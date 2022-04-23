На севере Афганистана взорвали вторую мечеть за два дня - кундузскую Имам-Сахиб (еще 30 трупов)

14:01 25.04.2022

Не менее 30 человек погибли и были ранены в результате взрыва 22 апреля в мечети в уезде Имам-Сахиб северной афганской провинции Кундуз. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на очевидцев.



Как сообщили представители местных сил безопасности радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане, для теракта в мечети была использована заложенная там взрывчатка. Подрыв произошел, когда верующие проводили пятничную молитву.



Пока ни одна из группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за теракт.



Это второй подрыв мечети за два дня на севере Афганистана. 21 апреля теракт произошел в шиитской мечети в административном центре провинции Балх - городе Мазари-Шариф. Данные о количестве жертв разнятся: погибло от 10 (информация от талибов) до 31 (местные анонимные источники) человека, ранения получили от 15 до 87 человек. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГИЛ-Хорасан*.



Еще один теракт 21 апреля произошел в городе Кундуз. Взрывное устройство сработало в толпе получателей гуманитарной помощи. Погибли четыре человека и 18 получили ранения.



Количество терактов в Афганистане резко увеличилось на текущей неделе. Почти каждый день взрывы происходят в Кабуле, террористическая активность также возросла в северных провинциях и восточной провинции Нангархар.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).