Оппозиция Армении обещает новую бархатную революцию, - В.Панфилова

21:18 26.04.2022

Протестующие из регионов направились в Ереван

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.04.22



Оппозиция Армении объявила о проведении 1 мая грандиозного митинга с требованием отставки власти. Активисты намерены поднять на протест все население республики и маршем прийти в Ереван. Колонны марширующих протестующих из различных городов, в том числе из Иджевана – родины премьера Никола Пашиняна, встретятся на площади Свободы. Этот прием использовал в 2018 году для смены власти лидер бархатной революции Пашинян.

Поводом для новой волны протестов стало заявление премьер-министра Армении в парламенте 13 апреля. Никол Пашинян объявил, что международное сообщество ожидает от Армении признания территориальной целостности Азербайджана и "снижения с армянской стороны планки по статусу Нагорного Карабаха". Парламентская оппозиция обвинила его в уступках в нагорно-карабахском вопросе. По ее мнению, Армения столкнулась с опасностью потери государственности. Оппозиционные депутаты, недолго думая, перенесли борьбу с властями из Национального собрания на улицы и площади Еревана.



Лидер оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян с 17 апреля устроил сидячую забастовку на площади Свободы. По его словам, правительство Пашиняна собирается "уйти из Арцаха (Нагорного Карабаха. – "НГ")": "В правительстве Никола Пашиняна уже начали говорить и пропагандировать, что Арцах может быть частью Азербайджана. И если сейчас мы не попытаемся свергнуть правительство Пашиняна, то это обязательно произойдет". В составе фракции "Честь имею" две партии: "Родина", главой которой является сам Артур Ванецян, и Республиканская партия Армении экс-президента Сержа Саргсяна.



Вторая группа оппозиционеров сплотилась вокруг вице-спикера от оппозиционного блока "Армения", представителя Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна. Она тесно связана с экс-президентом Робертом Кочаряном. "Наша страна достигла такой ситуации, что в случае ее продолжения следующий этап для Армении и Арцаха будет разрушительным. Мы стоим перед реальной угрозой не только новых уступок территорий нашей родины, но и потери государственности в целом. Настало время действовать", – заявил Сагателян в видеообращении. Он пообещал проведение маршей по всей Армении. К слову, люди уже выдвинулись из ряда областей республики и через несколько дней должны встретиться в "сердце столицы". А пока Сагателян проводит ежедневные шествия в Ереване. Очередное состоится вечером 26 апреля. Накануне марш под лозунгом "Армения без Никола" прошел в центре столицы по проспекту Комитаса.



Акцию устроили и сторонники Пашиняна. Они передали спикеру парламента Алену Симоняну открытое письмо в адрес Ишхана Сагателяна, в котором потребовали прекратить попытки дестабилизировать ситуацию. Сам же Пашинян в ответ на критику сказал, что в обществе сложилось неверное впечатление, его заявление не подразумевает ухода армян из Карабаха: "Мы говорим, что люди не должны покидать Карабах, они должны жить в Карабахе, у них должны быть права, свободы, статус". По словам премьер-министра, его политический подход даст возможность "вывести народ из статуса овечки для заклания": "Армения – суверенное государство, и мы должны вернуть себе право принимать решения. Мы страна, а не конюшня. Мы граждане, а не агнцы для заклания, чтобы в разных странах решали, как и скольких из нас зарезать или простить. Мы – государство, мы – нация, мы суверенны. Да, мы гордые. Мы истекаем кровью, но у нас есть достоинство. И мы не позволим, чтобы у нас отобрали право принимать решения".



В ходе телефонного разговора с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араиком Арутюняном, состоявшегося поздно вечером 25 апреля, Пашинян заверил его в том, что на данный момент нет никакого процесса по статусу Арцаха, а если он и будет, то Степанакерт обо всем будет должным образом информирован, а позиции согласованы. Тем не менее глава МИД НКР Давид Бабаян в эфире местного радио заявил, что "в Армении есть некие силы, которые будут пытаться втянуть Арцах в опасную игру, получая таким образом дивиденды, нанося удары по Арцаху, то есть по армянскому народу, по армянской государственности".



Между тем оппозиция, критикуя власть, не предлагает конкретного решения проблемы. Пока сложно судить, сможет ли она набрать достаточно сторонников для новой бархатной революции, даже несмотря на то что рейтинг популярности действующего премьера снижается. Сомнения экспертов в первую очередь вызывает тот факт, что оппозиция, призывающая к смене власти, – это те самые "бывшие власти", от которых народ отказался в 2018 году, поддержав революционера Пашиняна.



"Задел прочности у Пашиняна есть, хотя придется ему, конечно, нелегко. Да и "бархатными" назвать события не приходится, так как на острие происходящего – революционная партия "Дашнакцутюн" и экс-глава СНБ Ванецян, за которыми – второй и третий президенты Кочарян и Саргсян. Все эти силы и люди – антиподы понятия "бархатность", – сказал "НГ" политолог Армен Ханбабян. По его мнению, набрать критическую массу сторонников, достаточную для серьезной и долговременной дестабилизации обстановки в стране, оппозиция все же не сумеет. Тому две причины. Во-первых, лозунги те же самые, что и после поражения осенью 2020 года, когда протестные акции были очень многолюдными, но власть устояла. Более того, вскоре вновь победила на внеочередных парламентских выборах. И вряд ли сегодня народ настроен более критично. Во-вторых, недавний официальный визит Пашиняна в Россию и его переговоры с президентом Владимиром Путиным выбили из рук оппозиции важный козырь. Ведь она постоянно твердит, что Кремль желает ухода нынешнего премьера Армении и возвращения к власти карабахского клана. "Теперь в Армении могли убедиться, насколько, мягко говоря, преувеличено такое мнение", – отметил Ханбабян.