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За Назарбаевым оставят статус и привилегии Елбасы. Без вождей - никак!
13:53 25.04.2022

Статус Назарбаева в качестве основателя независимого Казахстана закрепят в Конституции
25.04.22
Статус Нурсултана Назарбаева в качестве основателя независимого Казахстана закрепят в Конституции. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил член рабочей группы по изменениям и дополнениям в основной закон страны, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, передает Власть.kz.

"Что касается вопроса статуса первого президента, в Конституции у нас написано, что он регулируется Конституцией и конституционными законами.

Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть, первый президент Республики Казахстан - это основатель независимого Казахстана. Этот статус будет определен", − сообщил Абдрасулов.
Он подчеркнул, что этот статус будет иметь большое значение, "потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции", пояснил Абдрасулов.

22 апреля под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства подчеркнул, что изменить основной закон нужно для реализации политических инициатив, изложенных в мартовском послании народу. По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

"Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", - подчеркнул Токаев.
25 апреля Конституционный Совет Казахстана принял к производству обращение президента о внесении поправок в основной закон страны, передает Inbusiness.kz.

Проект закона проверят на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК (Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными - прим. ред.)

Уже начата подготовка материалов к заседанию КС, где указанное обращение рассмотрят по существу. Решение совета будет опубликовано в СМИ.

Источник - fergana.site
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650883980


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