Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)

10:03 25.04.2022

В МВД рассказали подробности увольнения генерал-майора полиции Серика Кудебаева с должности главы ДП Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ведомства, Кудебаев ушел по собственному желанию.



"Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника Департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию", - заявили в МВД.



Ранее сообщалось, что министр внутренних дел уволил из рядов своих подчиненных генерал-майора Серика Кудебаева.



Серик Кудебаев с 2012 по 2013 год был в должности начальника ДВД Алматинской области. В октябре 2013 года был назначен на пост главы ДВД Алматы (ныне - Департамент полиции). После этого в январе 2020 года вновь возглавил полицию Алматинской области.