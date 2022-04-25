 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.04.2022
00:48  Соломоново решение Китая оказалось "красной линией" для AUCUS
00:47  Какие новые "подарки" пообещали Блинкен и Остин Зеленскому в Киеве?
00:45  Макрон – последний президент Пятой республики
00:43  Семен Заславский. Средняя Азия в творчестве Василия Верещагина
00:19  Пекин вслед за Шанхаем может попасть под локдаун
00:16  Белоруссия нашла в Узбекистане замену санкционным товарам, - "НГ"
Понедельник, 25.04.2022
21:13  Египетские отели решили перейти на расчеты в рублях

21:12  Укры наняли киллеров для российских журналистов-пропагандистов
20:50  Байден пошел в атаку на Украине: чем ответит Кремль, - М.Ростовский
15:54  Почему доллар в Таджикистане дешевеет, а товары на рынках нет?
14:01  На севере Афганистана взорвали вторую мечеть за два дня - кундузскую Имам-Сахиб (еще 30 трупов)
13:53  За Назарбаевым оставят статус и привилегии Елбасы. Без вождей - никак!
13:36  Америка неумолимо глупеет, - The Atlantic
13:33  Россия передала Казахстану архивные документы о Герое Великой Отечественной полковнике Б.Момышулы
13:27  Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы
13:23  Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова
12:30  Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)
12:27  Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
11:33  Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров
11:24  Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian
10:03  Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)
09:14  В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР
08:41  Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times
08:39  "Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:20  Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:15  Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях
08:02  Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
07:56  Мы - советские, с нами - Сталин. К вопросу об языкознании и не только, - Анна Серафимова
01:08  Министр обороны Афганистана заявил, что не потерпит "вторжений"
00:27  Трубу КТК наконец починили. Штормов впереди еще много...
00:06  Российский газ выводится из-под санкций
00:01  В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей
Воскресенье, 24.04.2022
22:10  Австралия в панике. Китай хочет строить военную базу на Соломоновых островах
21:42  Exit poll: Макрон набирает до 58% во втором туре выборов во Франции
12:19  Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
11:36  Тайны "Азовстали", - Игорь Веремеев
11:02  Не мешайте нам быть русскими! - Юрий Поляков
10:50  Актриса Хаматова продолжает бойко клеймить Россию и Путина на митингах в Риге
10:30  Британия десантировала в Украину свой диверсионный спецназ SAS
10:23  Шиза крепчает. Англия хочет ввести санккции за российский газ против... Германии, - "МК"
08:19  "Украинский метод" в тайваньском вопросе, - А.Кошкин
00:28  КазГенпрокуратура подняла из архива дело "застрелившегося" мэра Алматы Нуркадилова
00:26  Нефть пахнет порохом, - Сергей Кожемякин
Суббота, 23.04.2022
22:22  В Алматы митинг против блокировки соц-сетей и сайта ЦентрАзия
14:40  Я - в шоке. Йена обвалилась глубже российского рубля, - министр Судзуки-сан
14:36  Индия заменила Европу. Доходы от экспорта роснефти только растут, - "Anadolu"
14:35  Не надо бояться империй, если это империи добра, - Дм.Евстафьев
14:32  Токаев дал ауызашар в Акорде
14:28  Бессмертный полк неотменим, - Петр Своик
14:13  Алматы. За участие в январском мятеже задержан глава федерации стрельбы из лука Оспанов
14:04  Возможна ли дебандеризация и нужна ли русскому миру Галиция, - С.Замлелова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Макрон – последний президент Пятой республики
00:45 26.04.2022

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
25 апреля 2022, 09:22

После того, как Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции, самый актуальный вопрос – станет ли он последним президентом Пятой республики? Так вполне может оказаться.

Военно-политический кризис в отношениях России и Запада, важной частью которого является Франция – это только часть распада международной системы, возникшей во второй половине ХХ века. Пятая республика, созданная в 1958 году генералом Де Голлем, является продуктом этой системы не меньше, чем современная глобализация, способность США верховодить в мировой политике или, например, европейская интеграция.

И поэтому у нас нет никаких оснований думать, что существующий во Франции уже 64 года конституционный формат должен с неизбежностью продолжаться бесконечно. Весьма вероятно, что на Макроне все и закончится. А что придет на смену совершенно неизвестно, особенно если учитывать масштаб проблем, накопленных за прошедшие несколько десятилетий.

И ладно бы Франция была маленьким и злобным сателлитом США: нет, у этой страны есть солидное население, одна из лучших в мире экономик и, наконец, ядерное оружие. При этом совершенно собственное, за которое Париж платит из своего кармана, а не подаренное американцами, как у англичан. И кроме того, приличные вооруженные силы, которые можно даже иногда использовать в колониальных операциях на африканской земле.

Однако жизнь показывает: все это, конечно, замечательно, но не создает большой уверенности в завтрашнем дне. И высокий процент голосов, которые набрала на выборах Марин Ле Пен, является еще одним свидетельством того, что вчерашний выбор французов – это не подтверждение правильности проводимого Макроном курса, а выбор наименьшего из двух зол. Печальная история, в справедливости которой можно убедиться даже по содержанию и духу произведений французского кинематографа за последние годы. Общий смысл всех произведений – внутренний раздрай и уверенность в том, что завтра будет хуже, чем вчера.

Это не удивительно – за последние полтора десятилетия Франция идет от одного поражения к другому. Участие в Евросоюзе и особенно зоне евро уже давно не дает ничего, кроме ограничений во внутренней экономической политике. Дела, конечно, не настолько плохи, как в странах Южной Европы. Но макроэкономическая политика определяется под давлением внешних факторов, главный из которых – политика европейского Центробанка, где управляют немцы во благо своей экономики. Выход Великобритании из Евросоюза здесь серьезно не помог – она все равно была маргиналом в экономическом регулировании и на политической арене ЕС. Единственное, что действительно основательно сделала ушедшая в прошлом году Ангела Меркель – это разрушение всей системы принятия решений, выстроенной в Европе за несколько десятилетий. В этой системе Франция играла важную роль, а теперь рулит Германия и несколько ее сателлитов из числа малых и средних стран Евросоюза.

Внутри Франции тоже одни проблемы, самая важная из которых заключается в кризисе общества и его неспособности определить облик страны в XXI веке. Интеграция мигрантов забуксовала еще в середине 2000-х – и большого прогресса здесь не видно. Концепция "плавильного котла", в котором единой гражданской нацией становятся и настоящие французы, и выходцы из самых глубин Африки, работает не слишком убедительно. В результате французская элита предпочла заниматься эскапизмом – мигранты получают много, требуют от них мало, а возникающие проблемы решаются только полицейскими методами.

Это ведет к упадку душевных сил у "настоящих" французов – самой распространенной эмоцией становится признание того, что исправить положение просто невозможно. На уровне СМИ и политической элиты положение спасает то, что многие обращаются к возможности видеть свою карьеру на глобальном уровне. Но Франция все еще слишком велика, чтобы становиться в этом смысле похожей на маленькие страны Восточной Европы. Там все сравнительно просто – одна цель существования, которая состоит в борьбе с Россией, и небольшое население, чисто теоретически способное рассредоточиться по развитым странам Запада на позициях уборщиков мусора или сантехников.

Во французской элите пока еще далеко не все видят идеальное будущее, как место в совете директоров американского фонда или корпорации, хотя к этому все идет. Но все чаще вылезающие на поверхность конфликты Макрона с военными, а также 46% голосов за Марин Ле Пен показывают – разочарование во всей системе нарастает и может быть взрыв. Хотя пока спасение ищется в апатии и молчаливом принятии действительности, какой бы отвратительной она не была. Достаточно скверно идут дела у Франции и в колониальной политике. Или, если выражаться более корректно политически, в отношениях с большой группой африканских стран, получивших после распада империи в 1960-е годы формальную независимость, но оставшихся под французским влиянием. Наиболее удручающими для Парижа стали события в Мали и Центрально-Африканской Республике. Там ослабление французских позиций привело к появлению частных российских компаний, осуществлявших силовую поддержку местных правительств.

Для сравнения: это все равно, что французские ЧВК начали бы официально поддерживать порядок в какой-нибудь из стран Центральной Азии. Мы, конечно, далеки от того, чтобы проводить здесь прямые параллели: друзья России в этом регионе представляют собой полностью состоявшиеся государства, но глазами французов все это выглядит именно так. Ничего не поделаешь – издержки колониального мышления. И субъективно для них российское появление в Африке – это жесточайшее поражение Франции. На уровне "большой" международной политики поддержка Парижем антироссийского похода во главе с США также не может способствовать большим достижениям. В первую очередь потому, что в антироссийской кампании в принципе приходится участвовать.

В отличие от Германии или Великобритании, у французов нет личных ставок в борьбе с Россией. Территория бывшей Украины не рассматривается во Франции как пространство ресурсного освоения, где она могла бы конкурировать с немцами или англосаксами. Именно поэтому Макрон стал последним лидером крупной страны Запада, который пытался разрешить украинскую коллизию мирным путем. Его визит в Москву 9 февраля и последовавшая поездка в Киев могли бы стать дипломатическим триумфом, если бы сама Франция была на это способна. Но дела в европейской политике зашли уже так далеко, что в Киеве к призывам Макрона отнеслись совершенно безразлично. И были в своем праве – Франция в 2022 году уже давно не та страна, которая единственная среди крупных держав Запада могла в 1960–1970-е годы поддерживать особые отношения с СССР и открыто выступать против США по самым важным международным сюжетам.

Теперь, кстати, под вопросом может оказаться сам смысл обладания Парижем собственным ядерным потенциалом – если у вас нет политической самостоятельности, то зачем вам такое грозное оружие? Не случайно, что в последние недели вновь оживились дискуссии о возможности использовать французские ядерные силы для целей общеевропейского "зонтика". Ни для кого не секрет, что Берлин давно с большим аппетитом посматривает на такую уникальную возможность решить свои проблемы в области безопасности. На что пока способен Макрон – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Но и здесь будущее не безоблачно – всем понятно, что стоит Германии проявить даже способность к такому подходу и разговор будет идти уже преимущественно с Берлином – ведь деньги "единой Европы" контролирует пока именно он.

В "сухом остатке" последних 15 лет развития Франции, включая первый срок Макрона, не остается ничего хорошего. И, как соглашаются все наблюдатели, единственная причина его победы – неуверенность большинства в том, что соперница в принципе способна к руководству страной в силу своего жизненного опыта. В своем первом заявлении после подсчета голосов Макрон сказал, что его второй срок будет неспокойным, но историческим для Франции. С учетом того, что уже в третий раз французские элиты и избиратели делают свой выбор не из лучшего, а из имеющегося, так оно вполне вероятно и будет.

Однако эскапизм в обществе не может продолжаться бесконечно. Совокупность проблем, с которыми Франция сталкивается и для которых у Макрона не нашлось решений за первые пять лет, может привести к социально-политическому взрыву, после которого появится уже совсем другая республика.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650923100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью
- Ускорить темпы ремонта автодорог в ЗКО поручил Алихан Смаилов
- Заместителей акимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания
- Состоялся диалог "Центральная Азия + Россия"
- Друг не дрогнет и под санкциями
- Такая разная торговля
- Роман Скляр обсудил с немецкими компаниями в РК экономическое и инвестиционное сотрудничество
- Б. Султанов и А. Кожошев ознакомились с ходом реализации Индустриального торгово-логистического комплекса
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  