 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ленин – человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век, - Болат Асанов
11:04 26.04.2022

Накануне очередной годовщины со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) мы решили снова поговорить о роли этой исторической личности в судьбе Казахстана и казахов. Тем более что жизнь подкидывает все новые и новые поводы. Так, недавно немало шума наделали слова депутата Алматинского городского маслихата относительно вклада вождя социалистической революции в то, что наша страна ныне располагает такой территорией. Чуть раньше о том, как ленинские принципы государственного строительства "аукаются" сегодня на постсоветском пространстве, негативно высказался президент России. Все это вызывает ряд вопросов, на которые согласился ответить кандидат исторических наук Болат Асанов.

- Месяц назад в социальных сетях остракизму подверглась Акбопе Абылкасымова, депутат маслихата города Алматы. Оказывается, пару лет назад в комментарии под одним из постов она написала: "Благодаря Ленину и Советской власти мы получили свою территорию. Об этом надо помнить". Теперь это ее высказывание вытащили на свет божий и обвинили женщину в незнании истории, а некоторые – даже в национал-предательстве и сепаратизме. Также прозвучали призывы лишить ее депутатского мандата. Каково ваше мнение на сей счет?
- Если разговор идет о государственном строительстве, то нужно сказать следующее. До революции 1917 года казахи проживали на территориях, которые находились под управлением Степного и Туркестанского генерал-губернаторств Российской империи. В Степном крае они численно преобладали, причем значительно, а в Туркестанском составляли более трети всех жителей. Нелишне будет отметить, что, согласно результатам первой (и последней) всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 году, казахи были шестым по численности этносом Российской империи после русских, украинцев, белорусов, поляков и евреев. Для сравнения: казахов было почти в два с половиной раза больше, чем каракалпаков, киргизов, таджиков, туркмен и узбеков вместе взятых.

В 1918 году была создана Туркестанская АССР, кстати, ставшая одной из первых в составе РСФСР, а в 1920-м – Киргизская (Казахская) АССР. Таким образом, территориально-административное деление, существовавшее при царизме, после прихода к власти большевиков во главе с Лениным трансформировалось в две автономии, т.е. изменилось качественно. Впоследствии в результате упразднения Туркестанской автономии часть ее земель, населенных преимущественно казахами, отошла к Казахской АССР. Речь идет о территориях тогдашних Сырдарьинской и Джетысуйской (бывшей Семиреченской) областей, охватывавших, по сути, весь юг нашей страны в ее современном виде.

В то же время по личному решению Сталина, о чем говорил в своих воспоминаниях Вячеслав Молотов, в процессе национально-территориального размежевания, проведенного в 1924-25 годах (то есть уже после смерти Ленина) Ташкент почему-то отошел к Узбекистану, а Оренбург, первая столица нашей республики, в 1925-м был передан в состав России.

Исходя из вышесказанного, несложно сделать вывод: Владимир Ленин – один из главных отцов-основателей казахской государственности новейшего времени.

- Накануне российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, как бы обосновывая предстоящие военные действия, назвал Ленина "архитектором Украины" и добавил: "С точки зрения судеб России, ее народов ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка". Как вы это прокомментируете? И как бы вы оценили эти самые ленинские принципы государственного строительства с точки зрения не России, а Казахстана?
- Не скрою, очень рад тому обстоятельству, что Ленин по-прежнему актуален, а не "вне дискурса". Что касается ленинских принципов государственного строительства, то, к сожалению, исполнителем их стал Сталин, который, в частности, к казахам относился предвзято – возможно, во многом из-за страха перед пантюркизмом.

Скажем, в результате упомянутого национально-территориального размежевания 1924-25 годов появились новые союзные республики – Туркменская ССР и Узбекская ССР, тогда как Казахстан (Киргизская АССР) остался в статусе автономии в составе РСФСР. Хотя Ленин в 1920 году говорил о разделении Туркестана "на Узбекию, Киргизию и Туркмению". То, как произошло это размежевание, и Ашаршылык начала 1930-х – две трагические страницы в истории казахского народа. И обе они связаны непосредственно с именем Сталина.

- Ашаршылык – это то, с чем связана едва ли не главная претензия современного казахского общества к Советской власти. Как известно, массовому голоду, а до этого коллективизации предшествовал отказ от новой экономической политики (НЭП), которую обосновал и начал осуществлять Ленин, но которую после его смерти свернули. Есть мнение, что некоторые идеи НЭП позже использовал автор китайского "экономического чуда" Дэн Сяопин – в середине 1920-х он приезжал в СССР на учебу. Может, проживи Ленин не 53 года, а дольше – и не было бы массового голода?
- Если рассуждать чисто гипотетически, то, думаю, да, при нем страна развивалась бы более успешно, рос бы уровень жизни населения, и СССР смог бы избежать многих трагических катаклизмов. Даже допускаю, что удалось бы выполнить историческую миссию – освободить, во всяком случае, в Европе (с учетом царивших там в 30-е годы прошлого столетия социалистических настроений) пролетариат от гнета капиталистов. Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения…

- Целый ряд авторов, в том числе Конквест, Солженицын и другие, считают, что именно с Ленина надо начинать отсчет большевистского террора в отношении идейных противников, и соответственно политических репрессий, концлагерей (будущий ГУЛАГ). А Сталин, мол, только продолжил и развил "заветы Ильича". Соответствует ли это действительности? Если да, чем можно если не оправдать, то объяснить такие действия Ленина в годы гражданской войны и после нее?
- Считаю совершенно некорректным сравнивать действия Ленина и Сталина, а тем более говорить о продолжении, развитии и т.п. Если Ленин проводил террор в отношении врагов революции, нового строя и зачастую в качестве ответных мер, то Сталин сводил счеты с собственными врагами, а то и просто с недостаточно лояльными к нему товарищами. Перед Лениным и Сталиным стояли разные цели и задачи. Если первый боролся за власть трудящихся, то второй – за власть личную, причем абсолютную, ничем не ограниченную.

- Востребовано ли в современном Казахстане наследие Ленина – интеллектуальное, политическое, идеологическое? А в мире? Как известно, история развивается по спирали. Может, ленинские идеи когда-нибудь снова станут актуальными?
- Почему бы нет, ведь его идеи и практическая деятельность базировались на здоровом фундаменте марксизма. Это позволило в короткий срок после мировой и гражданской войн преодолеть разруху и голод, восстановить народное хозяйство, электрифицировать всю страну, создать штаб мировой революции – Коминтерн, осуществить многое другое. Советская Россия стала при Ленине подлинно великой, она пробудила радостные надежды у трудящихся всего мира, привлекла к себе самое пристальное внимание и одновременно вызвала тревожные ожидания у власть имущих, которые, опасаясь транзита революции, распространения идей пролетарского интернационализма, начали идти на уступки своему рабочему классу. Ведь среди достижений Октября можно назвать в том числе введение 8-часового рабочего дня, гарантированное право на труд, ликвидацию безграмотности и многое другое, что оказало значительное влияние на политическую и экономическую повестку во всем мире, в том числе и в ведущих, экономически наиболее развитых странах Европы и Америки.
- В Казахстане, к сожалению, не проводятся опросы с целью выявления наиболее выдающихся, на взгляд современных граждан, деятелей прошлого. А вот в России они организуются регулярно. По итогам прошлогоднего, проведенного независимым "Левада-Центром", россияне поставили на первое место Сталина (39%), на второе – Ленина (30%), а следом расположились Пушкин (23%) и Петр Первый (19%). Как вы это прокомментируете?
- То, что Сталин по результатам опроса опередил Ленина, – результат многолетней навязчивой пропаганды фигуры Сталина на российском телевидении, в других СМИ, в кинематографе и т.д. Меж тем Ленин там редкий гость. Но даже при этом ему отдают предпочтение 30 процентов населения! Есть о чем задуматься…

Если бы в Казахстане тоже проводились подобные опросы, то, думаю, картина была бы в чем-то сходной. С той только разницей, что, помимо Сталина, в лидерах такого рейтинга оказался бы российский и казахский общественно-политический деятель Алихан Букейханов. Самое поразительное, что почитателей Сталина немало и среди казахов! Впрочем, чему здесь удивляться? В условиях, когда для подавляющего большинства населения постсоветских стран жизнь по многим ключевым показателям стала хуже, чем в СССР, люди поневоле начинают сравнивать житье-бытье времен своей молодости с тем, что есть сегодня, и эти сравнения зачастую лишь усиливают ностальгические переживания.

- Что лично для вас значит фигура Ленина?
- Лично для меня это человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век.

20 апр. 22

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650960240


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