добра, - Дм.Евстафьев
14:32  Токаев дал ауызашар в Акорде
14:28  Бессмертный полк неотменим, - Петр Своик
14:13  Алматы. За участие в январском мятеже задержан глава федерации стрельбы из лука Оспанов
14:04  Возможна ли дебандеризация и нужна ли русскому миру Галиция, - С.Замлелова
13:01  Глава Кырминздрава закрыл 12 частных медицинских колледжа. За антисанитарию
12:53  КазСенатором от Алматинской области доизбран матерый парт-аппаратчик г-н Жоргенбаев
11:57  Россия переходит на иранские схемы продажи нефти, - О.Самофалова
10:35  На Украине погибли первые южно-корейские наемники
09:51  Ильхам Алиев как пример жующему сопли Сергею Лаврову, - Р.Рейнекин
09:44  Турецкие дроны разлетаются по белу свету. Поставки перспективной авиационной техники идут от Польши до Уганды, - "НВО"
09:41  Блуждающие мины Высокой Порты. Анкара лавирует между Брюсселем и Москвой, - Владимир Ераносян
09:34  Альцгеймер и Пустота. Байден повторно пожал руку... призраку
09:31  В Совфеде России поддержали идею воссоздания Таврической губернии в границах 1917 года
09:13  В Центральной Азии все более неспокойно. Казахстан превращается в Украину-2? - В.Прохватилов
09:01  Таджикистан готов платить России за электричество Сангтуды в рублях
08:49  В Кыргызстане появится новый государственный орган - по поддержке ремесленников
03:55  При гибели крейсера "Москва" погибло и пропало без вести 28 членов экипажа
00:56  Как события на Украине влияют на дипломатию в Азии
00:40  "Ни о какой переориентации саудитов речи быть не может"
00:32  Турция против курдов в Ираке. Операция "Коготь-Замок"
00:01  Украина: хроника событий 22 апреля
Пятница, 22.04.2022
21:16  В Казахстане изменится статус прокуратуры
20:59  У Киргизии новый министр иностранных дел - Жээнбек Кулубаев - китаист из племени "бугу"
20:53  Казахстан прогнулся перед Западом, предав Россию, - "МК"
17:32  Росшнырьэлитка. Кто разрешил экс-вице-премьеру и губернатору Хлопонину удрать из страны?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:20 25.04.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 25.04.2022

Минюст РФ внес "Российскую ЛГБТ-сеть", филиалы которой есть в каждом уголке России, в реестр общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Также Минюст признал иноагентом ее отца-основателя Игоря Кочеткова. Как член партии "Яблоко" он в 2012 году баллотировался на пост омбудсмена в Санкт-Петербурге. В те же годы Foreign Policy включила его в топ-100 "великих мыслителей современности", Freedom House наградила премией. А в 2014 году Кочеткова даже номинировали на Нобелевскую премию мира.

Кочетков возглавлял "ЛГБТ-Сеть" и ее оператора, иноагента "Сфера" (Куйбышевский суд Петербурга принял решение о ликвидации фонда "Сфера"), через который западные фонды и вливали в Россию колоссальные средства на пропаганду так называемых нетрадиционных ценностей. Среди них такие гиганты, как European Endowment for Democracy, Sigrid Rausing Trust, OAK Foundation. Кочетков сам признал, что "Российская ЛГБТ-сеть" занимается политической деятельностью, получает иностранное финансирование и "всего этого не стесняемся, так как государство – наш естественный оппонент".

И не только российское государство. Благодаря усилиям ЛГБТКИАПП+ гетеросексуальный, семейный, нормальный человек во всем мире, похоже, скоро станет существом второго сорта, чье существование и чьи права мало кого интересуют. Потому что у роботов-репликантов нет прав. Именно таким ЛГБТ видится нормальный человек – исполнителем заданных функций.

Daily Mail сообщает: фонд NHS Hospital Trust, управляющий Королевской окружной больницей Сассекса, "порекомендовал" воздержаться от использования "устаревших терминов". И теперь breast milk (грудное молоко; breast – грудь, молочная железа) именуется chest milk (молоко из грудной клетки). И у некоторых пациентов не вагина, а "переднее/генитальное отверстие". В администрации Байдена в официальных документах матерей называют "рожавшие люди". В словаре Mariam-Webster появились местоимения they и themself, которыми надо называть тех, кто не женщина и не мужчина. Одна из самых популярных политиков в демократической партии США Александрия Окасио-Кортес предложила ввести термин "люди с менструацией".

Нельзя здесь не вспомнить о скандале, поднятом вокруг шутки писательницы Джоан Роулинг, позволившей себе иронизировать над глупой заменой слова "женщины". Возмущение вспыхнуло, словно лесной пожар, и вскоре писательницу уже старательно "отменяли" те, кто занял свое место в культуре и шоу-бизнесе исключительно благодаря Роулинг и ее книгам. Роулинг пыталась оправдать свое нежелание именоваться "человеком с вульвой": "…одна из целей отрицания важности биологического пола заключается в размывании идеи о том, что у женщин есть собственная реальность, обусловленная их полом... Женщинам теперь недостаточно быть транс-союзниками. Женщины должны принять и признать, что между ними и транс-женщинами нет существенной разницы", но все равно была "отменена".

Между тем разница между женщинами и трансгендерами есть – и существенная. Хотя бы в том, что женщины защищают институт брака, семью, детей, а "люди с передним отверстием" защищают исключительно себя самих. Им постоянно кажется, будто на них нападают. Притом что все как раз наоборот – у ЛГБТ, ставшего ЛГБТКИАПП+, крепкие тылы.

Государственные институты открыто выражают заинтересованность в отмене представлений, кто есть кто в "семье будущего". Где несть ни женщины, ни мужчины, ни отца, ни матери, ни сына, ни дочери. Новый пакет правил Палаты представителей США, где стремятся "уважать все гендерные идентичности", требует использовать обозначения, которые являются "гендерно нейтральными". То есть аннулирует местоимения "он" и "она", слова "мужчина" и "женщина", а также все обозначения родственных связей – не только "отец" и "мать", но и "свекровь", "свекр", "тесть", "теща". По-английски они звучат как mother-in-law и father-in-law, то есть содержат запретные слова.

Лоббирует проект многодетная мать и бабушка Нэнси Пелоси, состоящая в браке со своим мужем почти шестьдесят лет. Зачем, спрашивается, партийным шишкам уничтожать понятие пола, превращая женщин в непонятное нечто с передним отверстием, а мужчин в бессемейных "синглов"? Какой смысл в тотальном переходе на гендерную неопределенность? И не потому ли эту кампанию затеяли сейчас, когда стремительно беднеющий средний класс теряет возможности обеспечить семью, вырастить детей, побаловать внуков? Похоже, семья скоро станет роскошью, недоступной простым американцам и европейцам – поэтому надо спешно создать электорат, не заинтересованный ни в нормальной личной жизни, ни в реализации себя в качестве отцов и матерей семейства.

"Семья – это отстой" (family sucks) – гласит популярный слоган, придуманный модной феминисткой Софи Льюис: "Семья навязывает нам пол, расу, национальность. Семья затачивает нас на производительный труд. Она заставляет нас верить в то, что мы „индивидуумы"". И не пытайтесь понять, что же здесь плохого – быть индивидуумом определенного пола, расы и национальности, быть матерью, женой, женщиной. Плохо одно – все перечисленное не игрушки, а ответственность, взросление, права. Куда проще всю жизнь изображать из себя неопределенное ничто посреди нигде. Хотя именно эта неопределенность делает инфантильного маргинала легкой добычей для радикальных и экстремистских политических течений.

Отсюда и агрессия в адрес человека, не пожелавшего называться терминами, пригодными лишь для инструкции по эксплуатации бытовой техники. И вряд ли сторонники гендерной нейтральности дают отпор традиционалистам по своему выбору. Это мнимый выбор. Агрессивное меньшинство стоит на страже интересов таких, как Нэнси Пелоси. Тех, кому выгодно, что людей превращают в роботов, в репликантов "для получения удовольствия или для тяжелых работ". Многое на пути к этой "свободе" уже сделано, особенно в плане разрушения понятийного аппарата семейных отношений. Антиутопии воплощаются.

Феминистки делают вид, будто стоят на страже женских интересов. В список интересов не входит семья. Это феминистки придумали слово "коллаборатор" (collaborator) для обозначения женщин, которым нравится заниматься сексом с мужчинами. Так назвала их Дебора Вулф в книге "Лесбийское сообщество" (1979), где говорится, что исключительно "несознательные" женщины станут вступать в сексуальные отношения с мужчинами. "Коллабораторы" могут создавать пары, приносить потомство, заводить традиционные семьи, разрушая хитрую стратегию таких, как Пелоси, не желающих, чтобы американцы (да и европейцы тоже) взрослели, брали на себя ответственность и требовали ответственного отношения к электорату со стороны властей.

Недаром говорится: нет понятия – нет вещи. Как только не станет слов "отец", "мать", "женщина", "мужчина", не станет и человека, продолжающего род свой сознательно. Как много важных вещей, оказывается, завязано на незначительных вроде бы изменениях в регламентах, директивах, языковой практике.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650864000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью
- Ускорить темпы ремонта автодорог в ЗКО поручил Алихан Смаилов
- Заместителей акимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания
- Состоялся диалог "Центральная Азия + Россия"
- Друг не дрогнет и под санкциями
- Такая разная торговля
- Роман Скляр обсудил с немецкими компаниями в РК экономическое и инвестиционное сотрудничество
- Б. Султанов и А. Кожошев ознакомились с ходом реализации Индустриального торгово-логистического комплекса
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  