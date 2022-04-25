КазПрез покинул елбасиную партию "Нур-Аманат"

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14:17 26.04.2022
- Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинул партию Amanat.
"С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией", - сказал Токаев на съезде партии.
Новым председателем партии был избран спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
Ранее Президент заявлял о дистанцировании президента от деятельности любых партий и движений.