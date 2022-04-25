 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Зеленский скопил $850 млн. Пусть клоун, но ой-как не дурак
14:11 26.04.2022

В Нидерландах заинтересовались состоянием Зеленского в 850 млн долларов

25 апреля 2022, Ольга Иванова
Голландская партия "Форум за демократию" заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, оценивающегося в 850 млн долларов, свидетельствует запись в Twitter, опубликованная политической силой.

"Зеленский обладает огромным состоянием: по различным оценкам оно составляет около 850 млн [долларов]. И он не получил его большую часть, пока не стал президентом... Так как он получил эти деньги? И что еще более важно, на что они идут?" – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. Источник в правительстве региона сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.

Напомним также, 21 апреля стало известно, что власти США намерены выделить Украине 500 млн долларов в виде экономической помощи для поддержки функционирования украинского правительства.

Двумя днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел, что в рамках Группы семи (G7) возможно предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро. 14 апреля Зеленский заявлял, что Украине необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.

Источник - взгляд
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