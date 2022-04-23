Россия передала Казахстану архивные документы о Герое Великой Отечественной полковнике Б.Момышулы

13:33 25.04.2022

Россия передала родным Момышулы в Казахстане бывшие под грифом "секретно" документы



Тараз. 25 апреля. КазТАГ – Россия передала родным выдающегося казахстанского полководца Бауыржана Момышулы в Казахстане документы, бывшие под грифом "секретно", сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Жамбылской области.



"На днях некоторые документы, касающиеся народного героя Бауыржана Момышулы, хранившиеся в Российском государственном архиве политико-социальной истории под грифом "секретно", были переданы его внучатому племяннику Бекету Момынкулу чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Казахстане Алексеем Бородавкиным", - сообщили в РСК в понедельник.



Как уточнили в службе, церемония вручения состоялась в Государственном военно-историческом музее вооруженных сил Казахстана. Среди них партийный билет и учетная карточка члена ВКП, бланк регистрации члена Всесоюзной Коммунистической партии, датированные 1942 годом, фотографии и другие документы.



"В этом году дипломатическим отношениям двух стран исполняется 30 лет. Мы союзники и друзья. Архивные документы, переданные сегодня нашим казахстанским друзьям, подтверждение этих отношений", - заявил Бородавкин.



Как отмечается, российская сторона готова предоставить возможность работы с архивами в подмосковном Подольске, хранящими свыше 11 тыс. листов военных документов.



"Пожелтевшие листы с пометкой "совершенно секретно" помогут восполнить исторические пробелы не только биографии народного героя Бауыржана Момышулы, но и знаменитой Панфиловской дивизии, героически сражавшейся в начале Великой Отечественной войны в битве за Москву", - добавили в РСК.