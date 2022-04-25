 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан резко (на 88%) сократил поставки драгметаллов за рубеж. Не в жилу...
13:41 26.04.2022

Таджикистан сильно сократил поставки драгметаллов за рубеж

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Поставки уменьшились на 88% по сравнению с прошлым годом.
Иллюстративное фото

Экспорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней в первом квартале этого года произведен на сумму $85 млн, сообщили "Азия-Плюс" в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Это на 88% меньше по сравнению полученной за счет поставок этой продукции за рубеж суммы в аналогичном периоде 2021 года. В январе-марте прошлого года экспорт драгметаллов был осуществлен на сумму около $709 млн.

Доля драгметаллов в общем объеме экспорта Таджикистана в первом квартале этого года сократился до 18% с 75% в этот же период 2021 года.

Существенное увеличение объема продаж драгметаллов за рубеж произошло весной 2020 года, во время распространения COVID-19. В условиях ограничений, связанных с пандемией, сократился, в том числе, объем денежных переводов, что заставило страну продать часть золотых запасов для обеспечения импорта иностранной валютой.

По данным статистического ведомства, за последние два года Таджикистан поставил за рубеж драгметаллы на сумму $1,6 млрд, что равняется 46% экспорта республики за этот период.

Золотовалютные запасы Таджикистана находятся в Национальном банке и Министерстве финансов республики. Руководство НБТ в феврале этого года на пресс-конференции сообщило, что золотовалютные резервы к началу 2022 года составили 7 месяцев покрытия импорта, а информация о международных запасах Минфина не предоставляется. Золотые резервы страны пополняются за счет металла, производимого в стране.

Ранее в Минпроме сообщили, что драгметаллы полностью приобретаются НБТ и Минфином, за исключением незначительного объема, который поставляется отечественным ювелирным цехам. Производство золота за последние семь лет наращивался рекордными темпами и увеличелось в пять раз – с 2 тонн в 2014 году до почти 10 тонн в 2021 году.

Источник - asiaplustj.info
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