Почему доллар в Таджикистане дешевеет, а товары на рынках нет?

15:54 25.04.2022 Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus



Когда курс доллара начал падать, читатели "Азия-Плюс" задались вопросом: "А почему цены не снижаются?". Мы переадресовали этот вопрос предпринимателям импортерам.



С началом военного конфликта в Украине и с введением антироссийских санкций, курс сомони по отношению к доллару колебался в отметках 12-14 сомони за 1 доллар. Это сильно повлияло на цены импортируемых товаров таких, как сахар, подсолнечное масло, зерно, брендовая одежда, техника и прочих товаров.



Цены на удобрения



В Таджикистане повысился спрос на различные минеральные удобрения, химикаты против насекомых и специальные добавки. В основном, все импортируется из Китая.



Один из предпринимателей, который импортирует китайскую селитру марки "Зеленый луг" по цене 52,16 сомони за килограмм, объяснил, по какому курсу ему пришлось импортировать товар.



- На китайской бирже экспортная цена 1 кг этой селитры стоит $3,02. Я покупал селитру в долларах в Китае где-то в марте по курсу НБТ 13,04 сомони. Это около 39,38 сомони за килограмм. С учетом расходов растаможи, документации и прочего я продаю товар дистрибьюторам по $4-$5 (52,16 - 65,2 сомони) за 1 килограмм в зависимости от логистики покупателя. Они, в свою очередь, продают по $6-$9 и выше (78,24-117,36 сомони).



По словам предпринимателя, когда курс доллара снизился до 12,47 он не успел снизить начальную цену с 39,38 сомони на 37,65 сомони, это около - 22,76%. Дистрибьюторы раскупили все заранее, иначе, говорит, что снизил.



Сейчас вся ценовая игра селитры в руках продавцов и дистрибьюторов. Срок реализации селитры составляет 1 месяц, но предприниматель не планирует повторно импортировать селитру в мае из-за рисков нестабильности курса доллара.



Также, от цены селитры сегодня зависят цены на ряд продуктов - помидоров, картофеля, огурцов и прочего.



Из общей себестоимости выращиваемых овощей расходы на селитру у аграрников в среднем составляют 10-15% на тонну. К примеру, если тонна помидоров у землевладельцев по себестоимости выходит 20 тысяч сомони, то доля селитры на эту тонну составляет 2-3 тыс. сомони.



На колебании курса доллара дистрибьюторы селитры зарабатывают бонусные 400 сомони за 1 тонну выращенного помидора. Поэтому на столичных рынках килограмм этого оовоща стоит 25 сомони.



Цены на масло



Из-за низкого объема производства семян подсолнуха, таджикским производителям масла из Кушониена сложно конкурировать с иностранными производителями по качеству и цене подсолнечного масла.



Эксперты института экономики предлагали аграриям заменить полное выращивания табака и четверть общего выращивания лука выращиванием подсолнуха. Но этому совету дехкане не последовали и теперь мы не можем контролировать цену масла.



Таджикские импортеры покупают подсолнечное масло в основном у казахских дистрибьюторов и производителей по оптовым ценам в долларах.



- Мы экспортируем подсолнечное масло "Олейна" в Таджикистан по цене $6 за 5 литров (пластиковая бутыль). По нынешнему курсу доллара в 12,59 сомони в вашей валюте это около 75,54 сомони, – говорит представитель компании ООО "Бунге СНГ" Нурлан Мавлянов из Казахстана. - Учитывая расходы на логистику, растаможу, документацию и прочее, общая себестоимость от наших партнеров составляет около 115-125 сомони. Их дистрибьюторы раздают на прилавки магазинов по цене 130-150 сомони за 5 литров.



Срок реализации продукции "Бунге СНГ" в Таджикистане составляет 2 недели. По словам Нурлана, когда курс доллара опустился с 13,04 сомони до 12,40, таджикские партнеры снижали цены даже в убыток себе, но на прилавках цены не менялись.



Цены на финики



Как объяснили "Азия-Плюс" импортеры арабских фиников таких сортов, как "аджва", "суккари" (иракский и алжирский), "мисри" и прочие, в преддверии Священного месяца Рамазан арабские производители снижали стоимость до 30%, кроме цены на самый дорогой сорта черного "аджва".



- В отличии от других месяцев, в Рамазан спрос на финики в Таджикистане увеличивается на 80%, потому что Пророк Мухаммад разговлялся финиками. Это священная традиция, но от невыполнения ее, конечно, не будет греха, – говорит импортер, не пожелавший называть свое имя.



Еще в феврале этого года, когда курс был еще 11,30 сомони к доллару, этот предприниматель привозил 250 упаковок сорта "суккари" стоимостью в $4 (45,2 сомони) за одну двухкилограммовую коробку и 80 упаковок общей стоимостью $8 (90,4 сомони) сорта "аджва" в упаковке 500 граммов. Срок реализации товара 3 месяца, срок годности товара - 1 год при правильном хранении.



По его словам, он мог бы поднять цены на сорт "суккари" по 52,04 сомони и 104,32 сомони, когда мартовский курс был 13,04 сомони к доллару. Но предприниматель не стал повышать цены.



В конце марта он перепродал весь товар, в том числе, и сорт "аджва". Как он сам объяснил, в начале Рамазана производители объявили о снижении цен на 30%, следовательно, цены сорта "суккари" опустились до $2,8 и "аджва" -$5,6.



Предприниматель уже занимается логистикой новых поставок по скидочным ценам, несмотря на колебания курса доллара.



Что касается популярного алжирского сорта фиников, то он также стал дешевле. Если в прошлом году 200 граммов этого сорта стоили около 13-15 сомони, то в этом году - 11-12 сомони.



Дороже стали только финики из Ирана по сравнению с прошлом годом. В прошлом году они стоили 16 сомони за коробку в 200 граммов, в этом году - 22-25 сомони из-за курса доллара.



Цены на бытовую технику



Манди Лим из КНР - предпринимательница, которая ввозит в Таджикистан бытовую технику из Китая. В основном она привозит девайсы для мобильных устройств: беспроводные наушники, беспроводные зарядные устройства, батарейки, запчасти, чехлы и прочие.



- Курс доллара сильно повлиял на наши цены. Взять к примеру беспроводные наушники. Их мы импортировали по $5 за штуку - это около 67,65 сомони по уличному курсу 13,53 сомони, - рассказывает она. - С учетом доставки, растаможи, документации, склада и прочего, мы раздали этот товар по 85 сомони нашим основным дистрибьюторам, а они выставляли на продажу по 120-150 сомони. Курс доллара к сомони упал до 12,40, следовательно, нам нужно снижать первоначальную цену с 67,65 на 62 сомони за наушники, это минус - 5,65 сомони. Наши убытки составляли бы 13,53% за каждый наушник.



Мы посмотрели на конкурентов (других поставщиков), они не стали менять цены, и мы тоже не стали менять, – объясняет Манди Лим.



Она уверена, что даже если бы они снизили бы цены на 13,53%, то нет гарантии, что их закупщики тоже бы их снизили.



Срок реализации ее товаров обычно занимает 2-3 месяца, потом приходится менять сомони на доллары и принимать заказы для новых поставок от дистрибьюторов. За такой период реализации также нет гарантии, что доллар останется неизменным.



В Китае же есть специальная биржа, на чьих таблоидах на рынках страны указаны цены на все товары - от простых наушников до больших самосвалов. Благодаря этим таблоидам цены регулируются в пользу покупателей, а не дистрибьюторов. Продавцы следуют этим ценам неукоснительно.



В Таджикистане никакого подобного регулирования цен нет. Как итог, в Таджикистане доллар хоть растет, хоть падает, но цены растут всегда.



Манди Лим считает, что хорошим выходом в этой ситуации – не зависеть от курса доллара, было бы отказаться от сомони и переходить на юани в торговле со странами ШОС.



- Выгода была бы колоссальной! Не только Таджикистан, но и другие страны-члены ШОС заметили бы кардинальные изменения, вашим предпринимателям не понадобилось бы искать доллар, чтобы торговать между собой, а юани у вас были бы под рукой, – объясняет Манди Лим.



- Вам бы не приходилось покупать доллары в банках, можно было бы приехать в Китай с тем, что у вас есть в кошельке. Вы бы не думали и не переживали бы о курсах, как сейчас, а цены были бы такими же низкими, как в Китае. Доллар создает головную боль не только для ваших предпринимателей, но и для китайских тоже. Нам самим не так уж выгодно торговать с Таджикистаном в долларах. Источник - Азия-Плюс

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