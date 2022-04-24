Это просто отписка. Таджикские эксперты раскритиковали антикризисный план правительства, - "АП"

10:21 26.04.2022

Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Его назвали крайне размытым, непонятным и нереалистичным.



Так об антикризисном плане высказались таджикские эксперты.



Независимый эксперт Бахриддин Каримов отмечает, что источниками рисков являются ожидаемые негативные эффекты санкций, наложенные на экономику России, масштаб которых пока трудно переоценить, но уже известно, что их временные рамки могут быть очень длительными.



"Долгосрочные перспективы экономики России, как крупнейшего политического и экономического партнера Таджикистана, выглядят крайне неблагополучно", - говорит эксперт.



По его словам, такие глобальные финансовые институты, как Всемирный Банк и МВФ уже прогнозируют резкий спад мировой и региональной экономики, обострение проблем с продовольственной безопасностью, поставками зерна на глобальные рынки, разрыв в цепочках поставок сырья, сокращение деловой активности, торговли и доходов государств и частного сектора.



"Таджикский план - это набор красивых фраз"

Комментируя антикризисный план Таджикистана, эксперт отмечает, что документ является "крайне размытым" и "не конкретно прописанным".



"В лучшем случае – это набор красивых фраз, обозначенных одной строкой мер и реформ по всем направлениям социально-экономической политики государства, которые прописаны в одной таблице. Учитывая его крайнюю размытость и отсутствие реализма, непонятна его польза, совершенно невозможно его реально мониторить. Это в очередной раз ставит под сомнение профессиональную компетентность чиновников, составлявших такой размытый и непонятный документ", - отмечает эксперт.

По его словам, он ничем не отличается от антикризисных планов, которые были приняты в 2008-2009 и 2015 годы, которые также не имели конкретики и четко прописанных мероприятий по исполнению указанных положений.



Иллюстративное, архивное фото

Фото: akipress.org

Ряд мероприятий плана, по его мнению, являются нереалистичными. Например, пересмотр контрактов с переходом в расчеты на рубль и юань выглядят, по крайней мере, неубедительными и в лучшем случае в наименьшей степени зависят от торговых партнеров РТ.



Целый ряд других мероприятий просто озвучен, как некая декларация без указания конкретных деталей, как, например, "исполнение социальных обязательств", "обеспечение импортеров валютой для расчетов", "обеспечение диверсификации импорта" и прочее.



"Для серьезного обеспечения исполнения положений данного плана необходимы существенные бюджетные и монетарные резервы, которые, как известно, ограничены как в Минфине, так и в Нацбанке. Учитывая высокий уровень долларизации и зависимости от импорта, малейшие колебания на валютном рынке вызывают рост цен, усиливая социальную напряженность. Таким образом, вызывает серьезное опасения реализм прописанных мер данного плана в части обеспечения ресурсами для финансирования импорта и сохранения ценовой и макроэкономической стабильности", - говорит эксперт.



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Цены сдержат, бедных – поддержат?

"Набором хороших фраз" или "отпиской" эксперт также называет и другие прописанные меры антикризисного плана, например, "привлечение иностранных инвесторов РФ с использованием имеющихся возможностей".



"Возникает вопрос: каких инвесторов и с использованием каких возможностей, и почему до сих пор этих возможностей было недостаточно, или может нужно рассмотреть и вовлечь новые возможности?", - спрашивает Бахриддин Каримов.



При этом он согласен с тем, что российских инвесторов нужно привлекать, что уже делается в соседнем Узбекистане, но там для них созданы более благоприятные условия.



Комментируя меры по проведению необходимых реформ в секторе информационно-коммуникационных технологий, эксперт считает, что это достаточно фундаментальная мера плана, но она требует отдельную программу с четко прописанными мерами, как трансформировать полностью закрытый и монополизированный сектор, создать конкуренцию и возможности для цифровизации бизнеса и экономики.



"Без серьезной демонополизации сектора ИКТ и улучшения элементарной доступности и скорости Интернета, по показателям которых Таджикистан, как известно, находится на одном из последних мест в мире, ни о какой "эффективной реализации цифровизации экономики" не может быть и речи", - уверен он.

Резюмируя, эксперт отмечает, что, учитывая долгосрочный и системный характер санкций, меры антикризисного плана РТ должны быть системными и серьезными, так как помимо трудностей, этот кризис дает много возможностей.



Например, ускорить глубокие и серьезные институциональные реформы в части системы госуправления, антикоррупции, предоставления свободы частному сектору. Это развитие реальной конкуренции, снижение административного и коррупционного давления на бизнес, развитие производственного экспорта частного предпринимательства.



Иллюстративное, архивное фото

Фото Asia-Plus



"В плане есть положительные моменты, но нужно менять условия"

Так считает известный таджикский политолог Парвиз Муллоджонов. По его словам, в плане сделана попытка адаптации таджикской экономики к условиям нынешнего кризиса, связанного с российской интервенцией в Украину и антироссийскими санкциями.



"Во многом наблюдается также сходство с аналогичной российской антикризисной программой, в первую очередь в отношении мер по поддержанию местной национальной валюты, сокращении госрасходов, инвестиционных проектов", - отмечает политолог.



К положительным моментам Муллоджанов относит меры по поддержке национальных производителей со стороны местных банков, но при этом не говорится о том, что основным препятствием на пути развития местного производства являются неблагоприятные инвестиционные условия, прежде всего, налоговое бремя, значительное количество инспекций и проверок, спускаемый сверху план по сбору налогов, коррупция и так далее.



"То есть для того, чтобы успешно продвигать национального производителя недостаточно просто повысить финансирование, необходимо также создать условия для его развития. Кроме того, необходимо продумать меры по защите интересов национального производителя с учетом конкуренции с более дешевой китайской продукцией, роста цен на сырье и бензин", - отмечает эксперт.

Также положительным моментом, по его словам, является намерение не поднимать цены, в том числе на электроэнергию и коммунальные услуги, при этом, правда, он не понимает, каким образом их будут сдерживать.



"Для меня основной недостаток этой программы – это недостаточная социальная направленность. В программе просто делается заявление о поддержке социально уязвимых и бедных слоев населения, которые больше всего и пострадают от кризиса – "в случае необходимости". Однако, необходимость уже налицо ввиду роста цен именно на товары первого потребления, которые составляют корзину питания для большей части населения. В Таджикистане это мука и мучные изделия, растительное масло, сахар, овощи, рис. В условиях роста цен, такая поддержка является одним из условием сохранения социальной и политической стабильности в обществе", - отмечает политолог.