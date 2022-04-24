В школах Киргизии скандалят из-за Георгиевских ленточек

08:31 26.04.2022

26 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

В школах Бишкека провели беседу: заставлять носить георгиевские ленточки нельзя



Заставлять детей прикреплять георгиевские ленточки нельзя. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.



По ее словам, носить в общеобразовательных учреждениях дети должны лишь школьную форму.



"С учителями и директорами школ и детских садов проведены беседы. Ранее уже всех предупреждали, что заставлять надевать что-то на детей неприемлемо", - заключила она.



В Министерстве образования ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что за это отвечает управление образования мэрии Бишкека. В управлении также пока отказываются комментировать требование некоторых школ.



Ранее горожане сообщали, что в школах Бишкека учеников заставляют прикреплять георгиевские ленточки. "Что за беспредел творится в нашей системе образования? Сын, первоклассник, пришел с георгиевской ленточкой на груди, сказал, что дали в школе и ее нельзя снимать ни в коем случае. Куда смотрит Министерство образования?" - задается вопросом отец ребенка.