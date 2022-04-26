Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева? - Асель Омирбек

10:11 26.04.2022 Президенту Касым-Жомарту Токаеву объявлена информационная война. Это факт, не требующий доказательств. Информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода "сенсационными" вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. И если раньше в подобного рода словесной схоластике упражнялась преимущественно блогосфера и отдельные, так называемые политические активисты, то теперь эстафетный флажок перехватили официально зарегистрированные и действующие на территории Казахстана средства массовой информации. Такой коленкор – весьма тревожный симптом, явно свидетельствующий о том, что кто-то умышленно ведет игру, направленную на понижение доверия к власти и государственным институтам. А какой конец может быть у таких "игрищ", мы все прекрасно знаем на примере январских событий.



Сеансы громких разоблачений, так или иначе, связанные с именем главы государства, постепенно становятся устойчивым информационным трендом, который, как можно спрогнозировать, в ближайшей перспективе будет только усиливаться. Одна из главных причин того, почему это будет происходить, заключается в беспрецедентных и бескомпромиссных решениях, принятых президентом по наведению порядка в стране. Несмотря на решительность, демонстрируемую в этом направлении Токаевым (что не просто говорит, а кричит о том, что возврата к старому, к жизни "по понятиям", не будет), до некоторых "товарищей" этот непреложный постулат так еще и не дошел: обращаться в новую веру под названием "Жана Казахстан" они явно не спешат, а может, и вовсе не собираются.



Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что уровень противодействия шагам, предпринимаемым властью, с их стороны будет высок, а практикуемые ими методы и технологии далекими от норм не только морали, но и закона. Они из всех сил будут стараться раскачать пресловутую "лодку" только что восстановленной стабильности и максимально пытаться демонизировать источник своих собственных бед.



Свидетелями подобных раскладов мы становились не раз и не два. Тут даже на соседей заглядываться не стоит – сами хороши. Ни для кого не секрет, что перманентно возникающие в наших пенатах межэлитные противоречия неизменно приводят к масштабным войнам компроматов, последствия которых, в свою очередь, неизменно заканчиваются сначала серьезными внутриполитическими кризисами, а затем и кризисами экономическими, социальными.



Одним из самых ярких примеров как по технологии реализации такого сценария, так и по масштабам наступивших последствий, можно назвать наблюдавшуюся последние годы травлю Елбасы в информационном пространстве, которая началась задолго до его добровольного сложения президентских полномочий. Понятно, что сейчас многие считают моветоном упоминать имя первого президента, особенно в привязке к идее строительства "Нового Казахстана", но вряд ли кто-то способен отрицать тот факт, что в число первопричин, приведших к январской трагедии, легла, в том числе, и систематическая, никем не пресекаемая дискредитация его имени и тех достижений, которых добился Казахстан в эпоху его управления страной. В результате доверие к государству, к его представителям, к принимаемым им решениям фактически было утрачено. А что обычно происходит в таких случаях? Абсолютно верно - править бал как в системе госуправления, так и на улицах, начинает анархия.



Наблюдая за тем, что сейчас творится в медийном поле вокруг имени Касым-Жомарта Токаева, можно сделать вывод, что загнать его в информационную ловушку, связать по рукам и ногам серией громких "разоблачений" их авторы пытаются по тем же самым лекалам, что были апробированы на его предшественнике. И этот факт может служить дополнительным поводом для размышлений. В частности, о том, что пока новая система сдержек и противовесов не заработала на полную мощь, во избежание очередных непредсказуемых последствий по типу январских событий, вызванных искусственными попытками опорочить, скомпрометировать власть в лице президента, нужны некие меры оперативного реагирования, способные эффективно отражать попытки покушения на имидж первого лица государства.



Сама постановка такого вопроса, безусловно, вызовет новый виток хейта со стороны самых различных страт общества. Сразу же из всех утюгов начнут раздаваться крики о наступлении на свободу слова и волеизъявления. И по традиции в первых рядах крикунов мы обнаружим тех, кого в тотальной правовой безграмотности и нигилизме трудно заподозрить. Но они откровенно будут прикидываются "картонными дурилками" и жонглировать законодательно закрепленными свободами, пытаясь наделить их смыслами, которые в них в принципе не заложены, в том числе, и нормами Конституции, к которой они любят апеллировать. Даже можно не сомневаться, что контр-кампания по противодействию возможности таких мер будет сопоставима той, что сейчас наблюдается в отношении законодательных поправок, направленных на противодействие кибербуллингу в отношении детей. Но важно понимать, что в разгар охоты, объявленной на президента, позиция невмешательства самая бесперспективная, не зря же во всем прогрессивном мире практикуются довольно суровые подходы к организаторам информационных атак на глав государств. В той же Турции, которую многие наши сограждане сегодня боготворят, за клевету в отношении президента и за его оскорбление только в 2019 году к уголовной ответственности были привлечены свыше 36 тысяч человек. Так же жестко поступают в Польше, Германии, Франции, других европейских странах.



Понятно, что сейчас, когда представители власти бьются не на жизнь, а на смерть с последствиями глобального экономического кризиса, нанесенными затяжной пандемией, день и ночь строят заградительные барьеры от возможного санкционного давления на нашу экономику, им может показаться, что второй фронт – информационный, - они просто не потянут. Но это, по большому счету иллюзия, причем, иллюзия вредительская – латать брешь с одной стороны корабля, делая вид, что с другой нет более серьезной пробоины – все равно, что быть пассажиром идущего ко дну "Титаника" и составлять меню на будущую неделю.



У нас уже создана целая серия прецедентов, когда некоторые посчитали возможным сами себя наделить правом унижать и оскорблять идеологических противников, государственные символы и институты, прикрываясь свободой слова распространять клевету в отношении представителей верховнойвлсти. К чему все это привело, думается, напоминать не стоит. Не зря же в своем выступлении во время январских событиях Касым-Жомарт Токаев упомянул демагогов, которые своей нездоровой информационной активностью провоцируют катаклизмы.



Так-то оно так, но сама по себе эта проблема не рассосется. В своем послании президент, конечно, пытался апеллировать к здравому смыслу, говоря о том, что "журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют "четвертой властью", именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии".



Но очевидно, что метод пряника в данном случае не самый действенный. Видимо, пора подключать и кнут, тем более, что многие из ныне действующих законодательных механизмов морально устарели и требуют серьезного обновления. Бездействие наших спецслужб в отношении происходящих сегодня вбросов, призванных подорвать доверие к президенту, а через него и к институту власти в целом, лишнее тому подтверждение.



Сегодня часто можно услышать рассуждения о том, что Казахстан у нас новый, а методы старые. Так и есть. Причем, речь не только о методах, которые практикует система государства. Мы, общество, как видно по сегодняшним попыткам наступить на те же самые грабли, от которых еще не зажил лоб, тоже живем еще по старым методичкам. Ничего не изменилось, кроме, пожалуй, одного: теперь мы на собственном опыте знаем, как короток путь от революций, вершащихся в информационном пространстве, до бунтов на улицах…



Автор статьи: Асель Омирбек



26 апр. 22 Источник - qmonitor.kz

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