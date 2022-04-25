"Газпром" перекрыл газовый крантик Болгарии

23:04 26.04.2022

"Газпром" уведомил Болгарию о прекращении поставок с 27 апреля



Болгарская газораспределительная компания Bulgargaz получила уведомление от российского "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщило министерство энергетики Болгарии.



Как пишет местная пресса со ссылкой на ведомство, болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства по контракту и произвела все платежи своевременно.



Также указывается, что после анализа, проведенного государственной компанией Bulgargaz и Болгарским энергетическим холдингом, было установлено, что предложенный Россией новый двухэтапный порядок оплаты не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии.



"Газпром" не подтвердил остановку поставок газа в Польшу



"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных источников поставки природного газа и урегулированию ситуации, - цитирует заявление профильных властей местное издание "Стандарт". - В настоящее время никаких ограничительных мер для потребителей в Болгарии не требуется".



Ранее во вторник польские энергетические компании сообщили о получении письма от "Газпрома", информирующего о полной остановке поставок российского газа.



Марта Петрова