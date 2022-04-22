Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы

13:27 25.04.2022

Главное Нация, а не родовой клан!



Другой автор "Жас Алаш" Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ решил напомнить соотечественникам, остальным казахам, что трайбализм – это низко. Это всего лишь родовая память, когда как пиком надо считать Нацию...



В материале, названном "Трайбализм және Трайбалист", автор признается, что не хотел поднимать эту тему, но его раззадорили слова какого-то знакомого, сказавшего что "тридцатилетнее правление шапраштинцев" (шапрашты – казахский род, входящий в Старший жуз – прим.) больно ударило по развитию страны. Так мало того, пришедший к такому видению развития казахстанской истории человек [задевший род шапраштинцев] ссылается на мнение… Олжаса Сулейменова (известный поэт, пишущий на русском языке и принадлежащий к другому казахскому роду – аргынам), который якобы во всеуслышании, оказывается, такую мысль проговаривает.



При этом автор сделал имяреку замечание за такие "открытия", сказав что… "Есенкула задевать тут всуе не надо". Судя по повествованию Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ является либо шапраштинцем, либо горячим поклонником некоего Есенкула. А уж тот точно шапраштинец, судя по публикации, и он является поэтом. Видимо, в определенных кругах известным и уважаемым – больше чем Олжас Сулейменов. И похоже его тоже приплели в проблематике "виноваты во всем шапраштинцы".



Защищая Есенкула, автор материала пишет, что Назарбаев хоть и является шапраштинцем никогда "не делил с ним хлеб" – видимо были такие обвинения в адрес Есенкула (к слову, неожиданно возникшего в статье без предварительных объяснений...). Хотя у Назарбаева народ кормился разный и они принадлежали к разным родам, их роднил подхалимаж и ушлость.



Далее он бичует черту казахов, горой стоящих за свою родню, в том числе и родовую, по трайбалистским меркам. Приводит пример, что когда объявили о создании Абайской области, нашлись индивиды, которые радостно возопили: "Ура, найманы получили, наконец, свою независимость!". Хотя. к слову, Абай не является найманом.



Далее Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ сокрушается по сему поводу и ставит вопрос ребром: когда казахи перестанут радеть за "своего" человека по таким вот меркам. И ведь он во многом прав. И надеемся – искренен...



Автор:

Майлин Виктор

22.04.2022