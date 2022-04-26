Тщетные потуги любви Вашингтона и Лондона к Дели, - Д.Минин

09:50 26.04.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 26.04.2022



Обломавшись на Китае, англосаксы не смогли вовлечь в антироссийский фронт по Украине и Индию



Не добившись успеха в убеждении Китая присоединиться к антироссийской позиции по Украине, Вашингтон и Лондон принялись активно обрабатывать Индию. Нейтральная позиция этой важной мировой державы, нежелание осудить Россию и присоединиться к широким санкциям против нее, по мнению англосаксов, значительно подрывают их усилия поставить Москву в "абсолютную изоляцию". При этом, как всегда, Лондон и Вашингтон сильно недоучли интересы самой Индии и переоценили свое влияние на нее.



Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар, госсекретарь США Э. Блинкен и министр обороны США Л. Остин



Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар, госсекретарь США Э. Блинкен и министр обороны США Л. Остин



В середине апреля за Дели сначала активно взялись американцы. В ходе телефонной беседы индийского премьер-министра Н. Моди с президентом США Джо Байденом и переговоров министров обороны и иностранных дел двух стран в формате 2+2 они пытались склонить индийцев на свою сторону. Ответ остался неизменным: "Индия выступает за мирное решение украинского конфликта, но делать что-либо вопреки своим интересам не собирается". Лидер оппозиции Рахул Ганди от критики в адрес России тоже воздержался. Западная печать констатировала, что в новых международных условиях Белый дом вступать в особо жесткую конфронтацию с Дели не пожелал, а ограничился призывами к Индии "покупать меньше нефти у России". Однако и здесь реакция индийских руководителей свелась к тому, что "по сравнению с Западом их страна получает из России значительно меньшую часть необходимых ей энергоносителей".



CNN: "Индия отстаивает свое право покупать российские энергоносители"



CNN: "Индия отстаивает свое право покупать российские энергоносители"



Определенные трудности в экономических отношениях России с Индией, конечно, возникнут. Например, российская финансовая система, включая Госбанк, традиционно тесно переплетена с англо-американским капиталом. Однако в стране есть и независимые расчетные организации. Ряд крупных национальных нефтетрейдеров (хотя не все) отказались от уже договоренных было сделок по расширению поставок российской нефти, но не от закупок прежних объемов. В частности, даже Индонезия намерена закупаться российской нефтью, осуществляя расчеты через Индию.



В. Путин и Н. Моди



В. Путин и Н. Моди



Индийское правительство смотрит на украинские события достаточно широко, рассматривая их как часть борьбы за становление нового мирового порядка, в котором собственное место они видят более высоким. The Economist констатирует: "Популярные комментаторы с индийского телевидения сегодня заняли решительно антиамериканские позиции. Вину за начало войны они возлагают на Америку, заявляя, что она спровоцировала Россию в том числе расширением НАТО. Такую линию они проводят даже упорнее и настойчивее, чем правительство, которое старается не называть виновных". Мнение этих комментаторов находит отклик в индийском обществе. По данным социологического опроса YouGov, проведенного в конце марта, "54% индийцев одобряют действия Путина по руководству операцией на Украине". Как отмечает английское издание The Independent, сотрудничество Индии и России будет только расти после того, как Путин подписал 28 соглашений во время визита в Дели в декабре 2021 года. Англичане исходят из того, что к сотрудничеству с Москвой индийцы будут стремиться в том числе из-за опасений ее "чрезмерного сближения" с Пекином. Пока Индия торгует с Россией в долларах, но обсуждается вопрос о возвращении к рупиям и рублям, что "раньше считалось нормой", сообщил Бисваджит Дхар, ведущий специалист по торговле и профессор Университета Джавахарлала Неру, имея в виду период с 1970 по 1990-е годы. Согласно его мнению, "будут изучены все направления, которые могут способствовать продолжению торговых связей с Россией. В ход пойдет вообще все". У Индии уже есть опыт игнорирования санкций, когда ранее она участвовала в механизме оплаты иранского импорта.



Рупии тоже любят счет



Рупии тоже любят счет



Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, индийское правительство провело собственную акцию "Ганга" по освобождению индийских граждан, включая студентов и даже курсантов военных училищ, которые не могли выехать с Украины. По договоренности премьер-министра Н. Моди с В. Путиным, президент России приказал армии "обеспечить безопасный выход индийских граждан из зоны вооруженного конфликта". С февраля было вывезено на родину более 22 тысяч человек. Следовало бы добавить, что на пути следования индийские граждане подвергались всяческим унижениям, в том числе расовым, со стороны украинских госслужащих и силовиков; некоторые были избиты и ранены. Происходило это из-за того, что в Киеве посчитали индийскую нейтральную и мирную позицию в конфликте излишне пророссийской. Все это не прибавило симпатии к киевскому режиму в глазах Дели.



И вот на днях, видимо, убедившись в том, что уговаривать Дели поступиться своими интересами или давить бесполезно, Индию попытались "купить". Эту почетную миссию взял на себя посетивший бывшую колонию с государственным визитом представитель бывшей метрополии, британский премьер Борис Джонсон.



Б. Джонсон и Н. Моди



Б. Джонсон и Н. Моди



В ходе визита он инициировал установление между Великобританией и Индией "нового и расширенного" партнерства в области обороны и безопасности, пообещав Дели "целый букет" привилегий. В большинстве своем они были направлены на то, чтобы заместить Россию в качестве основного индийского партнера в этой области. Великобритания посулила выпустить открытую генеральную экспортную лицензию для Индии, которая позволит экспортерам ускорить процедуру поставок индийцам военного оборудования. Такое разрешение ранее выдавалось только для США и членов ЕС. Борис Джонсон также заявил о готовности предложить помощь в разработке и изготовлении в Индии нового истребителя. Сулил он и другие блага Индии за отход от ее нынешней линии по Украине в сторону обще-западной позиции.



Однако трудно было бы найти в данный момент более неподходящую фигуру для подобной миссии. "Хромая утка" из-за кризиса в британском правительстве, претендент, наравне с Зеленским, на роль главного комика на мировой политической арене, Борис Джонсон едва ли мог быть воспринят хозяевами сколько-нибудь серьезно. Его нелепыми позами и выходками а-ля "мы с вами одной крови" скорее потешались, чем восторгались. Британские медиа, кстати, тоже критически оценили опереточное поведение своего лидера.



"Ребята, я свой"



"Ребята, я свой"



И дело не только в выгодных для Индии поставках российских энергоносителей или в индийских поставках программного обеспечения в Россию в условиях отказа от этого Запада.



Индия – давно самодостаточная великая держава и покровительственные похлопывания по плечу со стороны бывшего сюзерена в лице Бориса Джонсона ей даже не оскорбительны, а смешны. Дели, конечно, с удовольствием возьмет новые образцы и технологии производства передового западного вооружения, а также воспользуется дополнительными возможностями завоевания рынков стран Запада. Но плясать под дудку англичан? Никогда больше! В новом мире скорее британская "Нага" будет извиваться под дудочку "бывшего послушного индийского боя".



В Лондоне и Вашингтоне не понимают одного. Москва предлагает Дели не поблажки и преференции, она способствует Индии в обретении ею статуса самостоятельного великого игрока на мировой арене, достойного ее исторического наследия. Ничего подобного для нее в загашнике у англосаксов нет и быть не может.