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"Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:39 25.04.2022

Sabah
Турция
24 апреля 2022

Конфликт между Россией и Украиной надолго расколет мировую экономику на два блока. Мир столкнется с синдромом "лицемерия" в глобальном масштабе. Ведущие страны "замкнутся в себе" для удовлетворения своих потребностей, а члены "низкой лиги" отбросят понятие "устойчивого развития" в сторону.

Два "черных лебедя" – глобальная пандемия и российско-украинский конфликт – поставили весь мир на грань исторического перелома. В мире "свободной глобальной торговли", вызванной феноменом "глобализации", когда страны поставляют товары на расстояние десяти, пятнадцати тысяч километров, можно ли будет сократить глобальные выбросы углерода, сделать глобальную цепочку поставок устойчивой при приемлемых затратах? Или в то время как часть ведущих стран мира продолжит выносить на повестку дня мировой экономики понятия "глобальное изменение климата", "выбросы углерода", "нулевые отходы" и "революция зеленого развития", будут ли эти государства продолжать покупать товары у стран, которые по многим причинам не могут отдавать приоритет этим понятиям или не намерены обращать внимания на них?

Мы столкнулись с синдромом "лицемерия" в глобальном масштабе. Ведущие страны "замкнутся в себе" для удовлетворения своих потребностей, и мы под влиянием тяжелых и непоправимых последствий пандемии и военного конфликта перейдем от "полностью свободной" и осуществляемой в глобальном масштабе международной торговли к регионализации (intra-regional trade) и поставкам в близлежащие страны (nearshoring)? Будем ли мы иметь дело, с одной стороны, со странами – членами "лиги высоких стандартов", а именно – группы государств, поддерживающих и совершенствующих стандарты, ориентированные на понятия "чистая окружающая среда", "нулевые выбросы углерода", "всеобъемлющие права работников", "зеленая энергия", "устойчивое развитие", а с другой стороны, со странами – членами "лиги низких стандартов", которые ставят во главу угла "дешевое производство во что бы то ни стало" и отбрасывают понятие "устойчивое развитие" в сторону?
Мир эволюционирует в сторону "многополярного порядка", основанного на "центрах силы", выделяющихся своей экономической, политической и военной мощью, и международной экономико-политической системы, оснащенной глобальными стандартами, в которой понятия "климатическая безопасность", "продовольственная и водная безопасность", "зеленая энергия", "углеродный ноль", "ноль отходов" и "устойчивое развитие" воспринимаются как "общие ценности"? Или же нас затянет в "мир изолированных блоков", когда глобальные стандарты исчезнут, каждый создаст свои собственные "стандарты" и оградится от остальных толстыми линиями? Сможем ли мы преодолеть глубокие споры и глобальные, региональные основные потрясения и афтершоки, вызванные пандемией и российско-украинским конфликтом? Сможем ли мы убедить мир бороться за "общее будущее", не теряя и не уничтожая такие международные платформы, как G20?

Ближайшие два года во многом ознаменуются поиском ответов на все эти вопросы. Всемирная торговая организация (ВТО) говорит: "Военный конфликт между Россией и Украиной может надолго расколоть мировую экономику на два блока. Поэтому "международная система, основанная на правилах" имеет большое значение и может сыграть важную роль в устранении отрицательных последствий нынешнего кризиса". Международный валютный фонд (МВФ) отмечает: "Сценарий, при котором могут сформироваться разобщенные блоки, придерживающиеся разных стандартов и почти не торгующие друг с другом, предполагает катастрофу и долгосрочный риск для мировой экономики". Таким образом, на Организацию Объединенных Наций, инициировавшую 17 целей устойчивого развития, Всемирный банк, МВФ, Организацию экономического сотрудничества и развития, ВТО и мир в целом ложится невероятно важная задача по защите и совершенствованию принятых глобальных ценностей, глобальных стандартов, глобальных правил, а также обеспечению неотступности от них.

Источник - inosmi.ru
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