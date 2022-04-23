Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian

11:24 25.04.2022

На Западе сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче

Опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы тел, найденных в Ирпене и Буче, сообщает британское издание The Guardian.



Судя по ним, те люди, которых успели обследовать эксперты, были убиты не пулями, а поражающими элементами противопехотных снарядов. То есть их убили во время артобстрелов.



Издание пишет, что в телах жертв обнаружили небольшие металлические дротики, называемые флешеттами.



"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин", - сказал Guardian украинский судмедэксперт Владислав Перовский. По его словам, большинство этих тел из Буча-Ирпенского района.



Флешетта - это противопехотное оружие, которое широко использовалось во время Первой мировой войны. В настоящее время разновидность флешетт применяют в качестве готовых поражающих элементов в снарядах танков или полевых орудий. Они не запрещены конвенциями, но их применение в городах является нарушением гуманитарного права.



Издание обвиняет в произошедшем российскую артиллерию, но очевидно, что российская артиллерия здесь не при чем.



Эксперты по фотографии определили, что такие "дротики" используются в 122-миллиметровом снаряде ЗШ-1. Этот снаряд подходит к гаубицам Д-30 и 2С1, которые широко применяются украинскими войсками. Боеприпасы с такой начинкой ВСУ используют в ходе конфликта с 2014 года.



Также стоит отметить, что артобстрелы Бучи, занятой ВС РФ, вели именно ВСУ.



"Если нас читают честные журналисты, то обратите внимание - этот материал "Гардиан" очень важен.



Потому что для любого серьезного западного политика слова в нем про „русскую артиллерию" - это объяснимый политес. А то, что весь мир откровенно дурачили с „геноцидом в Буче", теперь уже очевидность.



Даже если это действительно была русская артиллерия (что на самом деле почти невероятно)", - пишут авторы связанного с силовыми структурами Telegram-канала "Майор и Генерал".