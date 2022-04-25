Похоже, Казахстан не выучил урок, - Геворг Мирзаян

13:50 26.04.2022

Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

25 апреля 2022,



"Если вы ищете справедливость, то вы пришли не в то место". Эта ставшая уже легендарной фраза Тириона Ланнистера из "Игры престолов" объясняет многие процессы, происходящие в мире (происходящие на самом деле, а не в головах у тех, кто верит в сказки про ценности и добродетель). В том числе и позиции ряда российских союзников на постсоветском пространстве относительно российской спецоперации на Украине.



В этой связи очень показательны два примера: Белоруссия и Казахстан. Между Москвой и Минском были крайне непростые отношения, низшей точкой в которых было взятие белорусскими властями летом 2020 года в заложники трех десятков российских граждан. Однако осенью 2020 года Россия спасла Белоруссию от разворачивающегося Майдана, поддержала Александра Лукашенко – и сейчас Минск вместе с Москвой участвует в спецоперации. Да, не вводом войск – но логистической поддержкой, а также (как отмечает Лукашенко) прикрывает российские войска от различных эксцессов со стороны Польши и стран Балтии. Конечно, с передислокацией российских войск с киевского на донбасское направление значимость белорусской поддержки несколько упала, однако сам факт ее остался неизменным.



С другой стороны, Казахстан, который Россия точно так же спасла от гражданского конфликта в январе 2022 года. Однако слова благодарности, источаемые высшим руководством этой страны, забылись после начала российской спецоперации на Украине. Казахстан отдал под козырек американской санкционной дипломатии.



Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что, несмотря на то, что Казахстан является частью ЕАЭС, его страна также является частью международного сообщества и будет соблюдать санкции, введенные против России. "Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", – пояснил он. Кроме того, казахстанские грузы стали идти в Европу через прибалтийские порты – и это на фоне того, что Прибалтика стала одним из главных заводил европейской русофобии. Наконец, Казахстан официально заявил о том, что в этом году не будет отмечать День Победы – причем заявил в тот самый момент, когда в Казахстане с визитом гостила замгоссекретаря США. Можно не сомневаться, что это известие согрело душу американской чиновнице – в отличие от сердец россиян.



Конечно, разность подходов можно объяснить национальными интересами государств. Запад, по сути, загнал Лукашенко в угол. Прямо и демонстративно пытаясь организовать в Минске государственный переворот и признав Светлану Тихановскую главой Белоруссии, США и Европа своими руками лишили Лукашенко оснований и возможностей проводить многовекторную политику. К тому же Владимир Зеленский открыто включился в игру по свержению Лукашенко, чем лишь подтвердил давно озвучиваемый россиянами тезис: киевский режим является экзистенциальным врагом не только России, но и Белоруссии. Поэтому участие Лукашенко в российской спецоперации диктуется необходимостью обеспечить национальную безопасность его страны.



Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

У Казахстана же другая задача. Страна очень зависит от внешних рынков, в ней непростое экономическое положение, ее отношения с Западом не разрушились даже после подавления "демократических выступлений" мародеров в Алма-Ате – поэтому Астана не горит желанием попадать под горячую руку американского Минфина. Кроме того, введенные против РФ санкции ограничивают возможность использования российских портов для экспорта казахстанских грузов, а значит казахскому правительству нужно искать альтернативные варианты торговли с Европой. Еще одной важной причиной является тот факт, что Казахстан – в отличие от России и Белоруссии – не является страной с жесткой вертикалью.



Президент Касым-Жомарт Токаев руководит страной, но значительные полномочия сохраняются у кланов и различных группировок. Специфика кланового управления привела к тому, что даже после бунта прозападных и националистических сил их лидеры не были объявлены вне закона – в государстве просто произошел мягкий закулисный передел. Настолько мягкий, что западники и националисты вошли в правительство. И они сейчас, по мнению многих экспертов, влияют на формирование курса государства. Со своей стороны, Касым-Жомарт Токаев не может ударить по столу и игнорировать интересы кланов – у него нет за спиной авторитета Назарбаева и его политических навыков.



Наконец, немаловажным моментом, определяющим поведение казахских властей, являются их страхи утраты территорий. В Астане опасаются, что после восстановления исторической справедливости на Украине Россия может взяться за Казахстан, северные земли которого: а) являются исторически российскими; б) населены русскими. Тем более, что в последние годы в Казахстане (в рамках политики по укреплению национализма и конструированию национальных мифов) были случаи притеснения русскоязычного населения страны. Безусловно, между Казахстаном и Украиной огромная разница – хотя бы в том, что первый, в отличие от второй, при всем своем национализме не строил на своей территории Антироссию. Однако страхи в казахских элитах эта логика не развеивает.



Казалось бы, можно понять и простить Казахстан за его позицию. Но, как говорил товарищ Саахов, "все это, конечно, так, все это верно, бумага написана правильно, все хорошо – но только с одной стороны. А есть и другая сторона медали". И сторона эта – новая реальность, которую не хотят видеть казахстанские элиты, пытающиеся играть в многовекторность по уже устаревшим правилам.



Во-первых, 24 февраля 2022 года создало новую Россию, которая будет строго и жестко защищать свои интересы без оглядки на чужое мнение. Россию, которая готова пожертвовать частью своего внешнеполитического имиджа, но не позволить формировать возле своих границ чужие военно-политические плацдармы.



Что интересно, первой новое правило поняла Грузия – премьер-министр Ираклий Гарибашвили под горестный вой местных русофобов отказался вводить антироссийские санкции, поскольку для него национальная экономика важнее, чем украинско-западные хотелки в этом вопросе. Но новые правила игры не поняла Молдавия – тамошний президент Майя Санду отказалась праздновать 9 Мая и заявила, что место георгиевской ленточке – в мусорном ведре. И вот уже пошли разговоры, что одной из целей второй фазы российской спецоперации на Украине является выход к Приднестровью.



Также новая Россия больше не будет кормить соседей, которые платят ей русофобией или же не встают плечом к плечу в час великой нужды. Политика "блага в обмен на заверения в дружбе" закончилась – российская экономика обращается вовнутрь, и власти будут прежде всего развивать российскую территорию и рынок. Давая доступ на него только тем странам, которые не стесняются демонстрировать реальные союзнические чувства. Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу "и нашим и вашим", закончился.



Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Государства, которым западный блок объявил холодную войну. И если американские агенты в руководстве Казахстана будут толкать Астану на конфликт с этими странами, то, опять же, это будет означать, что Казахстан не выучил урок.