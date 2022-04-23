|13:27 Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы
13:23 Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова
12:30 Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)
12:27 Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
11:33 Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров
11:24 Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian
10:03 Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)
09:14 В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР
08:41 Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times
08:39 "Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:20 Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:15 Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях
08:02 Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
07:56 Мы - советские, с нами - Сталин. К вопросу об языкознании и не только, - Анна Серафимова
01:08 Министр обороны Афганистана заявил, что не потерпит "вторжений"
00:27 Трубу КТК наконец починили. Штормов впереди еще много...
00:06 Российский газ выводится из-под санкций
00:01 В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей
|22:22 В Алматы митинг против блокировки соц-сетей и сайта ЦентрАзия
14:40 Я - в шоке. Йена обвалилась глубже российского рубля, - министр Судзуки-сан
14:36 Индия заменила Европу. Доходы от экспорта роснефти только растут, - "Anadolu"
14:35 Не надо бояться империй, если это империи добра, - Дм.Евстафьев
14:32 Токаев дал ауызашар в Акорде
14:28 Бессмертный полк неотменим, - Петр Своик
14:13 Алматы. За участие в январском мятеже задержан глава федерации стрельбы из лука Оспанов
14:04 Возможна ли дебандеризация и нужна ли русскому миру Галиция, - С.Замлелова
13:01 Глава Кырминздрава закрыл 12 частных медицинских колледжа. За антисанитарию
12:53 КазСенатором от Алматинской области доизбран матерый парт-аппаратчик г-н Жоргенбаев
11:57 Россия переходит на иранские схемы продажи нефти, - О.Самофалова
10:35 На Украине погибли первые южно-корейские наемники
09:51 Ильхам Алиев как пример жующему сопли Сергею Лаврову, - Р.Рейнекин
09:44 Турецкие дроны разлетаются по белу свету. Поставки перспективной авиационной техники идут от Польши до Уганды, - "НВО"
09:41 Блуждающие мины Высокой Порты. Анкара лавирует между Брюсселем и Москвой, - Владимир Ераносян
09:34 Альцгеймер и Пустота. Байден повторно пожал руку... призраку
09:31 В Совфеде России поддержали идею воссоздания Таврической губернии в границах 1917 года
09:13 В Центральной Азии все более неспокойно. Казахстан превращается в Украину-2? - В.Прохватилов
09:01 Таджикистан готов платить России за электричество Сангтуды в рублях
08:49 В Кыргызстане появится новый государственный орган - по поддержке ремесленников
03:55 При гибели крейсера "Москва" погибло и пропало без вести 28 членов экипажа
00:56 Как события на Украине влияют на дипломатию в Азии
|Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)
10:03 25.04.2022
В МВД рассказали подробности увольнения генерал-майора полиции Серика Кудебаева с должности главы ДП Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным ведомства, Кудебаев ушел по собственному желанию.
"Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника Департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию", - заявили в МВД.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел уволил из рядов своих подчиненных генерал-майора Серика Кудебаева.
Серик Кудебаев с 2012 по 2013 год был в должности начальника ДВД Алматинской области. В октябре 2013 года был назначен на пост главы ДВД Алматы (ныне - Департамент полиции). После этого в январе 2020 года вновь возглавил полицию Алматинской области.