Китай сделал заявление по поводу Третьей мировой войны

12:07 26.04.2022

Все стороны должны проявлять сдержанность в связи с кризисом на Украине, никто не хочет третьей мировой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



"Нет никого, кто хотел бы начала Третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации и как можно скорее заключат мир", – сказал он журналистам на брифинге.



Ван Вэньбинь призвал стороны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить затягивания и распространения конфликта.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны в настоящее время нельзя недооценивать, но есть много желающих, готовых искусственно раздувать эту угрозу.



Елизавета Сапкова