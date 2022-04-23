Египетские отели решили перейти на расчеты в рублях

21:13 25.04.2022

Кочевье по системе "все включено"



Не может не трогать забота о российском туристе со стороны азиатских и африканских товарищей. Египет рассматривает перевод ряда дешевых отелей на рублевые расчеты, а иранская туротрасль специально для россиян с заблокированными картами и упавшим рублем изобрела "все включено" с местным колоритом – путешествие по стране в составе кочевого племени на всем готовом (и тоже самом дешевом).



Мы выяснили, в чем именно заключаются новые возможности, которые подготовили российскому отпускнику дружественные туротрасли.



Еще недавно Министерство древностей Страны Пирамид, отвечающее в том числе и за туризм, бодрилось, заявляя, что "российским туристам, составляющим примерно 35% египетского турпотока, будет найдена адекватная замена". Но, видимо, не сложилось, раз Палата гостиничного бизнеса Египта инициировала изучение возможности оплаты красноморских отелей в рублях – об этом российской стороне сообщил представитель ведомства.



- Конечно, это не значит, что любой желающий может забронировать себе египетский отель в Интернете, расплатившись в рублях, - уточняют в столичной турфирме. - Речь идет о расчетах с российскими туроператорами, которые из-за невозможности транзакций остались в долгу у египетской стороны. И, видно, принимающая сторона рассудила, что пусть уж лучше в рублях отдадут, чем никак.



Помимо "вышибания долгов" и удержания у берегов Красного моря российский турбизнес, а, соответственно, и самого массового туриста, мера по введению рублевых расчетов с египетскими отелями, по мнению экспертов, призвана также "поставить на место" египетский гостиничный сектор.



- Египетская сторона сама озвучивает, что заполняемость отелей в Хургаде и Шарме упала на 40%, - напоминают представители отечественной туротрасли. - Сами заявляют, что варианты по возвращению россиян на египетские курорты обсуждаются на государственном уровне. Знают, что чартеров из РФ нет, а лететь "в объезд" мало того, что неудобно, так еще и очень дорого. Тем более сейчас, когда материальное положение у большинства шаткое. Но при этом красноморские отели как ни в чем не бывало продолжают задирать цены. Тысячи раз обсуждалось, что отели, заявленные как "пятизвездники" и назначающие соответствующие цены, при ближайшем рассмотрении не тянут и на 4 звезды.



Действительно, уж сколько наши туристы фотографировали ободранные стены и текущие унитазы и пугали ими в Сеть, но ничего не менялось. Но вот теперь, наконец, египетская сторона этим занялась. Все отели в курортных зонах сейчас проходят "переаттестацию" - и со многих "срывают звезды".



- Нашим отелям пришло время понять, что сейчас их жадность (экономия на ремонте, отсутствие гибкой ценовой политики) им же в убыток, - говорят в египетской турфирме, давно работающей с россиянами. – Если они не понизят цены, причем существенно, то турист, приносящий им самый большой доход, к ним не вернется. Наши власти, в общем, и не скрывают, что акция направлена на понижение звездности отелей, что должно в итоге привести к уменьшению среднего чека на тур.



На сегодня, по сообщению египетского Минтуризма, переоценку прошло 70% отельного фонда страны - по итогам которой у многих изменена звездность, у у некоторых даже отозваны лицензии. Всем владельцам отелей, сохранившим лицензию, выдано предписание документально изменить "звездность" своего заведения и выставить соответствующие цены.



- Мой отель был 5 звезд, а после прихода проверки стал 4, - поясняет, как проходит процедура русскоязычный гид из Хургады. – Проверяет комиссия, ходят-смотрят. Моя сестра работает в другом отеле, он их четырехзвездника опустился в "трешку". У некоторых вообще всего 2 звезды осталось, раньше в Египте такого не было. По крайней мере, для иностранных туристов.



- А какие отели перейдут на рублевые расчеты?



- Точно не знаю, но, говорят, что самые дешевые и перейдут. Трешки, двушки… Но там тоже будет все включено, не волнуйтесь!



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"Все включено" по сниженным ценам специально для россиян изобрели и в Иране: теперь российские отпускники могут кочевать по иранской пустыне в составе местного племени, что не потребует от них ни банковских карт, ни даже наличной местной валюты.



- Кочевой тур сейчас для вас очень удобен, - уверены в иранской турфирме. –В пакет входит билет иранской авиакомпании, выполняющей прямые рейсы в Тегеран из двух аэропортов Москвы. Оплачиваете тур в России и дальше можно вообще без кошелька лететь.



- А как же на мелкие расходы?!



- В пустыне нет мелких расходов. Вас прикрепят к семье кочевников, она будет за вас отвечать – кормить, оберегать, увеселять. Ночевать будете в их шатре, еду они готовят на костре по своим национальным рецептам. Даже одежду вам выдадут.



- Но уж это, пожалуй, даже лишнее…



- Не лишнее! В том, в чем вы приезжаете, очень неудобно кочевать. Все же в пустыне песок летит, жарко, сыпучесть высокая. В шортиках тяжело кочевать, дело тут даже не в исламских запретах, а в здоровье туриста.



- Неужели уже кто-то из туристов кочевал с племенем?!



- Конечно, но пока это не массовые туры, а индивидуальные. Европейцы очень любят – испанцы, итальянцы. Все норовят ткать, ведь персидские ковры нельзя вывозить, а сотканные своим руками можно.



Выясняется, что во время кочевья гости полностью погружаются в жизнь племени, а кочевники бездельничать не приучены. Поэтому в качестве "анимации" каждая кочевая семья нагружает своего подопечного работой по дому – вернее, по шатру. Если верить принимающей стороне, вокруг шатра гости подметают неохотно, зато с удовольствием ткут ковры, чтобы потом увезти их с собой.



Жанна Голубицкая