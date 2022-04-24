Казахстан начал крупные проекты в нефтегазохимии с российскими "Сибуром" и "Татнефтью"

10:46 26.04.2022

– Валентина Владимирская. Казахстан начал крупные проекты в нефтегазохимии с ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть", сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков.



"На начальном этапе находится реализация следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн/год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн/год и бутадиена мощностью – 186 тыс. тонн/год. По вышеуказанным проектам на сегодня определены стратегические партнеры в лице ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть", - сказал Акчулаков на заседании правительства во вторник.



По словам министра, в нефтегазохимии в 2021 году введены завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тыс. тонн в Шымкенте и установка технических газов мощностью 54 млн кубометров и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха.



Тем самым, нефтегазохимия в стране представлена смазочными материалами, полипропиленом, метил-трет-бутиловым эфиром, октаноповышающими присадками, бензолом и параксилолом, но доля импортанефтегазохимической продукции, по мнению министра, остается высокой. Поэтому в 2022 году запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, который в этом же году завод планирует произвести порядка 110 тыс. тонн полипропилена.