Соломоново решение Китая оказалось "красной линией" для AUCUS

00:48 26.04.2022 Сама мысль о возможных военных базах КНР на Соломоновых островах вызвала нешуточный переполох в Вашингтоне и Канберре



Ирина Гусева

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Константин Блохин



Китай не занимается строительством военной базы на Соломоновых островах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



"Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых островах, являются дезинформацией", - подчеркнул дипломат.



По его словам, КНР сотрудничает с Соломоновыми островами в рамках двустороннего соглашения в области безопасности, и это сотрудничество основано на равноправной и взаимовыгодной основе и не направлено против какой-либо третьей страны.



Между тем, даже публикация в конце марта некоторыми СМИ проекта соглашения между двумя государствами наделала немалый переполох. Дело в том, что после подписания документа Китай получал возможность иметь военную базу и постоянную военную миссию на территории Соломоновых островов. Рамочное соглашение было подписано 19 апреля, и австралийские власти назвали его "крупнейшим провалом австралийской внешней политики на Тихом океане со времен Второй мировой войны".



Министр обороны Австралии Питер Даттон в эфире одного из телеканалов призвал страну быть готовой к военному конфликту в регионе.



"Единственный способ сохранить мир - это подготовиться к войне и быть сильной страной, не съеживаться, не преклонять колени, не быть слабыми", - заявил он.



Глава австралийского оборонного ведомства, правда, признал, что сейчас Китай "придерживается взвешенного курса", однако Австралия, по его мнению, "должна поддержать другие страны, чтобы пресечь любой вероятный акт агрессии".



Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что появление китайской военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.



"Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах", - приводит его слова телеканал ABC.



Глава кабмина подчеркнул, что китайских военно-морских баз не будет "в нашем регионе, на нашем пороге", добавив, что обеспокоенность Австралии разделяют Фиджи и Папуа - Новая Гвинея. При это власти самих Соломоновых остров уверяют, что планов по размещению на их территории китайских военных баз нет.



Примечательно, что в пылу гнева в Австралии позабыли, что не далее как в сентябре 2021 года вместе с Великобританией и США образовали оборонный альянс AUKUS, который, по мнению ряда экспертов, направлен как раз против Китая. В результате Австралия может впервые обзавестись атомными подводными лодками.



В пока трехстороннее партнерство его создатели уже пытаются втянуть другие страны, заявляя о неких быстро формирующихся угрозах и необходимости им противостоять, а фактически формируя Тихоокеанское НАТО. Не случайно подписанное Китаем и Соломоновыми островами соглашение так взбудоражило и по сути вдохновителей AUKUS - США. Поддержка Вашингтоном Тайваня давно вызывает беспокойство Пекина, который уже не раз призывал заокеанских "партнеров" прекратить провокации в регионе, но раздувать мнимую опасность Белому дому явно выгодно. И тут, как говорится, австралийцы им в помощь. Представительные американские чиновники уже кинулись на островное государство уговаривать власти не размещать на архипелаге военную базу Китая, обещая за это всевозможные "плюшки", но на всякий случай не забыли пообщаться и с оппозицией. Ей, видимо, обещали "печеньки". Местные власти, в свою очередь, напомнили о подобном соглашении с той же Канберрой и посоветовали не относиться к суверенному государству как к своему заднему двору.



Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, весь Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас рассматривается в контексте борьбы за союзников - либо проамериканская зона, либо прокитайская.



- До этого соглашения Соломоновы острова американцам вообще не были интересны. Сейчас же в контексте геополитической шахматной борьбы все будут пытаться привлечь на свою сторону большее количество союзников, создать военную структуру. Для американцев это вообще ключевой регион с точки зрения сохранения своих лидерских позиций, потому что по всем прогнозам Азиатско-Тихоокеанский регион - это будущий военно-политический и экономический центр мира. Не Запад, не Западная Европа, не Северная Америка, а именно АТР.



Китай в середине 21 века станет абсолютной доминирующей экономической силой, превосходя США по объему ВВП чуть ли не в два раза. Индия будет немного уступать Китаю, но то же будет сравнима по мощи. США - лишь на третьем месте, поэтому они и пытаются сколотить коалицию.



В основном борьба будет идти за колеблющиеся, неопределившиеся государства, потому что антикитайский костяк уже есть - это Япония, Южная Корея, Вьетнам, страны AUCUS.



Главной жемчужиной является Индия, но она в последнее время стала проявлять самостоятельность, строить ее против Китая и требовать 100-процентной дисциплины для американцев уже проблематично. Индия повышает ставки: они купили С-400, несмотря на возражения США, на следующий день после наложения Байденом запрета на импорт российской нефти Индия заключила контракт на ее поставку.



Идет борьба за союзников, за страны, которые могут стать на сторону Вашингтона. То же самое идет со стороны Китая. Китай пытаются обкладывать военными базами, создавать для него очаги напряжения, дестабилизировать изнутри. Если рассматривать противников США, то для них на первом месте Китай, а Россия - на втором. Китай - это долгосрочная экономическая угроза, а Россия - сегодняшняя и в военно-политической сфере.



"СП": - В Австралии заговорили о "красных линиях", но молчат об AUCUS. Договоренность Китая с Соломоновыми островами - это может быть своеобразное "соломоново решение", ответ на AUCUS?



- Не думаю. Нельзя компенсировать целый блок AUCUS лишь этими островами. Тут может быть эффект только синергетический. Главная компенсация AUCUS - союз с Россией.



Потому что либо Китай сдерживать вместе с Россией и пытаться Китай полностью давить, либо вместе с Китаем сдерживать Россию. Вашингтон не выбрал ни то, ни другое, он одновременно пытается сдерживать Россию и Китай. Это, конечно, глупость со стороны США, но пусть пытаются.



Соломоновы острова - это показатель их трепетного отношения. Все рассматривается в рамках того, что маленькая победы одного - это автоматически поражение другого. Своего рода игра в домино - одна костяшка упала, значит, и другие будут падать.



Китай пытается создать стратегические коммуникации, чтобы не были заблокированы поставки ресурсов. Очевидно, что главная проблема даже не в Соломоновых островах, а в Малаккском проливе - это "бутылочное горлышко", через которое Ближний Восток торгует с Азией, прежде всего, с Китаем. Стоит этот маленький пролив заблокировать, как Китай будет лишен доступа к энергоресурсам, чего и хотят в Вашингтоне. Единственный способ решить эту проблему - не вести торговлю через этот пролив, а усиливать сотрудничество с Россией. А Вашингтон нервничает по любому поводу, все-таки главный противник для них - Китай.



"СП": - Какова вероятность появления на островах китайской военной базы, миссии?



- Пока рано об этом говорить. Если американцы будут давить, использовать Тайвань, то вероятность будет высока. У Китая своя Украина. Это, в первую очередь, Тайвань, но и другие страны, которыми его пытаются "обкладывать". Рано или поздно все равно придется этот вопрос решать.



"СП": - Подписание этого соглашения как-то может сказаться на ситуации в АТР в целом?



- Штаты главную ставку в сдерживании Китая делают на Индию. Без нее сдерживание Китая будет проблемным, США могут надорваться, причем вместе с союзниками, потому что темпы роста экономики Китая выше, чем у США. Без Индии планы США могут рухнуть, а Соломоновы острова - одна из геостратегических точек, не более того. Источник - СвободнаяПресса

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