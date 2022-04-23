Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"

12:27 25.04.2022

Министр цифровизации Иманов сообщил о существовании паспортной мафии в подведомственном органе



Бишкек (АКИpress) – Министр цифровизации Талантбек Иманов сообщил о существовании паспортной мафии в Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния при министерстве.



По его словам, в департаменте регистрации населения ведется слаженная работа мафии, которая работает 24 часа в сутки.



Министр отметил, что у него есть все факты и доказательства и скоро он их предоставит в соответствующие органы.



"И эта паспортная мафия укоренилась. Она наносит вред стране на миллиарды сомов. Миллиарды! Они спокойно берут взятки, спокойно работают под боком, тем самым, давая коррупции процветать максимально спокойно. В этой сфере нужна ревизия. Причем жесткая ревизия! Масштабы коррупции по подделке паспортов огромные - тысячами выдаются поддельные паспорта – это угроза национальной безопасности", - заявил он.