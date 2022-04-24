Центральная Азия будет терять $507 млн в год от изменений климата

10:25 26.04.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Изменение климата становится серьезной угрозой для стран ЦА



В центральноазиатском регионе к 2050 году ущерб от изменения климата может составлять $507 млн. в год.



Прогнозируемый ущерб

"Эксперты Азиатского банка развития определили, что средний ущерб от изменения климата в странах Центральной Азии к 2050 году приблизится к 507 миллионам долларов в год", - сообщил председатель Исполнительного Комитета Международного Фонда спасения Арала Султон Рахимзода на шестой встрече представителей МИД и парламентариев в Казахстане.



Участники встречи обсудили прогресс в совершенствовании законодательства и реализации климатической политики в странах Центральной Азии, а также результаты и достижения по реализации взятых на себя климатических обязательств.



Угроза исчезновения ледников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия Четвертого Азиатско-Тихоокеанского водного саммита 23 апреля напомнил еще раз о проблемах водных ресурсов и угрозах исчезновения ледников.



"Таджикистан под влиянием последствий изменения климата за последние несколько десятилетий тоже потерял более 1000 своих ледников и ежегодно несет значительный материальный и человеческий ущерб от сильных наводнений, засухи и маловодья, которые связаны с этим процессом", - отметил Эмомали Рахмон.



фото: president.tj

По данным Всемирного банка, с середины XX века средняя температура в южной части Центральной Азии увеличилась на 0,5ºC, а в северной - на 1,6ºC, что спровоцировало таяние ледников и истощение водных запасов.



С начала XX века площадь ледников в Центральной Азии сократилась на треть. Всемирный банк оценивает ущерб экономикам Таджикистана, Туркмении и Киргизии, наносимый стихийными бедствиями, в размере от 0,4% до 1,3% их годового ВВП.



Деградация земель

По прогнозам, если не принимать никаких адаптивных мер, то к 2050 году в Таджикистане урожайность сельхозкульутур может сократиться на 30%. В Казахстане 66% земель подвержены засухе, и, согласно прогнозам, урожайность зерна к 2050 году тут может сократиться на 48%.



Опустынивание грозит более половины территорий Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.



Большой вызов для региона также представляет сокращение водных ресурсов. К середине ХХI века поток воды в бассейне реки Сырдарья может уменьшиться на 2−5%, а в бассейне реки Амударья - на 10−15%, что усилит дефицит воды.