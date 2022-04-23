Байден пошел в атаку на Украине: чем ответит Кремль, - М.Ростовский

20:50 25.04.2022

Дипломатические отношения РФ и США близки к точке разрыва



После визита госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина в Киев посол РФ в Вашингтоне Антонов послал грозную ноту в государственный департамент с требованием прекратить поставки американского оружия на Украину. Послал - а вполне мог бы потратить это время на что-то еще вроде игры в шахматы или нарды. Эффект был бы точно таким же или, вернее, никаким.



Дипломатические отношения РФ и США близки к точке разрыва

ГОССЕКРЕТАРЬ ЭНТОНИ БЛИНКЕН И МИНИСТР ОБОРОНЫ США ЛЛОЙД ОСТИН РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ О СВОЕМ ВИЗИТЕ В КИЕВ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ, КОГДА ОНИ УЖЕ НАХОДИЛИСЬ В ПОЛЬШЕ.

ФОТО: AP

И это не мои "спекуляции и измышления". Это выводы, которые прямо следуют из других заявлений посла Антонова: представители госдепа отказываются с ним встречаться, а когда он пытается с ними пообщаться хотя бы в эпистолярной форме, то "письма не доходят до адресатов".



Российское посольство в США превратилось в редкий курьез в истории международных отношений: дипломатическую миссию, которая лишилась страны пребывания. Вашингтон твердо намерен сейчас разговаривать с Москвой только на языке силы - правда, не напрямую, а через такого "идеального переводчика", как режим президента Украины Владимира Зеленского.



Мы точно не знаем, о чем Зеленский говорил с Остином и Блинкеном во время конфиденциальной части своих переговоров. Но об этом можно с очень большой долей уверенности догадаться: "У вас товар, у нас купец. У вас девица, у нас молодец". У Америки есть готовность поставить Украине максимальное количество оружия для его немедленного использования против российских вооруженных сил. У Зеленского есть желание обеспечить такое немедленное использование. Точка. Говорить здесь больше особо не о чем - если вы, конечно, не посол РФ в США, которому необходимо по-прежнему работать, даже если эта "работа" по своему КПД практически не отличается от подвигов Сизифа.



Америка сделала свой выбор. Зеленский сделал свой выбор. Осталось понять, как и чем именно на этот выбор ответит Кремль.



Частично, конечно, такое понимание уже имеется. Накануне визита "дорогих американских гостей" в Киев с российской стороны появилась масса не совсем официальных, но вполне убедительных намеков на то, что многие нынешние украинские области должны превратиться в "народные республики". Однако такие декларации о намерениях могут воплотиться в жизнь только в случае мощного и успешного наступления российской армии, сопряженного с выбиванием из-под контроля Киева значительного объема территорий.



Пока такого наступления нет. Пока есть пауза, которую Байден пытается заполнить яркими жестами вроде назначения нового посла США на Украине и возвращения американской дипломатической миссии в Киев. Все это призвано продемонстрировать уверенность американской стороны в том, что конфликт на Украине развивается в выгодном для нее направлении. Но вот основана ли эта уверенность на чем-то существенном? Простите за тавтологию, но у меня в этом никакой уверенности нет. Ведь Путин еще не сделал своего очередного решительного шага.



А вот в чем у меня уверенность есть: перспективы дипломатического и политического урегулирования на Украине становятся еще более призрачными, чем они были раньше. Украинская политическая элита уже давно воспринимала Крым и Донбасс как "отрезанный ломоть". Но вот готова ли она перевести в ту же категорию другие территории, на которых могут возникнуть "народные республики"? Что должно произойти для того, чтобы президент Украины (любой, необязательно Зеленский) подписал соглашение с признанием этого факта, а парламент Украины его ратифицировал? Моих способностей политического аналитика на данный момент не хватает для того, чтобы сформулировать хоть сколько-нибудь убедительный ответ на этот вопрос.



Допустим, в череде новых политических образований появится и "Киевская народная республика". Но что дальше? Остается Западная Украина - территория, чье население было враждебно настроено к России даже во времена расцвета Советского Союза.



Не сомневаюсь, что у Путина есть план решения этой проблемы. Однако, если он этим планом с кем-то и поделился, то только со своим ближайшим политическим окружением. Всем остальным приходится только ждать, гадать и с тревогой читать, например, следующие записи в телеграм-каналах губернаторов наших регионов (в данном случае речь идет о Романе Старовойте из Курской области): "Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется".



На этом месте у меня окончательно кончились слова. Хочется сказать еще очень многое, но не получается. Наверное, все дело в том, что я не посол Антонов с его способностью никогда не унывать и даже в такие моменты выдавать, например, следующие сентенции: "...[Нужно] вместе с американцами думать о том, чтобы российско-американские отношения не только бы стабилизировались, чего мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а развивались. Потенциал для этого есть".



Точно есть, уважаемый товарищ посол? Срочно принесите мне тогда очки, пожалуйста. Я их, правда, в жизни никогда не носил. Но сейчас, чувствую, без них никак не обойтись. Или нет, принесите-ка лучше сразу микроскоп! Уж очень хочется воочию увидеть этот самый "потенциал!"



Михаил Ростовский