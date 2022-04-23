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Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
12:27 25.04.2022

Министр цифровизации Иманов сообщил о существовании паспортной мафии в подведомственном органе

Бишкек (АКИpress) – Министр цифровизации Талантбек Иманов сообщил о существовании паспортной мафии в Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния при министерстве.

По его словам, в департаменте регистрации населения ведется слаженная работа мафии, которая работает 24 часа в сутки.

Министр отметил, что у него есть все факты и доказательства и скоро он их предоставит в соответствующие органы.

"И эта паспортная мафия укоренилась. Она наносит вред стране на миллиарды сомов. Миллиарды! Они спокойно берут взятки, спокойно работают под боком, тем самым, давая коррупции процветать максимально спокойно. В этой сфере нужна ревизия. Причем жесткая ревизия! Масштабы коррупции по подделке паспортов огромные - тысячами выдаются поддельные паспорта – это угроза национальной безопасности", - заявил он.

Источник - kg.akipress.org
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