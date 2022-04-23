Укры наняли киллеров для российских журналистов-пропагандистов

21:12 25.04.2022

Путин раскрыл покушение на госпропаганду



Коллегия Генпрокуратуры прошла в режиме информационной спецоперации

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Президент РФ принял участие в расширенной коллегии Генпрокуратуры, на которой лично Владимир Путин провел информационную спецоперацию. Он заявил об успехе ФСБ, задержавшей неонацистов, которые готовили покушение на российских журналистов по заданию Службы безопасности Украины. Позднее ФСБ назвала имена госпропагандистов – телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также главреда RT Маргариты Симоньян.



Такой поворот событий ничего не предвещало даже тогда, когда Путин, указав на традиционные задачи Генпрокуратуры, перешел к актуальным международным событиям. А именно – спецоперации России на территории Украины. Здесь перед прокурорами была поставлена особая задача – вместе со Следственным комитетом и другими структурами собирать данные о преступлениях киевской власти, неонацистских отрядов и их иностранных покровителей.



Далее и случилась сенсация, контуры которой президент обрисовал лично: "Также, безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ. Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов". Путин не назвал имя фигуранта покушения, но фактически параллельно с этими его словами сама ФСБ сообщила, что речь идет о телеведущем Соловьеве.



В своем выступлении президент еще раз вернулся к теме, пояснив, что организаторы покушения, без сомнения, находятся на Западе. Дескать, там поняли, что военной победы Украине они обеспечить не могут, а потому пытаются расколоть российское общество изнутри, но тоже неудачно. "И поскольку на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов", – заявил Путин. Он предупредил, что спецслужбы поименно знают всех иноземных кураторов СБУ, которые, видимо, и дают советы насчет таких действий.



Позднее сама ФСБ, ссылаясь на показания некоторых из задержанных, уточнила, что акции готовились и в отношении прочих ведущих госпропагандистов – Скабеевой и Симоньян, Киселева и Попова. Правда, даже из официальных пресс-релизов выходило, что между террористами есть противоречия в показаниях. Но особенно тревожно стало тогда, когда чекисты сообщили, что кроме оружия и бутылок с зажигательной смесью, некоторого количества взрывчатки и наркотиков на конспиративных квартирах неонацистов из уже давно запрещенной в РФ международной организации National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть") были обнаружены националистическая литература и атрибутика, а главное – почему-то поддельные украинские паспорта. Как будто СБУ не могла для своих наемников подготовить настоящие документы.