КазПрез покинул елбасиную партию "Нур-Аманат"

14:17 26.04.2022

- Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинул партию Amanat.



"С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией", - сказал Токаев на съезде партии.



Новым председателем партии был избран спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.



Ранее Президент заявлял о дистанцировании президента от деятельности любых партий и движений.