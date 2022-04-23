Какие новые "подарки" пообещали Блинкен и Остин Зеленскому в Киеве?

00:47 26.04.2022

Америка как главный фактор напряженности



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Как известно, 24 апреля госсекретарь США Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев и пообещали Зеленскому новый пакет военной помощи.



Что в него может войти?



Накануне визита – 22 апреля сайт Минобороны США DefenseNews сообщил о том, что стремясь быстро вооружить Украину против России, Пентагон объявил открытый кастинг для компаний, предлагающих оружие и коммерческие системы, которые можно бросить в бой.



22 апреля Минобороны США опубликовало обширный запрос информации от промышленности на федеральном веб-сайте по контрактам sam.gov . Этот шаг является частью активизации диалога между Пентагоном и промышленностью, а также признаком необходимости увеличения производства вооружений в ответ на продолжающийся конфликт.



Запрос Пентагона от имени нового заместителя министра обороны по закупкам и снабжению Билла ЛаПланте включает информацию "со всей отрасли" о противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороне, контрбатарейной обороне, беспилотных авиационных системах и коммуникационное оборудование, такое как безопасные радиоприемники и спутниковое интернет-оборудование.



С этой целью Минобороны просит ответившие компании описать свое оружие, продукт или систему не более чем 100 словами, а - в случае боеприпасов - отметить "соответствующие типы целей", такие как площадные, стационарные, воздушные/ ракетный, морской, минный, движущийся, жесткий или мягкий. В запросе говорится, что полученная информация будет использована для разработки требований для фактического соглашения на более поздний срок.



Запрос - это стандартный инструмент, используемый до заключения контракта, но Пентагон полагается на него как в обычных, так и в чрезвычайных ситуациях.



"Департамент регулярно запрашивает информацию у отраслевых и коммерческих партнеров для проведения маркетинговых исследований, получения дополнительной информации об их возможностях и формирования будущих требований", - сообщила представитель Минобороны США Джессика Максвелл в электронном письме.



Крайний срок подачи заявок - 6 мая, и Минобороны постоянно оценивает предложения. "Отдел заинтересован в изучении и обсуждении новых решений, в том числе от нетрадиционных производителей оружия", - сказала Максвелл.



По мере того, как армия отправляет ракеты Stinger и Javelin на Украину, служба начинает процесс замены своих устаревших ракет Stinger для противовоздушной обороны малой дальности.



Высокопоставленный член сенатского комитета по делам вооруженных сил Джим Инхоф, республиканец от штата Оклахома, был среди законодателей, критиковавших администрацию Байдена за недостаточно оперативную помощь, особенно в связи с усилением войны в украинском Донбассе.



"Война меняется на востоке, и украинцам нужно гораздо больше, чтобы победить и отбить российские атаки. Нам нужно проявить творческий подход", - написал Инхоф в твиттере 22 апреля, за несколько часов до публикации запроса. "Кроме того, мы должны обеспечить, чтобы Пентагон мог заключать контракты с промышленностью для увеличения производства как можно скорее"



В начале апреля высокопоставленные чиновники Минобороны собрали лидеров оборонной промышленности в Пентагоне, чтобы оценить их способность нарастить производство вооружений в ответ на конфликт. Фирмы все еще борются с цепочками поставок и трудовыми проблемами, связанными с пандемией, а Пентагон также сталкивается с вопросами о том, как пополнить запасы американского и союзнического оборудования, отправляемого в Украину.



Поскольку Минобороны провело изъятие из своих запасов противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger, а также беспилотников Switchblade, оно также недавно объявило о новой помощи, такой как беспилотный надводный корабль, который Пентагон отказался подробно описать, а также Phoenix Ghost - новый беспилотник, разработанный ВВС.



В запросе Пентагона излагается цель департамента "ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе для оружия и снаряжения, которые можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя".



Компании должны проверить, может ли их система быть доставлена ​​в течение 30 дней или меньше, 31-90 дней, 90-180 дней или более 180 дней. Если он находится в производстве, Минобороны хочет знать максимальную скорость производства в месяц и какие другие системы могут быть затронуты увеличением производства. Если это не в производстве, отдел хочет знать, что необходимо для начала производства.



Американские военные, которые обучали ВСУ работе с беспилотниками Switchblade, также хотят знать, какая подготовка требуется для каждой системы и есть ли у ответившей страны тренировочные базы в Центральной или Восточной Европе.



Напомним, что 12 апреля Минобороны заключило первый контракт в рамках Инициативы содействия безопасности Украины с бюджетом в 300 миллионов долларов на этот год: сделка на 19,7 миллиона долларов с AeroVironment на небольшой управляемый вручную беспилотник-разведчик под названием RQ-20 Puma AE.