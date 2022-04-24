 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.04.2022
10:54  Иллюзий не остается – Запад поставил сверхзадачей полное и окончательное уничтожение России, - В.Михеев
10:46  Казахстан начал крупные проекты в нефтегазохимии с российскими "Сибуром" и "Татнефтью"
10:25  Центральная Азия будет терять $507 млн в год от изменений климата
10:21  Это просто отписка. Таджикские эксперты раскритиковали антикризисный план правительства, - "АП"
10:16  Водное хозяйство Казахстана рискует остаться без грамотных специалистов, - Ж.Байхожа
10:11  Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева? - Асель Омирбек
09:50  Тщетные потуги любви Вашингтона и Лондона к Дели, - Д.Минин

09:47  Турецкая ставка на Украину. Что задумали турки? - Ю.Борисов
08:31  В школах Киргизии скандалят из-за Георгиевских ленточек
08:26  Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда
07:12  Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"
06:46  Такие разные черкесы. Турция взялась за старое
00:48  Соломоново решение Китая оказалось "красной линией" для AUCUS
00:47  Какие новые "подарки" пообещали Блинкен и Остин Зеленскому в Киеве?
00:45  Макрон – последний президент Пятой республики
00:43  Семен Заславский. Средняя Азия в творчестве Василия Верещагина
00:36  Теракт в Приднестровской Республике. Здание МГБ ПМР обстреляно из гранатометов
00:19  Пекин вслед за Шанхаем может попасть под локдаун
00:16  Белоруссия нашла в Узбекистане замену санкционным товарам, - "НГ"
Понедельник, 25.04.2022
21:13  Египетские отели решили перейти на расчеты в рублях
21:12  Укры наняли киллеров для российских журналистов-пропагандистов
20:50  Байден пошел в атаку на Украине: чем ответит Кремль, - М.Ростовский
15:54  Почему доллар в Таджикистане дешевеет, а товары на рынках нет?
14:01  На севере Афганистана взорвали вторую мечеть за два дня - кундузскую Имам-Сахиб (еще 30 трупов)
13:53  За Назарбаевым оставят статус и привилегии Елбасы. Без вождей - никак!
13:36  Америка неумолимо глупеет, - The Atlantic
13:33  Россия передала Казахстану архивные документы о Герое Великой Отечественной полковнике Б.Момышулы
13:27  Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы
13:23  Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова
12:30  Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)
12:27  Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
11:33  Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров
11:24  Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian
10:03  Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)
09:14  В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР
08:41  Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times
08:39  "Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:20  Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:15  Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях
08:02  Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
07:56  Мы - советские, с нами - Сталин. К вопросу об языкознании и не только, - Анна Серафимова
01:08  Министр обороны Афганистана заявил, что не потерпит "вторжений"
00:27  Трубу КТК наконец починили. Штормов впереди еще много...
00:06  Российский газ выводится из-под санкций
00:01  В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей
Воскресенье, 24.04.2022
22:10  Австралия в панике. Китай хочет строить военную базу на Соломоновых островах
21:42  Exit poll: Макрон набирает до 58% во втором туре выборов во Франции
12:19  Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
11:36  Тайны "Азовстали", - Игорь Веремеев
11:02  Не мешайте нам быть русскими! - Юрий Поляков
10:50  Актриса Хаматова продолжает бойко клеймить Россию и Путина на митингах в Риге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Это просто отписка. Таджикские эксперты раскритиковали антикризисный план правительства, - "АП"
10:21 26.04.2022

Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus

Его назвали крайне размытым, непонятным и нереалистичным.

Так об антикризисном плане высказались таджикские эксперты.

Независимый эксперт Бахриддин Каримов отмечает, что источниками рисков являются ожидаемые негативные эффекты санкций, наложенные на экономику России, масштаб которых пока трудно переоценить, но уже известно, что их временные рамки могут быть очень длительными.

"Долгосрочные перспективы экономики России, как крупнейшего политического и экономического партнера Таджикистана, выглядят крайне неблагополучно", - говорит эксперт.

По его словам, такие глобальные финансовые институты, как Всемирный Банк и МВФ уже прогнозируют резкий спад мировой и региональной экономики, обострение проблем с продовольственной безопасностью, поставками зерна на глобальные рынки, разрыв в цепочках поставок сырья, сокращение деловой активности, торговли и доходов государств и частного сектора.

"Таджикский план - это набор красивых фраз"
Комментируя антикризисный план Таджикистана, эксперт отмечает, что документ является "крайне размытым" и "не конкретно прописанным".

"В лучшем случае – это набор красивых фраз, обозначенных одной строкой мер и реформ по всем направлениям социально-экономической политики государства, которые прописаны в одной таблице. Учитывая его крайнюю размытость и отсутствие реализма, непонятна его польза, совершенно невозможно его реально мониторить. Это в очередной раз ставит под сомнение профессиональную компетентность чиновников, составлявших такой размытый и непонятный документ", - отмечает эксперт.
По его словам, он ничем не отличается от антикризисных планов, которые были приняты в 2008-2009 и 2015 годы, которые также не имели конкретики и четко прописанных мероприятий по исполнению указанных положений.

Иллюстративное, архивное фото
Фото: akipress.org
Ряд мероприятий плана, по его мнению, являются нереалистичными. Например, пересмотр контрактов с переходом в расчеты на рубль и юань выглядят, по крайней мере, неубедительными и в лучшем случае в наименьшей степени зависят от торговых партнеров РТ.

Целый ряд других мероприятий просто озвучен, как некая декларация без указания конкретных деталей, как, например, "исполнение социальных обязательств", "обеспечение импортеров валютой для расчетов", "обеспечение диверсификации импорта" и прочее.

"Для серьезного обеспечения исполнения положений данного плана необходимы существенные бюджетные и монетарные резервы, которые, как известно, ограничены как в Минфине, так и в Нацбанке. Учитывая высокий уровень долларизации и зависимости от импорта, малейшие колебания на валютном рынке вызывают рост цен, усиливая социальную напряженность. Таким образом, вызывает серьезное опасения реализм прописанных мер данного плана в части обеспечения ресурсами для финансирования импорта и сохранения ценовой и макроэкономической стабильности", - говорит эксперт.

13:40 22 апреля
Цены сдержат, бедных – поддержат?
"Набором хороших фраз" или "отпиской" эксперт также называет и другие прописанные меры антикризисного плана, например, "привлечение иностранных инвесторов РФ с использованием имеющихся возможностей".

"Возникает вопрос: каких инвесторов и с использованием каких возможностей, и почему до сих пор этих возможностей было недостаточно, или может нужно рассмотреть и вовлечь новые возможности?", - спрашивает Бахриддин Каримов.

При этом он согласен с тем, что российских инвесторов нужно привлекать, что уже делается в соседнем Узбекистане, но там для них созданы более благоприятные условия.

Комментируя меры по проведению необходимых реформ в секторе информационно-коммуникационных технологий, эксперт считает, что это достаточно фундаментальная мера плана, но она требует отдельную программу с четко прописанными мерами, как трансформировать полностью закрытый и монополизированный сектор, создать конкуренцию и возможности для цифровизации бизнеса и экономики.

"Без серьезной демонополизации сектора ИКТ и улучшения элементарной доступности и скорости Интернета, по показателям которых Таджикистан, как известно, находится на одном из последних мест в мире, ни о какой "эффективной реализации цифровизации экономики" не может быть и речи", - уверен он.
Резюмируя, эксперт отмечает, что, учитывая долгосрочный и системный характер санкций, меры антикризисного плана РТ должны быть системными и серьезными, так как помимо трудностей, этот кризис дает много возможностей.

Например, ускорить глубокие и серьезные институциональные реформы в части системы госуправления, антикоррупции, предоставления свободы частному сектору. Это развитие реальной конкуренции, снижение административного и коррупционного давления на бизнес, развитие производственного экспорта частного предпринимательства.

Иллюстративное, архивное фото
Фото Asia-Plus

"В плане есть положительные моменты, но нужно менять условия"
Так считает известный таджикский политолог Парвиз Муллоджонов. По его словам, в плане сделана попытка адаптации таджикской экономики к условиям нынешнего кризиса, связанного с российской интервенцией в Украину и антироссийскими санкциями.

"Во многом наблюдается также сходство с аналогичной российской антикризисной программой, в первую очередь в отношении мер по поддержанию местной национальной валюты, сокращении госрасходов, инвестиционных проектов", - отмечает политолог.

К положительным моментам Муллоджанов относит меры по поддержке национальных производителей со стороны местных банков, но при этом не говорится о том, что основным препятствием на пути развития местного производства являются неблагоприятные инвестиционные условия, прежде всего, налоговое бремя, значительное количество инспекций и проверок, спускаемый сверху план по сбору налогов, коррупция и так далее.

"То есть для того, чтобы успешно продвигать национального производителя недостаточно просто повысить финансирование, необходимо также создать условия для его развития. Кроме того, необходимо продумать меры по защите интересов национального производителя с учетом конкуренции с более дешевой китайской продукцией, роста цен на сырье и бензин", - отмечает эксперт.
Также положительным моментом, по его словам, является намерение не поднимать цены, в том числе на электроэнергию и коммунальные услуги, при этом, правда, он не понимает, каким образом их будут сдерживать.

"Для меня основной недостаток этой программы – это недостаточная социальная направленность. В программе просто делается заявление о поддержке социально уязвимых и бедных слоев населения, которые больше всего и пострадают от кризиса – "в случае необходимости". Однако, необходимость уже налицо ввиду роста цен именно на товары первого потребления, которые составляют корзину питания для большей части населения. В Таджикистане это мука и мучные изделия, растительное масло, сахар, овощи, рис. В условиях роста цен, такая поддержка является одним из условием сохранения социальной и политической стабильности в обществе", - отмечает политолог.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650957660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикеры палат парламента встретились с вице-спикером Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
- Принято к производству обращение Президента Республики
- Сенат рассмотрит законопроект о биологической безопасности
- О повышении базовой ставки до 14%
- Тест на "Новый Казахстан"
- Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции
- Меры по решению проблемных вопросов по газификации регионов и развитию газовой отрасли страны на Правительственном часе предложили сенаторы
- Мажилис рассмотрел ход реализации проекта "Ауыл-Ел бесігі"
- Б. Султанов провел встречу с представителями компании "Champion Foods"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  