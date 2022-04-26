Такие разные черкесы. Турция взялась за старое

06:46 26.04.2022

26.04.2022 Александр Ростовцев.



9 апреля в офисе Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) состоялась встреча руководителей и представителей российских общественных объединений – членов Международной Черкесской Ассоциации республик Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, моздокских кабардинцев.



На встрече участники единогласно заявили, что поддерживают вынужденную меру проведения специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение защиты жителей Донбасса и российских границ от глобальных угроз, вызовов и рисков.



9 апреля в офисе Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) состоялась встреча руководителей и представителей российских...

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В своих выступлениях участники отметили, что в сложившейся ситуации важно сохранять единство и сплоченность всех народов нашего государства в защите национальных интересов России, укреплять межнациональные связи, повышать эффективность взаимодействия власти и гражданского общества.



Вместе со всей страной общественные организации-члены МЧА принимают активное участие в гуманитарной акции "Своих не бросаем" для жителей Донбасса и выражают поддержку нашим военным, которые освобождают территории и защищают мирное население Украины и ЛДНР от нацистов.



Почему это важно и актуально именно сегодня?



Долгая и изнурительная Кавказская война против Северо-Кавказского имамата во главе с Шамилем и адыгов Черноморского побережья и Прикубанья – закончилась в 1864 году победой Российской империи.



Протурецкие "прокси", большинство из которых были представлены черкесскими народами (адыгами, абхазами, карачаевцами, кабардинцами, балкарами), опасаясь возмездия за десятилетия грабежей и набегов со стороны царской власти, ушли в Османскую империю и, впоследствии, компактно осели практически на всей ее территории, включая арабские страны Ближнего Востока. Их потомки также переселились в Европу, США и даже Австралию.



В разных частях мира судьба черкесов-переселенцев сложилась по-разному. В Сирии, Иордании, Палестине (в том числе и после основания государства Израиль) на этнокультурный код черкесов никто не покушался, так что им удалось не только сохранить свою идентичность, но и достичь определенных высот на государственной службе (особенно, военной) в ряде арабских государств.



В Турции, в условиях доминирования осман, черкесы, как и другие национальные меньшинства, были насильно ассимилированы и отуречены, хотя в традициях черкесских мужчин брать в жены турчанок или арабских женщин считалось "харам".



Соответственно, улучшение жизни, культурный и образовательный расцвет черкесских народов России в имперский и советский периоды не вызывали в отуреченных черкесах положительного отклика, в отличие от черкесов, обосновавшихся в государствах Ближнего Востока.



Так вот, большинство черкесских диаспор с вниманием и уважением относится к деятельности Международной Черкесской Ассоциации, считая их решения "голосом Родины".



На встрече руководителей и представителей российских общественных объединений МЧА было отмечено, что большинство черкесских диаспор поддержало своих российских соотечественников и, следовательно, усилия руководства и общества в деле денацификации и демилитаризации Украины.



Учитывая, что в некоторых странах черкесская диаспора пользуется немалым влиянием, такая поддержка дорогого стоит.



И если участие добровольцев из числа сирийских черкесов, имеющих серьезный опыт борьбы с бандформированиями ИГИЛ, против бандеровцев в степях и лесах Украины, все еще является вопросом для дискуссий, политическое влияние черкесских общин, направленное против пополнения "иностранного легиона" Зеленского ближневосточным "пушечным мясом", может быть весьма ощутимым.



На этом фоне поведение лидеров черкесских организаций Турции со всей ответственностью следует назвать отщепенчеством.



В ответ на заявление председателя Международной черкесской ассоциации Х. Сохрокова о поддержке военной спецоперации на Украине, лидеры турецких черкесов, входящих в МЧА, явно по указке Анкары, весьма истерично заявили, что не разделяют позиции ассоциации и выступают "против войны и России в целом".



С началом турецкой спецоперации против курдов, отмеченной бомбовыми и артиллерийскими ударами в северной части Ирака, "миролюбивые" отуреченные черкесы, представленные объединениями КАФ-ФЕД и Черкес-ФЕД, резко убавили накал миролюбия, постеснявшись в ультимативном тоне потребовать от Эрдогана с Чавушоглу – немедленно прекратить агрессию против суверенной страны, призывая турецкое руководство одуматься ради мира и солидарности.



В МАЧ также отметили, что "турецким соотечественникам" было бы неплохо оформить свои возмущения по поводу военной агрессии Анкары в адрес лидеров Евросоюза, потребовавших в экстренном порядке разработать пакеты удушающих санкций против Турции.