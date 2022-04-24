Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда

08:26 26.04.2022

26 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Глава SpaceX Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда. Об этом сообщают зарубежные СМИ.



По их данным, он заключил сделку по покупке Twitter Inс, в результате которой ему перейдет контроль над платформой социальных сетей с миллионами пользователей, включая мировых лидеров.



"Свобода слова - это основа функционирующей демократии, а Twitter - это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - говорится в заявлении Илона Маска.



После завершения сделки Twitter станет частной компанией, говорится в заявлении соцсети.



Как известно, миллиардер начал скупать акции Twitter в начале 2022 года.



После того как он публично заявил, что хочет купить эту социальную сеть, в Twitter приняли меры, заблокировавшие ему возможность продолжать скупать акции.