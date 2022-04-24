 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"
07:12 26.04.2022

Территориальным департаментом АФМ по Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает Zakon.kz.

В 2018-2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 млн тенге.
Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.
Пресс-служба АФМ РК

Динара Халдарова

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Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650946320


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