Иллюзий не остается – Запад поставил сверхзадачей полное и окончательное уничтожение России, - В.Михеев

10:54 26.04.2022 25.04.2022 |



Однако не мы, а они с 1970-х годов сидят на нефтегазовой игле



Через три недели после вступления в силу президентского указа о переходе на оплату в рублях за природный газ, поставляемый "недружественным странам", Еврокомиссия 22 апреля, хотя и с зубовным скрежетом, допустила возможность сделок по этой схеме для энергетических компаний стран ЕС.



Сделана была всего одна оговорка: "если это не нарушает" режим санкций. Подразумевается запрет иметь дело с подсанкционными банками. Однако поскольку в указе В. Путина четко сказано: "Для расчета иностранный покупатель должен открыть в Газпромбанке два специальных счета: рублевый и валютный", а на эту финансовую структуру, входящую в первую тройку российских банков, дискриминационные меры Запада не распространяются, то механизм может заработать.



Симптоматично, что ранее Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая с разрешением платить за поставки газа как раз Газпромбанку и его дочерним предприятиям.



По сути, Еврокомиссия наступила на горло собственному воинственному кличу. Едва ли это удивительно на фоне того, что спотовый рынок, чутко реагирующий на угрозу дисбаланса спроса и предложения, держит цены на природный газ в диапазоне от 800 до 1000 долларов за тысячу кубометров (неоднократно цена зашкаливала за 1300 долларов).



Немцам предлагают умываться по-кошачьи



Ранее стало известно, что германский промышленный потенциал в случае частичного или полного отказа от российской нефти и газа правительство в Берлине намерено спасать за счет экономии на согражданах. Федеральный министр экономики Роберт Хабек порекомендовал "меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ". Министр растолковывает непонятливым: "Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей".



Нефтяники Поволжья, газовики с Ямала, шахтеры в Кемерово и не подозревали, что все эти годы именно благодаря их экспортному продукту немцы "шатались по саунам" и мылись под душем…



Свои пять центов внесла в общую копилку дерматолог Яэли Адлер, когда посоветовала "оставить кожу в покое и не мыться", чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям". Подхватывая тему, газета "Бильд" написала: "Классический метод умывания кошек – вот лучший способ поддержания кожи в чистоте".



Призыв к немцам добровольно отказаться от прежних санитарно-гигиенических норм в быту и начать умываться по-кошачьи напоминает скверный анекдот. Однако таковы реалии сегодняшней Германии, где внук генерала СС, бундесканцлер Олаф Шольц, прозванный "завхозом с нулевой харизмой", вознамерился продолжать санкционную войну до победного конца.



Как скоро наступит эта триумфальная виктория? И какую цену Берлин готов заплатить за поражение России в финансово-экономической войне, развязанной коллективным Западом?



Цена, между прочим, возрастает с каждой прожитой неделей. В марте индекс цен производителей промышленных товаров в Германии (PPI), иными словами, инфляция в экономике, скакнул вверх на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого взлета цен не случалось… с 1949 года. Дрожжами удорожания стал вызванный антироссийскими санкциями рост цен на энергоносители, в частности на природный газ (144,8%).



Грядет зима тревоги нашей



Пятая республика менее других ведущих стран Евросоюза закупает энергоносители у России, полагаясь на 56 действующих промышленных ядерных реакторов. Они вырабатывают более 70% потребляемой французами электроэнергии. Но вот незадача – в разгар камлания единоевропейцев, убеждающих друг друга отказаться от российских углеводородов, случилась беда. На старейшем атомном реакторе в городе Шинон обнаружили "коррозийное растрескивание под напряжением". Идет профилактический осмотр семи схожих реакторов. Эксперты полагают, что некоторые не вернутся в строй до конца года. ЭДФ, ведущая энергетическая компания (крупнейший в мире компания-оператор АЭС) предупредила: "В ближайшую зиму может возникнуть проблема обеспечения страны электричеством".



Откликнулся, точно эхо, Эммануэль Макрон, оповестивший сограждан, что без природного газа из Сибири вся Европа целиком наживет себе неприятности.



Первые черные лебеди уже прилетели. На угрозы заблокировать импорт российских энергоносителей рынок отреагировал бурным ростом цен. В текущем году в структуре валового внутреннего продукта стран Евросоюза доля трат на отопление, электричество и автомобильное топливо составит 1,8% ВВП, что означает дополнительные расходы для миллионов домохозяйств в размере 230 миллиардов евро.



Инфляция в еврозоне в марте доросла до 7,4% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее она составила 1,3%. В семи странах еврозоны инфляционная спираль раскрутилась еще живее, превысив двузначный порог: в Голландии – 11,7%, Чехии – 11,9%, Литве – 15,6%.



Как удачно выразился заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, "страны Запада поразил ментальный кризис публичного мышления – информация о новых антироссийских санкциях напоминает новости с чемпионата по "экономическому самострелу"".



Вне зоны комфорта



С магазинных полок во Франции исчезло подсолнечное масло, традиционно закупаемое у Украины и России. Ретейлеры, сообщает парижская "Монд", ввели квоты на поставки в рестораны. В периферийные французские города, где еще остались запасы, стали наведываться на масляный шоппинг-тур немцы. В соцсетях появились шутейные объявления: меняем бутылку подсолнечного масла на игровую приставку Switch Oled или автомобиль Audi A3.



Французов уговаривают снизить температуру в жилищах, реже включать кондиционеры как на тепло, так и на прохладу, а заодно гасить свет, когда в нем нет необходимости.



Итальянцам власти предписали жесткие лимиты на температурный режим в помещениях при включенном кондиционере: зимой не выше 19°C, летом – не ниже 25°C. Американская "Уолл-стрит джорнэл" приводит слова косметолога Морены Коломби из Милана: в прошлом году двухмесячный счет за отопление составлял 450 евро – сейчас уже 1250 евро, что по текущему курсу больше 100 000 рублей.



В Прибалтике звучат похожие практические советы. Эстонцам велели стирать белье в ночные часы по более экономичному тарифу. Литовцев призвали поменьше кипятить воду, а также… приглушить звучание музыкальных проигрывателей.



Изведывавшие немало напастей в своей истории ирландцы услышали в свой адрес лайфхаки во имя экономии резко подорожавшего бензина. Ходить пешком. Пересесть на велосипед. Если без поездки на автомобиле никак нельзя, то не возить тяжести, не включать кондиционер и… реже пользоваться тормозом.



В 2014 году расчет инициаторов санкционного давления, что исчезновение испанского хамона и пармской ветчины приведет к выходу из зоны комфорта динамичной части российских граждан и побудит их ополчиться на власть, не оправдался.



В 2022 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель попытался снова напугать тех, кого в народе прозвали "гламурятник", теми же карами: "Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, алмазов в Антверпене".



Угроза снова не стала искрой, способной воспламенить гнев народа. А вот насколько хватит упористости европейцам, учитывая, что британцы уже выплеснули свое недовольство на улицы и разочаровались в своем премьер-министре, станет видно к концу года.



Сухой остаток



Санкционная война будет продолжена. Министр финансов Германии Кристиан Линднер в ходе визита в Вашингтоне без обиняков заявил, что антироссийские санкции надо поддерживать "в течение нескольких месяцев, может быть, в течение многих лет и с некоторой вероятностью, может быть, навсегда". Если подверстать сюда слова Жозепа Борреля, сказанные при посещении им Киева ("Эта война должна быть выиграна на поле боя"), то иллюзий не остается. Запад поставил своей сверхзадачей полное и окончательное уничтожение России.



На 22 апреля против России было введено рекордное количество дискриминационных мер: 9741. За все годы с Карибского кризиса (1962), Куба, Венесуэла, КНДР, Мьянма, Сирия в совокупности стали объектом 9670 западных санкций…



Тем не менее прагматизм струйками потливого страха пробивается сквозь доспехи тевтонского рыцаря, мундир наполеоновского гренадера, шлем танкиста дивизии СС "Мертвая голова" и накрахмаленную манишку евробюрократа. К здравому смыслу принуждает неожиданно вскрывшаяся зависимость экономик стран Евросоюза от России как крупнейшего поставщика топливно-сырьевых и продовольственных товаров. Оказалось, что не мы, а они все эти годы сидели на нефтегазовой игле.



За счет поставок сибирского газа со времен "разрядки" 1970-х во многом обеспечивалась низкая себестоимость продукции стран ЕС, в частности экспортно ориентированной Германии. На них зиждилось и благополучие простых граждан Европы. Сегодня и то и другое оказались в зоне исключительного риска из-за навязанного Соединенными Штатами режима гибридной войны, в первую очередь для Европы.



Санкции, по словам министра финансов Германии, могут быть введены "навсегда". Но, как гласит китайская поговорка, "все может быть, потому что все уже было". Еще в правление царя Ивана IV купцы Ганзейского союза в сговоре с властями ливонских городов-портов блокировали "утечку" западноевропейских ремесленников на Русь, чтобы предотвратить передачу навыков и технологий.



В XXI веке тотальная торгово-экономическая и технологическая блокада России невозможна. Особенно, если учитывать, с каким пристальным вниманием следят за ходом СВО державы, представляющие собой альтернативные Западу и более древние очаги цивилизации – Китай, Индия, Бразилия, Иран, Турция.



В середине апреля автору этой статьи довелось присутствовать на беседе с одним из министров одной из республик в составе Российской Федерации. Доподлинные слова: "Как мы получали инкубационное яйцо на индейку с Канады, так и получаем сегодня. Американцы отгружают вообще все, никаких проблем нет". Последнее предложение – знаковое.



Повторяется ситуации после воссоединения с Крымом в 2014 году. В то время как Евросоюз стал сворачивать торгово-экономические связи, Соединенные Штаты, напротив, их нарастили. Даже сместили вниз Италию с пятого места в списке основных торговых партнеров России.



Решение наднационального правительства в Брюсселе смириться с необходимостью платить в рублях за русский газ означает частичную капитуляцию. А разрыв взаимовыгодных коммерческих связей с Россией существенно умерит способность Евросоюза сохраниться в качестве самостоятельного игрока на внешнеполитической арене и одного из центров экономической силы.



Владимир Михеев Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650959640





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