|Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда
08:26 26.04.2022
26 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Глава SpaceX Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, он заключил сделку по покупке Twitter Inс, в результате которой ему перейдет контроль над платформой социальных сетей с миллионами пользователей, включая мировых лидеров.
"Свобода слова - это основа функционирующей демократии, а Twitter - это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - говорится в заявлении Илона Маска.
После завершения сделки Twitter станет частной компанией, говорится в заявлении соцсети.
Как известно, миллиардер начал скупать акции Twitter в начале 2022 года.
После того как он публично заявил, что хочет купить эту социальную сеть, в Twitter приняли меры, заблокировавшие ему возможность продолжать скупать акции.