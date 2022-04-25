Турецкая ставка на Украину. Что задумали турки? - Ю.Борисов

09:47 26.04.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 25.04.2022 |



Начало целому сериалу неоднозначных решений, действий и заявлений турецкого руководства положило неожиданное решение Анкары о прекращении транзита российских военных и гражданских самолетов через воздушное пространство Турции в направлении Сирии. Турецкие официальные лица комментировали этот шаг подчеркнуто сдержанно: "Мы давали разрешения с интервалом в три месяца. Последний [интервал] был до апреля, – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. – Отныне полеты прекратились".



Отметим: если турецкий запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы касался России и западных стран, то в случае с авиацией ограничения были наложены только на РФ. Трудно назвать это решение Турции дружественным шагом. Тем более что оно состоялось на фоне новой турецкой наступательной операции в Сирии. Затем последовали другие демарши.



Тот же Чавушоглу вдруг заговорил о ситуации с закупками в России зенитно-ракетных комплексов С-400. И хотя он и в этом случае высказывался очень осторожно, некоторые неожиданные нотки в его речах прозвучали вполне отчетливо: "Соединенные Штаты хотят уладить с Турцией ситуацию, сложившуюся после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400… Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим, давайте уже найдем решение. Это уже приобретенный продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше. Мы также сказали, что если предложение [по ЗРК Patriot] нас удовлетворит и будут даны гарантии, мы можем получить ЗРК Patriot. Ожидаем, что США придут к нам с новым предложением".



Анкара вроде бы стоит на прежних позициях – решение по С-400 не имеет обратной силы, а об остальном, дескать, поговорим. В частности, о приобретении американских ЗРС Patriot. Однако Чавушоглу не стал уточнять, как следует понимать этот пассаж: то ли в смысле дополнительной к С-400 покупки американского комплекса, то ли в порядке замены одного на другой. Вместе с тем заявление турецкого министра прозвучало в тот момент, когда США предпринимают титанические усилия, что убедить другие страны НАТО, имеющие на вооружении российские зенитно-ракетные системы, передать их киевскому режиму.



На Турцию американцы тоже давят в этом направлении, но пока без особого успеха. И вдруг – повышенная любезность доверенного лица Эрдогана к американским партнерам по столь острой теме, как С-400, да еще в связке с ЗРК Patriot!



О том, что задумали турки, можно лишь догадываться. Вряд ли они готовы обменять российские ЗРК на американские – это здорово уменьшило бы эффективность ПВО Турции. Однако элементы политического давления на Москву здесь просматриваются.



Турецкое руководство в целом не очень довольно тем, как идут дела на постсоветском пространстве. Анкара при всех ее видах на сотрудничество с Россией не в восторге от усиления геополитического влияния РФ в Евразии. И, в частности, от восстановления России как полноценной трансконтинентальной сверхдержавы. В Турции исходят из того, что ставки, сделанные Москвой на Украине, имеют именно такое содержание.



Турция готова строить взаимовыгодные отношения с РФ в формате двух равновеликих региональных держав, но Эрдоган вряд ли готов согласиться для России на большее. Особенно с учетом его собственных неоосманистских планов.



Поэтому Турция является сегодня одним из самых активных игроков на украинской площадке, который не стесняется подчеркивать свою проукраинскую линию поведения. Вплоть до того, что продолжает поставки киевскому режиму своих беспилотников "Байрактар ТВ2", которые превратились чуть ли не в символ "неувядаемой украинско-турецкой боевой дружбы".



Москва все это видит. И делает свои ходы в этой специфической шахматной партии, где обе стороны пока не намерены жертвовать тяжелыми фигурами своего сотрудничества. Например, Президент РФ Владимир Путин на днях дал понять, что его больше устраивает белорусская площадка для переговоров с Украиной, нежели стамбульская. Туркам это вряд ли понравилось. И через пару дней начались демонстративные демарши вроде запрета авиационного транзита и намеков на неоднозначность ситуации с С-400. А сам Эрдоган тут же созвонился с киевским зицпредседателем Зеленским и имел с ним, как всегда, задушевный разговор:



"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье заявил, что Турция настроена "принципиально положительно", чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента. В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов [безопасности Украины]".



В политике Турции появляется все больше признаков растущей озабоченности перспективой усиления влияния России на постсоветском пространстве. В Анкаре склонны рассматривать эту тенденцию как нежелательную и явно настроены этому препятствовать. Пока, однако, не принося в жертву архиважные для них экономические отношения с северным соседом. Поэтому Анкара сосредоточивает сейчас свои усилия на том, чтобы удержать Украину на краю пропасти, затормозив процесс геополитического усиления России. В данном контексте интересы турецких властей полностью совпадают с позицией правящих кругов США и коллективного Запада.



Отсюда та повышенная любезность, которая внезапно возникла в интонациях турецких официальных лиц по ранее абсолютно конфликтным вопросам. И даже на фоне того, что Джо Байден только что вновь поднял самую токсичную для отношений США и Турции тему: "Президент США Джо Байден в воскресенье [24 апреля] почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян. "Сегодня, 107 лет спустя, американский народ продолжает чтить [память] всех армян, погибших в результате геноцида… Вспоминая геноцид армян, мы подтверждаем наше обещание сохранять бдительность в отношении разрушительного влияния ненависти во всех ее проявлениях"".



Не стоит забывать, что Турция была вернейшим союзником США и членом НАТО в ту пору, когда Россия / СССР являлась господствующей силой в Евразии. Турки тогда чуть ли не первыми согласились разместить на своей территории американские ракеты с ядерными боеголовками, что спровоцировало Карибский кризис 1962 года. И следует понимать, что процесс возрождения России как мировой державы вряд ли сделает наши отношения с турецким соседом более теплыми.