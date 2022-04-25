 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.04.2022
23:04  "Газпром" перекрыл газовый крантик Болгарии
22:31  Уволен рекордсмен по пребыванию в должности Кыргызстана - Кубаныч Таабалдиев 11 лет рулил Нацинформагентством "Кабар"
21:56  Турция в ситуации выбора между Россией и Западом, - С.Тарасов
21:18  Оппозиция Армении обещает новую бархатную революцию, - В.Панфилова
14:17  Уйду я от вас. КазПрез покинул елбасиную партию "Нур-Аманат"
14:11  Как Зеленский скопил $850 млн. Пусть клоун, но ой-как не дурак
13:50  Похоже, Казахстан не выучил урок, - Геворг Мирзаян

13:41  Таджикистан резко (на 88%) сократил поставки драгметаллов за рубеж. Не в жилу...
12:17  Очередной "киндер"-южанин Зикрулло Махамат уулу возглавил фонд "Ыйман" при Администрации президента Киргизии
12:07  Китай сделал заявление по поводу Третьей мировой войны
11:04  Ленин – человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век, - Болат Асанов
10:54  Иллюзий не остается – Запад поставил сверхзадачей полное и окончательное уничтожение России, - В.Михеев
10:46  Казахстан начал крупные проекты в нефтегазохимии с российскими "Сибуром" и "Татнефтью"
10:25  Центральная Азия будет терять $507 млн в год от изменений климата
10:21  Это просто отписка. Таджикские эксперты раскритиковали антикризисный план правительства, - "АП"
10:16  Водное хозяйство Казахстана рискует остаться без грамотных специалистов, - Ж.Байхожа
10:11  Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева? - Асель Омирбек
09:50  Тщетные потуги любви Вашингтона и Лондона к Дели, - Д.Минин
09:47  Турецкая ставка на Украину. Что задумали турки? - Ю.Борисов
08:31  В школах Киргизии скандалят из-за Георгиевских ленточек
08:26  Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда
07:12  Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"
06:46  Такие разные черкесы. Турция взялась за старое
00:48  Соломоново решение Китая оказалось "красной линией" для AUCUS
00:47  Какие новые "подарки" пообещали Блинкен и Остин Зеленскому в Киеве?
00:45  Макрон – последний президент Пятой республики
00:43  Семен Заславский. Средняя Азия в творчестве Василия Верещагина
00:36  Теракт в Приднестровской Республике. Здание МГБ ПМР обстреляно из гранатометов
00:19  Пекин вслед за Шанхаем может попасть под локдаун
00:16  Белоруссия нашла в Узбекистане замену санкционным товарам, - "НГ"
Понедельник, 25.04.2022
21:13  Египетские отели решили перейти на расчеты в рублях
21:12  Укры наняли киллеров для российских журналистов-пропагандистов
20:50  Байден пошел в атаку на Украине: чем ответит Кремль, - М.Ростовский
15:54  Почему доллар в Таджикистане дешевеет, а товары на рынках нет?
14:01  На севере Афганистана взорвали вторую мечеть за два дня - кундузскую Имам-Сахиб (еще 30 трупов)
13:53  За Назарбаевым оставят статус и привилегии Елбасы. Без вождей - никак!
13:36  Америка неумолимо глупеет, - The Atlantic
13:33  Россия передала Казахстану архивные документы о Герое Великой Отечественной полковнике Б.Момышулы
13:27  Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы
13:23  Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова
12:30  Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)
12:27  Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
11:33  Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров
11:24  Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian
10:03  Готовят на посадку. Выявлен еще один казахский генерал - пособник январских мятежников (шеф Алматинского УВД Кудебаев)
09:14  В Киргизии запретили показ кинофильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР
08:41  Отказ от российского газа. Европа надеется на водород, - New York Times
08:39  "Многополярный мир" или "мир изолированных блоков"? - "Sabah"
08:20  Люди и репликанты. Отмена слов "женщина", "мужчина", "отец", "мать" – это приглашение в антиутопию, - А.Кренгель
08:15  Армения и Азербайджан начали платить России за газ в рублях
08:02  Бишкек. Президент Жапаров опроверг "слухи" об отставке главы Кабмина Жапарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция в ситуации выбора между Россией и Западом, - С.Тарасов
21:56 26.04.2022

Станислав Тарасов

США предлагают Турции вести сеанс одновременной игры сразу на двух площадках: украинской и сирийской. В итоге она может везде остаться на бобах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает получать вроде бы максимум политических преференций из своих посреднических усилий между Москвой и Киевом по урегулированию украинского кризиса. Он сообщил о намерении провести очередной телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также уточнил, что Анкара "ведет переговоры как с противоборствующими сторонами, так и с соответствующими структурами для мирного урегулирования российско-украинского конфликта". Более того, на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем в Анкаре, который интересовался деталями посреднической миссии Турции, Эрдоган призвал страны "поддержать стамбульский процесс" и признать Турцию чуть ли не единственной "важнейшей площадкой для разрешения украинско-российского кризиса". По его словам, "наша цель – вывести стамбульский процесс на уровень лидеров и добиться достижения окончательных договоренностей, которые положат конец войне". "Подвижки есть. Однако они (Москва и Киев – С. Т.) далеки от желаемого, - говорит Эрдоган. - Надеемся на прогресс. Не теряем надежды".

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. Объективно ситуация складывается таким образом, что Турция не может оказывать влияние на развитие военной операции России на Украине, и идея возобновления стамбульского процесса развивается параллельно, по своему собственному сценарию, в рамках которого Анкаре удается проводить собственную многоходовую политическую комбинацию. Речь, прежде всего, идет об американском направлении. Дело в том, что первоначально США настороженно относились к посредническим усилиям Анкары на украинском направлении, полагая, что "Эрдоган играет на стороне Путина". Тем более что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что "в НАТО есть страны, заинтересованные в продолжении конфликта Москвы и Киева". Но Москва со своей стороны фиксировала, что переговорный процесс с Киевом контролируется американцами, которые затягивают переговоры и пытаются их сорвать.

А теперь, как утверждает бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш, Вашингтон решил перетянуть на свою сторону Анкару. По его словам, первым результатом изменения позиции США является возможность продажи Турции истребителей F-16, в чем ранее ей было отказано. Напомним, что в начале февраля председатель комитета палаты представителей США по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне направил письмо в Госдепартамент с призывом к администрации Байдена не поставлять Турции истребители F-16 и комплекты для модернизации "из-за нарушений ею прав человека и развертывания ПВО С-400 российского производства". Теперь Госдеп считает, что потенциальная продажа F-16 Турции "пойдет на пользу как интересам США, так и безопасности НАТО, особенно после украинского кризиса". Анкаре, как морковку перед носом, подвесили перспективу заполучить также F-35. Существуют признаки того, что американцы станут склоняться в сторону Турции в Сирии в ситуации, когда, по словам Якыша, "сотрудничество, которое Вашингтон и Москва поддерживали в Сирии, приостановлено".

То есть Турции предлагается вести сеанс одновременной игры сразу на двух площадках: украинской и сирийской. В таком контексте неожиданное решение Анкары запретить пролеты в Сирию российских самолетов как военных, так и гражданских наводит на многие размышления. В принципе, такой запрет для российской операции в Сирии не будет иметь фатального исхода. Но есть сообщение агентства SANA о том, что США начали масштабную переброску оружия и материально-технических средств с территории Ирака на свою базу, находящуюся в городе Храб-эль-Джир в сирийской провинции Хасеке. Она контролируется курдскими "Демократическими силами Сирии". Поэтому, если увязывать украинский кризис и сирийские события в один узел, то нельзя исключать различные политико-военные комбинации. Якыш считает, что если баланс сил между США и Россией в Сирии сместится в сторону американцев, то это повлияет на Турцию двояко.

Одним из нюансов станет ослабление российской поддержки режима Башара Асада, чему Анкара будет рада. Однако эта поддержка, вероятно, останется на уровне, позволяющем сирийскому режиму плавать, но не тонуть. Москва будет держать Турцию на расстоянии вытянутой руки и избегать излишнего противостояния с ней. Но эффектом изменения баланса сил станет и продолжение американского курса на поддержку курдов, что опасно для Анкары. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что "именно неучастие в режиме антироссийских рестрикций, сохранение контактов и отношений и с Россией, и с Украиной дает Турции основание претендовать на эту посредническую роль между Москвой и Киевом". Но скоро все может измениться. Турцию заставляют сделать выбор. Не исключены различные варианты выхода из сложившейся ситуации. В том числе и новые договоренности Анкары и Москвы на тех или иных условиях.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650999360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикеры палат парламента встретились с вице-спикером Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
- Принято к производству обращение Президента Республики
- Сенат рассмотрит законопроект о биологической безопасности
- О повышении базовой ставки до 14%
- Тест на "Новый Казахстан"
- Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции
- Меры по решению проблемных вопросов по газификации регионов и развитию газовой отрасли страны на Правительственном часе предложили сенаторы
- Мажилис рассмотрел ход реализации проекта "Ауыл-Ел бесігі"
- Б. Султанов провел встречу с представителями компании "Champion Foods"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  