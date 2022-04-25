Белоруссия нашла в Узбекистане замену санкционным товарам, - "НГ"

00:16 26.04.2022

Ташкент выведет Минск на рынки Афганистана и Пакистана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



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белоруссия, узбекистан, товарооборот, продовольственная безопасность, совместные предприятия Роман Головченко и Абдулла Арипов договорились расширить межгосударственные связи.

Узбекистан и Белоруссия обменяются продуктами и промышленными товарами. Об этом договорились премьер-министры двух стран Абдулла Арипов и Роман Головченко на переговорах в Ташкенте. Помимо этого Минск рассматривает Узбекистан в качестве логистического хаба для поставок совместной продукции на рынки Центральной Азии и Среднего Востока.

Делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко прибыла в Узбекистан для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте. В рамках выставки состоялся и узбекско-белорусский бизнес-форум, для участия в котором прибыло 100 белорусских бизнесменов. По словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова, для белорусских компаний интерес представляет сфера машиностроения, сельское хозяйство, легкая промышленность. "Узбекистан является перспективным партнером в качестве логистического хаба для поставок продукции на другие рынки с точки зрения совместного выпуска продукции и дальнейшего ее экспорта", – заявил Мятликов.



По его словам, поставки белорусской продукции в Узбекистан растут, а товарооборот по итогам прошлого года составил 301,9 млн долл. "За четыре года нам удалось его удвоить. Сегодня мы активно продвигаем на узбекском рынке продукцию машиностроения. Также начинает завоевывать этот рынок продукция "Белкоммунмаша". Речь идет об электробусах. Сегодня эта техника уже колесит по улицам Ташкента", – отметил Мятликов.



Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Владимир Гракун назвал основной задачей его ведомства нарастить поставки продукции животноводства, растениеводства в Узбекистан. "В первую очередь мы хотели увеличить поставки мясо-молочной продукции, в том числе говядины, сыров, чтобы увеличить присутствие наших товаров на рынке этой страны. Нашу продукцию здесь хорошо знают, она востребована. Думаю, нам все удастся", – сказал Владимир Гракун. Белоруссия также заинтересована в поставках из Узбекистана овощей и фруктов.



Тема взаимных поставок была продолжена в понедельник на переговорах премьер-министров двух стран. Роман Головченко предложил Узбекистану обеспечить поставки товаров, особенно тех, которые попали в санкционный перечень: "Беларусь заинтересована, особенно сейчас, в условиях определенных, скажем, ограничений, которые существуют со стороны так называемого коллективного Запада, в поставках узбекской продукции в нашу республику", – сообщила его пресс-служба. По словам белорусского премьера, речь идет о пряже, металлах, продуктах питания, плодоовощной продукции, спрос на которые в Белоруссии стабилен и очень высок. "Необходимо принять решения, какие формы использовать для наращивания товарооборота. Это могут быть и торговые дома, и транспортно-логистические центры", – сказал Головченко.



Белорусский премьер считает, что грузовики должны выходить из Белоруссии полностью груженными и возвращаться назад уже с узбекскими товарами. Он также обозначил узбекской стороне программы развития сельскохозяйственной отрасли, в фармацевтической сфере предложил наладить производство антибиотиков, которых Узбекистан не выпускает, а также контрактное производство белорусских лекарств на уже имеющихся площадках. И конечно, сотрудничество в сфере IT.



Кстати, сегодня Узбекистан становится "восточной Меккой" для айтишников из Белоруссии и России, которые переехали в республику после начала спецоперации в Украине. Дело в том, что Узбекистан последние несколько лет уделяет серьезное внимание по привлечению молодежи в сферу IT. В Ташкенте создан IT-Park, который предоставляет иностранным специалистам льготные условия.



Абдулла Арипов, в свою очередь, подчеркнул, что в Узбекистане дорожат конструктивным и открытым диалогом с Белоруссией и заинтересованы в последовательном укреплении многопланового взаимовыгодного сотрудничества. "Беларусь традиционно является важным и надежным партнером Узбекистана. Наши экономики взаимодополняют друг друга", – отметил он. Премьер-министр Узбекистана считает необходимым активизировать усилия, чтобы уже в нынешнем году увеличить товарооборот до 500 млн долл.



"Как представляется, тот серьезный скачок в экономических отношениях между Узбекистаном и Белоруссией, который начался после 2016 года, – это визиты Александра Лукашенко в Узбекистан, выставка белорусских товаров в Ташкенте, а также ответный визит президента Шавката Мирзиеева в Минск, – указывает на потребность двух стран в развитии отношений", – сказал "НГ" директор центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев. По его словам, для Узбекистана белорусское направление имеет принципиальное значение, поскольку республика интересна своим технологическим потенциалом. Это машиностроение и пищевая промышленность. В Белоруссии смогли сохранить и развить свою машиностроительную отрасль, а Узбекистан на его новом этапе индустриализации заинтересован в партнерах, которые могли бы представить свои технологии, свой опыт для создания совместного производства именно в Узбекистане. "В Белоруссии для нас интересен опыт развития IT-индустрии. Это одно из прорывных направлений развития Белоруссии за последние 20 лет, и Узбекистан также хочет продвинуться в этом направлении и заинтересован в переносе белорусского опыта в республику. Даже создание IT-парка в Ташкенте во многом было результатом изучения белорусского опыта", – подчеркнул Эргашев. Эксперт также отметил потенциал Белоруссии в агроиндустрии, прежде всего картофелеводстве. Для Узбекистана с его растущим населением обеспечение потребностей продовольственной безопасности – вопрос выживания.



Что касается интереса Белоруссии, особенно в условиях санкций, закрытия целого ряда рынков на Западе, то, как считает Эргашев, Узбекистан интересен Минску как рынок сбыта для белорусской продукции, начиная от сельскохозяйственной, кондитерской и заканчивая машиностроительной. Например, Навоисский горно-металлургический комбинат ориентируется при закупке большегрузных самосвалов для работы на рудниках именно на Минский автомобильный завод.



Для Белоруссии Узбекистан также интересен как плацдарм для выхода на новые рынки. В республике создаются новые совместные предприятия, а совместную продукцию, например как минские трактора, поставлять на рынки стран соседей Центральной Азии. Но самое главное – это возможность выхода совместной узбекско-белорусской продукции на рынки третьих стран, в Афганистан, Пакистан и другие. Это вполне осуществимо, потому что у Ташкента налажены как торгово-экономические связи с этими странами, так и выстроена логистика. Другие страны региона, как, например, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, имеют малый объем рынка и не могут быть серьезными потребителями белорусской продукции. "А те политические и геополитические изменения, которые происходят на наших глазах в последнее время, показывают, что курс на сближение двух экономик, совмещение преимущественно двух стран, показывает, что эта идея работает, стратегия реализуется и у нее есть серьезный потенциал", – сказал в заключение Бахтиер Эргашев.



25.04.22