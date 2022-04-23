Пекин вслед за Шанхаем может попасть под локдаун

00:19 26.04.2022

Чтобы избежать бедствия, КНР держит курс на тотальную войну с вирусом



Владимир Скосырев



В двух крупнейших центрах Китая обострилась ситуация с распространением вируса COVID-19. В Шанхае тяготы, связанные с локдауном, продолжаются четвертую неделю. Правда, отцы города, учтя возмущение публики, обещают, что будут вводить самые жесткие ограничения не повсеместно, а в отдельных районах. Но в столице все 3,5 млн людей, живущих и работающих в модном районе Чаоян, должны сделать на этой неделе по три теста. Главный китайский специалист по борьбе с вирусом говорит, что ограничительные меры нельзя ослаблять, иначе пожилые люди начнут погибать.



Семьи в Пекине бросились запасаться продуктами. Супермаркеты работают до поздней ночи. Чтобы пройти обязательное тестирование, жители выстраивались в длинные очереди. Между тем полки магазинов пустеют, передал "НГ" из столицы Китая заведующий корпунктом ТАСС Андрей Кириллов. А в районе Чаоян, где находятся многие иностранные посольства и другие иностранные учреждения, идет массовое ПЦР-тестирование. Дополнительные пункты тестирования были развернуты очень оперативно, буквально за одну ночь.



Как сообщает электронное издание газеты "Жэньминь жибао", принимаемые меры связаны с ухудшением эпидемической ситуации в китайской столице. С пятницы по вечер воскресенья в Пекине выявлено более 40 инфицированных. В условиях проводимой китайскими властями политики нулевой терпимости к распространению коронавируса это считается почти чрезвычайной ситуацией. Власти признали, что нынешняя волна заболевания распространялась в городе в скрытой форме около недели.



По наблюдениям, именно иностранные граждане и сметают все подряд продукты с полок магазинов, обслуживающих преимущественно сотрудников дипломатических представительств, работников совместных предприятий. А в Шанхае растет число связанных с COVID-19 смертей. В общей сложности с начала вспышки в Шанхае от осложнений умерли 138 человек. Среди них есть как полностью привитые, так и непривитые. Почти все умершие – пожилые люди, рассказал Кириллов.



Вспышка в районе Чаоян породила опасения, что вслед за Шанхаем жизнь во втором мегаполисе Китая поставят на замедленную скорость, комментирует New York Times. Ведь центральное правительство руководствуется указанием председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы столица была свободной от вируса. Соответственно, и Цай Ци, руководитель отделения Коммунистической партии в столице, заявил, что никаких колебаний в борьбе с инфекцией не должно быть, намекая на то, что в Шанхае отдельные ученые и авторы постов в социальных сетях критиковали власти.



Однако публика все же недовольна. В воскресенье журналисты в Пекине зафиксировали такую сценку. Несколько десятков человек в 8 вечера стояли в очереди у пункта тестирования. Его сотрудники объявили, что закрываются на ночь. Это вызвало гнев у очереди. Несколько человек колотили по дверям пункта тестов, пытались взломать дверь. Фишка в том, что без результатов нового теста люди не смогут сесть на поезд и уехать в другой город, если будет введен локдаун.



В Шанхае с критикой отцов города выступили некоторые профессора. Официальная пропаганда подрывает престиж правительства. Местные руководители думают только о том, как не навредить себе, если ослабят контроль. Но они не беспокоятся, какой вред могут причинить людям своими жесткими ограничениями, написал в социальных сетях Лю Сяобин, профессор Университета финансов и экономики, член парламента страны. Его пост был впоследствии удален из Сети.



Но Лян Ваннянь, глава комитета экспертов, руководящих борьбой с COVID-19 в Поднебесной, заявил, что политика нулевой терпимости – это своего рода страховка для1,4 млрд населения против "омикрона". Если отказаться от нее, то случится бедствие, так как среди пожилых мало привитых; к тому же ресурсов в области медицины у государства недостаточно. Поэтому медикам необходимо быстро распознавать источники заражения, изолировать их, разорвать цепочки передачи вируса и предотвратить его распространение.



Лян признал, что большинство пациентов, подхвативших "омикрон", легко перенесли заболевание. Но случится катастрофа, если будут ослаблены рестрикции. Ведь только около 81% пожилых людей были полностью вакцинированы.