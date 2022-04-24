|Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"
07:12 26.04.2022
Территориальным департаментом АФМ по Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает Zakon.kz.
В 2018-2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 млн тенге.
Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.
Пресс-служба АФМ РК
Динара Халдарова