Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times

08:41 25.04.2022

Нынешний энергетический кризис ставит перед Западом непростую задачу, пишет The New York Times. Чтобы снизить зависимость от российского сырья, придется идти на риск и применять новые экологически чистые технологии. Европа делает ставку на "водородную революцию".



Филип Ферлегер

Дэвид Виктор



Нынешний энергетический кризис имеет знакомое звучание. После начала российской спецоперации на Украине поставки энергоносителей стали нестабильными, а цены взлетели до небес. Американцы сетуют на дороговизну бензина, а в Европе цены на природный газ примерно в пять раз превышают обычные для этого времени года уровни, что приводит к росту цен на электроэнергию и даже грозит банкротством предприятиям газозависимых отраслей.

После предыдущих глобальных энергетических кризисов (1973, 1979, 1990 и 2008 гг.) напряженность спадала, цены снижались, люди все забывали, а правительства переключались на другие приоритеты. Однако глобальная зависимость от нефти и газа продолжала расти.

На этот раз все может быть иначе. Западные страны безустанно применяют против России санкции, которые, как ожидается, станут еще жестче и затронут экспорт российской нефти и газа на фоне обретения Европой и другими импортерами уверенности в способности найти им альтернативы. Но в долгосрочной перспективе важно еще и то, сможет ли Запад снизить зависимость не только от российского экспорта, но и от ископаемого топлива в целом.



Для этого компаниям и инвесторам приходится идти на риск и применять новые экологически чистые технологии, причем многим понадобится для этого соответствующий сигнал со стороны правительства. В ходе нынешнего кризиса Европейский союз стал, в частности, использовать ситуацию для предоставления инвесторам бóльших возможностей.



Прошлым летом ЕС заявил о планах сократить выбросы на 55% к 2030 году, главным образом за счет снижения потребления ископаемого топлива, вызывающего глобальное потепление. После начала российской спецоперации на Украине Европа сделала следующий шаг в виде нового плана по ускорению отказа от российского газа (в том числе за счет наращивания импорта из дружественных стран, включая США). Новые подробности ожидаются уже в следующем месяце. В долгосрочной перспективе Европа намерена полностью отказаться от нефти и газа.



Объявлять о смелых планах легко, но европейские уже прописаны в императивных нормах, подкрепленных большими расходами на инфраструктуру, научные исследования и разработки.



Такая убедительность важна, поскольку определяет направление капитала. Ведь практически каждый подход к значительному сокращению ископаемого топлива и выбросов требует существенных вложений. Положительный момент - доступность огромных резервов частного капитала для поддержки рискованных инновационных технологий, что представляет резкий контраст с 70-ми. Тогда технологические сдвиги происходили медленнее, поскольку доступ к капиталу контролировался несколькими крупными кредитно-финансовыми институтами и транснациональными энергетическими компаниями и распределялся в основном между существующими предприятиями.

Почти во всех аспектах индустриальной экономики - от производства стали и цемента до новых самолетов и более совершенных систем отопления и производства электроэнергии - европейские планы по сокращению выбросов открывают рынки для новых технологий, а также ставят крупные действующие предприятия вроде нефтегазовых компаний перед выбором: либо внедрять инновации, либо выходить из игры. Объекты капиталовложений зависят не только от технологического потенциала, но и от того, будет ли радикально новым идеям позволено процветать и представлять здоровую конкуренцию.



Возьмем водород, к которому апеллируют как главному пути сокращения зависимости от обычного ископаемого газа. Современные энергетические системы в значительной степени полагаются на природный газ, отчасти благодаря легкости в хранении и возможности использования по необходимости. Вытеснив уголь, он уже помог сократить выбросы. Переход на чистый водород мог бы свести их практически к нулю, а также позволил бы повторно использовать некоторые из чрезвычайно ценных объектов газовой инфраструктуры.



Один из способов получения чистого водорода - использование электролизных установок, которые отделяют его от воды. Пока данная технология требует больших затрат, но с притоком новых инвестиций стоимость, скорее всего, упадет. В конкурентной борьбе примут участие и другие методы.

Центральное место в европейских планах по сокращению зависимости от природного газа занимают инвестиции в водород и другие альтернативы - компании буквально выстраиваются за этим в очередь. Частные проекты изыскивают пути привязки производства водорода к генераторам электроэнергии из возобновляемых источников, которые считаются ключевой инновацией ввиду того, что водород хранить легче, чем электричество. К тому же он повысит надежность электросетей, несмотря на зависимость от энергии ветра и солнца.

Лидеры таких секторов, как металлургия, нефтепереработка и химическая промышленность, рассматривают инвестиции в водород с оглядкой на перспективы сохранения жизнеспособности на фоне сокращения выбросов. Наряду с некоторыми другими видами "чистого" топлива, некоторые из этих проектов поддерживает Maersk, одна из крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам. Водород может оказаться лучшим решением даже в случае с самолетами и большегрузным транспортом.



По оценкам консалтинговой фирмы McKinsey, стоимость инвестиций в проекты по производству чистого водорода к 2030 году превысит полтриллиона долларов, причем лидирует в данном контексте Европа. Для сравнения: общая стоимость проданных в 2021 году по всему миру ископаемых видов топлива составила около 5 трлн долларов.

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На фоне политической ситуации Соединенным Штатам становится все труднее удерживать лидерство в области чистых технологий. Но одной из перспективных областей являются "водородные центры" стоимостью 8 миллиардов долларов, предусмотренные недавно принятым законопроектом об инфраструктуре в контексте строительства производственных площадок, трубопроводов и терминалов для связи производителей с потребителями.



Водородная революция может занять некоторое время (лет 20 при наличии усилий, ориентированных на результат), пока объемов водорода не станет хватать для замены природного газа и нефти. Помимо водорода существуют и другие примеры заслуживающей доверия политики, наряду с новыми технологиями, привлекающими поток капитала. Только в 2021 году на новые проекты атомных станций потрачено 3,4 миллиарда долларов частного капитала. Новые АЭС будут, вероятно, ориентированы на Америку, Великобританию, Китай и другие рынки. В континентальной Европе отношение к ядерной энергетике в лучшую сторону пока не изменилось. Также активно развиваются другие, более зрелые технологии, такие как энергия солнца, ветра и аккумуляторы.



Европа занимает лидирующую позицию благодаря убедительным политическим заявлениям. Это важно ввиду того, что технологии продаются по всему миру, а европейские инвестиции способствуют расширению горизонтов. В результате грядет серия революционных изменений, благодаря которым зависимость от России и ископаемого топлива сократится, а планета, наконец, сможет залечить раны.