Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова

13:23 25.04.2022 Есть ли "чистые" места на карте Казахстана?

Многие регионы страны хронически лидируют в рейтингах экологического неблагополучия.



Никак не отмоемся



Для начала нужно сказать, что Казахстан вошел в международный рейтинг худших стран по загрязнению городов, такую информацию предоставило мониторинговое агентство Energyprom.kz.



В этом рейтинге наша страна заняла 33 место из 115. Агентство отмечает, что на таком не радужном фоне капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли всего на 4,3% за год. Индекс загрязнения в Казахстане составил 73,4 (чем больше индекс, тем хуже ситуация).



Лидируют в рейтинге самых загрязненных стран Камерун, Монголия и Мьянма, самой "чистой" признана Финляндия с индексом всего 12,1. Среди стран СНГ, отмеченных в исследовании, от Казахстана отстает Азербайджан, опережают Молдова, Украина, Россия, Армения и Беларусь.



Тем не менее капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли в Казахстане лишь на 4,3%, до 163,9 млрд. тенге. В 2020 года инвестиции в секторе составили 157,1 млрд. тенге, плюс 33,8% за год. В разрезе регионов наибольший объем капитальных инвестиций в секторе зафиксирован в Жамбылской области: 52,8 млрд. тенге, в четыре раза больше, чем годом ранее.



В тройке лидеров также Нур-Султан (26 млрд. тенге, рост в 7 раз за год) и Актюбинская область (19,8 млрд. тенге, рост в 2 раза). В топ-5 регионов, кроме того, вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области. Наименьший объем капиталовложений отмечен в Алматинской области: 579,6 млрд. тенге. В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе не наблюдалось, пишет агентство.



Воздушная тревога



В 2020 году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана представило карту городов и областей Казахстана по уровню загрязнения воздуха.



Согласно данным Минэкологии, низкий уровень загрязнений демонстрируют Петропавловск, Костанай, Павлодар, Уральск, Кызылорда и Талдыкорган. Повышенный уровень зафиксирован в Семее, Таразе и Актау. Высокий уровень загрязнений отмечен в Атырау, Актобе, Нур-Султане, Темиртау, Караганде, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Балхаше, Алматы и Шымкенте.



Как считают специалисты, высокий уровень вредных выбросов в воздух городов обусловлен загруженностью автотранспортом, работой промышленных предприятий и недостаточной проветриваемостью. Для оценки загрязнения используются два показателя качества воздуха. Первый – это стандартный индекс: наибольшая зафиксированная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, поделенная на его предельно допустимую концентрацию (ПДК). По стандартному индексу самый высокий уровень загрязнения воздуха в 2020 году был отмечен в Усть-Каменогорске (20,4), Актобе (19,8) и Караганде (19,8). В мегаполисах РК этот показатель распределился следующим образом: Шымкент (3,1), Алматы (5,8) и Нур-Султан (10,7).



В качестве второго показателя качества воздуха используют наибольшую повторяемость превышения предельно допустимой концентрации любого загрязняющего вещества. По этому показателю антилидером стал Алматы (13%). Следом располагаются Актобе (6%), Рудный (6%) и Атырау (6%).



Экологи давно объявили Алматы зоной экологического бедствия, при этом в городе нет крупных промышленных предприятий, не ведется разработка недр. Тем не менее, в 2020 году инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, в крупнейшем мегаполисе по объему меньше, чем в остальных регионах. Основной причиной ухудшения экологической ситуации в Алматы считался автомобильный транспорт, об этом до карантинов и локдаунов заявляли в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. При мониторинге качества воздуха в период карантина было определено, что уровень влияния автотранспорта на экологическую ситуацию в городе составляет 52%. Оставшиеся выбросы распределяются между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также негазифицированным частным сектором Алматы и пригородов.



Для преодоления экологического кризиса в августе 2020 года правительством утверждена комплексная Дорожная карта. В частности, документом предусмотрена модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду. Реконструкция ТЭЦ-2 позволит снизить выбросы на 83%, утверждают разработчики. Однако проекты реконструкции подвергались критике экологов и технических специалистов, кроме того, за время пребывания в должности экс-акима Сагинтаева модернизация практически не продвинулась.



Экология на задворках



Несмотря на растущее число заболеваний и ухудшающийся имидж Казахстана, экологические проблемы явно не самые важные на повестке правительства. В ноябре прошлого года министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев назвал десять городов республики, в которых отмечен высокий уровень загрязнения воздуха. Собственно, за год в этом печальном перечне ничего не изменилось.



"Согласно мониторингу атмосферного воздуха, из 45 промышленных городов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", – сказал Брекешев.



По его словам, причинами высокого загрязнения являются изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие модернизации и реконструкции, а также использование угля.



Министру вторит и РГП "Казгидромет". Генеральный директор организации Данара Алимбаева в 2021 году рассказала, что лидерство по загрязнению воздуха держат 11 городов. Это Караганда, Атырау, Нур-Султан, Петропавловск, Алматы, Усть-Каменогорск, Темиртау, Актобе, Актау, Балхаш, Жезказган. По словам главного синоптика, основными загрязнителями являются взвешенные частицы РМ-2,5, РМ-10, сероводород, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы.



"По сравнению с прошлым годом уровень загрязнения городов Усть-Каменогорск, Балхаш, Актау несколько снизился и перешел с уровня "очень высокий" на уровень "высокий". Уровень загрязнения городов Атырау и Петропавловск повысился за счет загрязнения воздуха сероводородом и оценивается как "очень высокий". Уровень загрязнения городов Нур-Султан (очень высокий), Алматы (высокий), Шымкент (повышенный), Караганда, Жезказган, Темиртау, Актобе остается без изменений", – отметила гендиректор "Казгидромет".



По итогам 2020 года самый загрязненный воздух зафиксирован в Темиртау, за 5 месяцев 2021 года – Атырау. Самый чистый воздух наблюдался в Кокшетау, заявила Данара Алимбаева.



Кроме того, в прошлом году "Казгидромет" в своем отчете предоставил детальную картину вредных выбросов. За последние пять лет (2017-2021 гг.) стабильно высокое загрязнение атмосферного воздуха наблюдается в городах Нур-Султан, Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган.



В Нур-Султане в основном присутствуют взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фтористый водород. В Актобе – сероводород, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные частицы РМ-10, озон (приземный).



В Усть-Каменогорске – взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол. В Караганде – взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, сероводород. В Балхаше – взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород. В Жезказгане – взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, аммиак.



В феврале 2022 года выяснилось, что ситуация остается стабильно тяжелой, а рейтинг наиболее пострадавших городов не меняется. "В целом фактический объем выбросов на 2021 год составил 2,4 миллиона тонн, что на шесть процентов ниже уровня 2020 года. Показатель сбросов снижен на 9%. Образовано порядка 4,2 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Из существующих 3007 полигонов ТБО не соответствуют экологическим и санитарным нормам 2404 (80%)", – заявил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфукар Жолдасов.



В том числе, по данным Минэкологии, "фактические выбросы и сбросы загрязняющих веществ за 2020 год аналогичны уровню 2019 года и составили 2,5 миллиона тонн, сбросы – 1,1 миллиона тонн соответственно".



По результатам экомониторинга Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент по-прежнему характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. "Основными причинами загрязнения воздуха являются: в городах Алматы и Нур-Султан – теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорск и Темиртау – промышленность. В городах Актобе и Атырау – устаревшие канализационно-очистные сооружения", – сообщил Зулфукар Жолдасов.



Забитые водные артерии



Если говорить о водных ресурсах, то в 2019-2020 годах РГП "Казгидромет" отмечал, что самая чистая вода протекает в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Также исследователи положительно оценили озера Зайсан, Балхаш и Капчагайское водохранилище. Средний уровень загрязненности воды наблюдается в Актюбинской, Северо-Казахстанской и некоторых районах Алматинской области. Несколько хуже ситуация обстоит в Акмолинской и Карагандинской областях, здесь загрязненность воды достигает четвертого уровня. Критический уровень загрязненности воды фиксировался на Каспии – в Атырауской и Мангистауской областях.



Достаточно сильно испорчена вода и в некоторых водоемах столицы, заявляли в "Казгидромете". Такой же уровень загрязнения наблюдается и в Костанайской области, на границе с Россией, а также в приграничных с Китаем и Кыргызстаном населенных пунктах. Критический уровень загрязнения отмечался и в большинстве водоемов Борового, а также города Кокшетау. Наиболее высокий уровень загрязнения исследования фиксировали в Караганде и Таразе.



Кроме того, по данным "Казгидромета", неблагополучным регионом стала Акмолинская область. Здесь было зарегистрировано больше всего случаев высокого загрязнения поверхностных вод (230). Регион лидировал и по количеству водоемов, на которых произошло загрязнение (18). Еще 21 случай был зафиксирован на канале Нур-Есиль и реке Есиль – эти воды относятся и к области, и к столичному мегаполису.



Больше половины всех случаев загрязнения водоемов в регионе приходится на три озера – Улкен Шабакты, Киши Шабакты и Щучье.



Лидером же по количеству экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) рек стала Карагандинская область. За год здесь регистрировалось 9 случаев ЭВЗ, все на реке Кара Кенгир. В целом по стране случаи высокого загрязнения были отмечены на 61 водном объекте. Общее количество случаев выбросов составило 661, из них экстремально высокого уровня – 19. Кроме того, зафиксировали 265 случаев превышения установленных норм на 15 водных объектах в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанских областях.



Как отмечают специалисты, к чистым водоемам в Казахстане можно отнести 10 рек и одно водохранилище: Кара Ертис, Ертис (Павлодарская обл.), Усолка, Шилик, Баянколь, Каркара, Тургень, Тентек, Уржар, Боген, Аксу (Туркестанская область), а также Усть-Каменогорское водохранилище.



Добавим, что в 2021 году экстремальные и высокие уровни загрязнения отмечались на реках Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей, а также в водоемах Нур-Султана.



В прошлом году появились данные о том, что казахстанские предприятия заплатили за загрязнение воздуха, воды и почвы свыше 90 млрд. тенге. Половина этой суммы поступила за эмиссии от промышленных предприятий трех регионов – Карагандинской, Павлодарской и Атырауской областей. Лидером по объемам выплат за загрязнение рек и подземных вод стала Кызылординская область, за загрязнение почвы – Костанайская, больше всех за загрязнение воздуха заплатила Карагандинская область. Тем не менее, расходы государства составили 384 млрд. тенге, что в четыре раза больше, поскольку платежи предприятий не покрывают недостачу.



Кстати, буквально на днях выяснилось, что в селах Ольгинка и Сухорабовка Северо-Казахстанской области вода в нескольких колодцах много лет остается радиоактивной. Несмотря на запрет санитарных властей, сельчане вынуждены поливать этой водой огороды и поить скот, поскольку альтернативных источников нет. По сообщениям прессы, подключение к водопроводу затянули Минфин и Комитет по водным ресурсам.



Что касается почвы, то, согласно методике "Казгидромета", основными критериями качества являются значения предельнодопустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.



Превышения ПДК хрома выявлены на месторождениях Мангистауской области (1,56 ПДК), в Актобе (1,5 ПДК), в Атырау (2,2 ПДК), в Уральске (1,4 ПДК), в Талдыкоргане (110 ПДК), в Текели (11,20 ПДК), Жаркенте (13,80 ПДК), Шымкенте (26,60 ПДК), Туркестане (4,40 ПДК), Кентау (22,00 ПДК). Превышение норм свинца регистрировалось в Алматы (1,2 ПДК), Талдыкоргане (17,54 ПДК), Текели (14,82 ПДК), Жаркенте (1,75 ПДК), Шымкенте (23,63 ПДК), Туркестане (3,92 ПДК). Уровень содержания кадмия превышался в Талдыкоргане (14,30 ПДК), Текели (4,80 ПДК), Шымкенте (41,40 ПДК), Кентау (21,48 ПДК). Высокое содержание меди отмечалось в Шымкенте (7,07 ПДК), высокий уровень цинка – в Кентау (11,77 ПДК).



Таким образом, можно констатировать, что промышленные регионы, а также три мегаполиса РК стабильно лидируют в рейтингах экологического неблагополучия. А действительно "чистых" территорий в стране исчезающе мало.



Бектенова Алма

25.04.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650882180





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