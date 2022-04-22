В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР

09:14 25.04.2022

Показ художественных фильмов "Донбасс. Окраина", "Ополченочка" и "Солнцепек" запрещен на территории Киргизии. Об этом сообщил глава министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамат Жаманкулов на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Соответствующее решение принял государственный киноцентр "Кыргызтасмасы", входящий в состав департамента кинематографии при Минкультуры Киргизии. Ведомство отозвало ранее выданные прокатные удостоверения и наложило запрет на показ этих фильмов.



"В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики", - сообщил Жаманкулов.



Планировалось, что фильмы об ополченцах из ДНР и ЛНР будут показаны на кинофестивале "Время правды" русского культурного центра "Гармония". Также в программе фестиваля указаны документальные фильмы Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" и "Украина в огне", художественный фильм "Крым", документальные картины "Проект "Украина" и "Донбасс".



Фильм "Ополченочка" режиссера Алексея Козлова стал первой художественной картиной, снятой на территории Луганской Народной Республики. Фильмы "Донбасс. Окраина" (режиссер Ренат Давлетьяров) и "Солнцепек" (режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум) сняты в Донецкой Народной Республике. В этих фильмах рассказывается о жителях Донбасса, восставших против киевского режима после переворота 2014 года.