Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров

11:33 25.04.2022 24.04.2022

Специальная военная операция (СВО), которую проводит Россия на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации Украины (то есть устранения угрозы, исходящей от НАТО с территории Украины), в течение последних двух месяцев постепенно превращается в полномасштабную войну России со всей организацией Североатлантического договора на территории Украины.



НАТО на территории Украины ведет с Россией полномасштабную войну, каждый день постоянно повышая градус своего участия в обострении военной обстановки на Украине и политической и экономической обстановки вокруг России.



Каждый день приходят сообщения о новых политических и экономических санкциях против России, о новых поставках различных систем вооружений и боеприпасов на Украину - как старых советских, так и старых, и относительно новых американских и европейских.



С каждым днем увеличивается качество поставляемых на Украину вооружений и их боевые свойства - уже анонсировались и частично поставляются самоходные артиллерийские установки, танки, бронетехника, системы ПВО, ПТРК и ПЗРК, ракетные системы.



Украинские военные получают от НАТО космическую связь, военные данные и целеуказание от космических систем и авиационных радиолокационных комплексов НАТО, постоянно летающих вдоль границ России и Белоруссии и над акваторией Черного моря.



Поток вооружений НАТО разгружается в Польше на нескольких близкорасположенных к границе с Украиной аэродромах и по автомобильным и железнодорожным путям Украины быстро доставляется в район боевых действий.



На территории Польши и других стран НАТО развернуто большое количество учебных центров, обучающих украинских военных обращению с новой и с новейшей техникой НАТО.



Украинская армия организована на добровольно-принудительных принципах и включает в себя как, собственно, Вооруженные силы Украины, организованные в основном по призывному (мобилизационному) принципу, так и национальные батальоны (организации, запрещенные в России), организованные по добровольному принципу и объединенные в национальную гвардию, а также территориальные батальоны (тербаты), организованные по добровольному принципу.



Эта структура полностью аналогична структуре армии нацистской Германии, включавшей в себя, соответственно, вермахт, СС и фольксштурм. На Украине уже было несколько "волн" мобилизаций и наборов в добровольные соединения. Мобилизованных новобранцев и новых добровольцев обучают и в Центральной, и в Западной Украине, после формирования новых соединений централизованно с оружием отправляют на фронт.



Украинская армия воюет на пределе своих достаточно ограниченных возможностей, в условиях потери значительной части авиации и ПВО, но с желанием нанести максимально возможный урон как российским частям, так и российским и украинским мирным жителям.



Если Украина и украинская армия воюют с Россией в полную силу, стремясь оказать максимальное сопротивление и нанести максимальный ущерб, то Россия и российская армия ведут очень ограниченные боевые действия. На первом этапе специальной военной операции (СВО) были освобождены значительные украинские территории.



Поспешный и необоснованный вывод российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей породил много вопросов к военно-политическому руководству страны. Если вывод войск из правобережной (западной) части Киевской области можно оправдать трудностями снабжения и опасностью разгрома российской группировки, то вывод войск из Черниговской и Сумской областей оправдать ничем не возможно.



Для выполнения задач СВО эти территории потом все равно придется освобождать с боями, но теперь уже метр за метром. Судя по всему, российские войска были выведены оттуда из-за опасений о судьбе магистрального газопровода, который проходит как раз по территории Сумской области.



На втором (нынешнем) этапе специальной военной операции характер боевых действий кардинально изменился. Суженный после отступления из Житомирской и Сумской областей фронт практически не продвигается или продвигается крайне медленно. Наступление происходит после полного подавления сил противника артиллерией, минометами и авиацией.



Такой способ войны, иногда называемый "сирийским", позволяет воевать при минимальных собственных потерях. При этом в случае ответного огня со стороны противника фронт встает, и война превращается в позиционную войну типа даже не Второй, но Первой мировой войны.



Все это приводит к крайне медленному продвижению войск или к отсутствию продвижения в течение значительного времени в условиях огромной внешней подпитки украинской армии со стороны стран НАТО.



Сейчас фактически происходит "война тылов" - тыла всей организации НАТО с российским тылом, который ограничен внешними санкциями.



В этой ситуации Россия не применяет необходимые меры подрыва инфраструктуры Украины и экономики стран НАТО и не противодействует эффективно функционирующей транспортной системе доставки военных и ключевых гражданских грузов с западной границы Украины на фронт.



Россия не использует все свои имеющиеся пока возможности по уничтожению транспортной и энергетической инфраструктуры Украины - по уничтожению железнодорожных узлов, мостов, тоннелей и виадуков, по уничтожению энергосистемы и газотранспортной системы Украины, что необходимо для победы в "войне тылов".



С учетом усиливающейся внешней военно-технической помощи, оказываемой странами НАТО Украине, Россия, не уничтожая транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины, рискует своим будущим и своим существованием в случае отсутствия военной победы в течение относительно близкого времени, поскольку нарастающая внешняя поддержка стран НАТО может привести уже в ближайшем времени к появлению на Украине новейших самолетов и ракет, управляемых украинскими военными, которые уже обучаются этому в странах НАТО.



С политической точки зрения выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины невозможно без полной военной оккупации Украины. Непонимание российскими властями в начале проведения СВО этого простого факта привело к задержке принятия политического решения о российском управлении освобожденных областей Украины, что начинает происходить только сейчас.



Большой политической ошибкой во время войны являются публичные обещания о тех или иных действиях и неосуществление этих действий. Это показатель слабости власти. 13 апреля Министерство обороны России публично сообщило о будущем нанесении ударов по центрам управления Украины в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими властями по территории Российской Федерации.



В течение последних дней такие диверсии и такие удары наносились украинской стороной неоднократно, но до сих пор никакой ответной военной реакции России в виде ударов по центрам управления не последовало. 12 апреля МИД России направил большому количеству стран дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и к "непредсказуемым последствиям".



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступавшая вскоре после этого на брифинге, назвала эту ноту России "пустыми угрозами".



Если руководство России не будет начинать предпринимать какие-либо реальные ответные меры в адрес враждебных России стран, поставляющих системы вооружений на Украину, то политический ущерб от этой политики может стать очень значительным, а уже начавшиеся полным ходом поставки на Украину "наиболее чувствительных" систем вооружений, такие как системы ПВО, ракетные комплексы, новейшие противокорабельные ракеты, танки, самолеты, самоходные артиллерийские установки с обученными на Западе украинскими операторами и экипажами, могут в течение некоторого времени привести к перелому в боевых действиях на Украине.



Ведущиеся сейчас параллельно военным действиям переговоры с руководством Украины являются огромной политической ошибкой и прямым предательством национальных интересов России. Они оказывают крайне негативное деморализующее влияние на российское общество.



Российская армия сейчас проводит СВО на Украине крайне ограниченным контингентом, в то время как на Украине и в ЛДНР проводится уже третья волна мобилизации.



В самой России уже десятки тысяч людей изъявили желание принять участие в боевых действиях в качестве добровольцев, но организованное формирование добровольческих полков и дивизий (за исключением казачьих формирований и формирований Росгвардии) сдерживается руководством России, и добровольцам пока предлагается направляться в военкоматы поодиночке, что является крайне сильным сдерживающим фактором в этом критическом для всей СВО и всего будущего России вопросе, поскольку российские власти пока также опасаются проводить даже ограниченную мобилизацию ближнего резерва, даже в рамках проекта БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).



Эта специальная военная операция, давно уже превратившаяся в военное противостояние России со всеми странами НАТО на территории Украины, сейчас во многих публикациях СМИ и во многих публичных выступлениях называется "странной войной" - войной, на кону которой стоит будущее России, войной, в которой враждебные России государства воюют "по полной программе" чужими руками на территории Украины, войной, в которой сама Россия не воюет в полную силу, не привлекая максимально добровольцев и ближний мобилизационный резерв и не уничтожая транспортную, энергетическую и газовую инфраструктуру Украины, не противодействуя странам НАТО в их поставках оружия и другой военно-технической помощи на Украине.



Эта ситуация не может продолжаться, ибо на кону стоит будущее России и русской цивилизации. Россия должна начать воевать по-настоящему, до полной победы и до полной оккупации Украины, или мы потеряем нашу страну и наше будущее.



Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны" Источник - rusvesna.su

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