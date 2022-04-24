Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"

07:12 26.04.2022

Территориальным департаментом АФМ по Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает Zakon.kz.



В 2018-2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 млн тенге.

Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.



Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Пресс-служба АФМ РК



Динара Халдарова