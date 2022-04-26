Макрон победил, но разорвал Францию, - В.Прохватилов

00:00 27.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.04.2022 |

Кризис режима усугубил Эмманюэль Макрон

Он победил, но разорвал Францию



По итогам второго тура президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон победил, но с гораздо меньшим, чем пять лет назад, отрывом.



Первым поздравил Макрона с победой его недавний враг, британский премьер Борис Джонсон. А ведь прошлогодняя "рыбная война" чуть было не привела к военному столкновению ВМС Франции и Великобритании. Тогда в Лондоне призывали к "смене режима" в Париже.



The Washington Post пишет, что "Соединенные Штаты, Европа и сама Франция могут вздохнуть с облегчением [после победы Макрона]".



"Однако в какой-то степени неприятно, – продолжает WP, – что большинство г-на Макрона отражало не энтузиазм избирателей по отношению к нему, а неприятие избирателями г-жи Ле Пен, политика, обремененного давним антииммигрантским фанатизмом своей партии, а в последнее время – ее пророссийскими настроениями и антинатовским уклоном во внешней политике…"



На самом деле французское общество раскололось. Свыше 40 процентов избирателей проголосовали за Марин Ле Пен, тяготея к выходу из НАТО, к приоритету французских законов над законодательством ЕС, за эффективную социальную политику.



Марин Ле Пен



Успех Макрона в значительной степени был обеспечен пропагандистской "пандемийной" кампанией. Жители заморских территорий Пятой республики активно протестовали против локдаунов и вакцинации и подержали Марин Ле Пен, которая эти меры осуждала. А большинство населения метрополии, хоть и выходило на улицы, протестуя против обязательной вакцинации, признало действия Макрона во время "пандемии" (которая потом вдруг исчезла из повестки дня) полезными. Это большинство и отдало свои голоса питомцу гнезда Ротшильдов.



Сработала на выборах и старая, проверенная временем политтехнологическая схема англосаксов.



В 1944 году после освобождения Парижа под эгидой американских спецслужб было создан элитный клуб Le Siècle, задачей которого стала "консолидация носителей реальной власти во Франции, в чьих руках находятся ведущие банки, предприятия и все крупные средства массовой информации", пишет Ольга Четверикова. Деятельность этого клуба, члены которого проникли во все структуры государственной власти, была обеспечена "преемственностью власти финансового капитала". Десятилетиями власть оставалась в руках "невидимого фактического правительства финансовых элит".



Генерал де Голль, единственный французский политик, восставший против атлантизма, в Le Siècle не входил, и в годы его президентства Франция сохраняла свой национальный суверенитет.



Еще одной целью управляющих Пятой республикой стало строительство франко-германского союза при главенствующей роли тевтонов. С этой целью было создано транснациональное общество Le Cercle, главой которого стал член ватиканского Opus Dei и ученик идеолога единой Европы Рихарда Куденхове-Калерги Жан Виоле. Главным итогом деятельности Le Cercle явилось создание Европейского объединения угля и стали, из которого позднее выросли Европейское экономическое сообщество и Евросоюз.



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Впоследствии арсенал внешнего управления был обновлен и расширен. В 2012 году ЦРУ и АНБ поручили, как мы писали, ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consulting Group "внимательно следить за президентской кампанией во Франции". Глава французского филиала американского Института Аспена Жан-Пьер Жуйе создал финансируемый Ротшильдами аналитический центр Les Gracques, который вел Макрона на протяжении всей его президентской кампании.



Макрон заслужил одобрение своих заокеанских покровителей еще и тем, что привлек в страну крупнейший в мире американский инвестиционный фонд Black Rock, который пустил свои финансовые щупальца во все отрасли французской экономики.



Аналитики Les Graques разработали программу модернизации французской промышленности, прежде всего французской оборонки, которую реализует Макрон, обеспечивающий подчинение французского ВПК германскому промышленному капиталу под общим контролем американских инвестиционных фондов.



Фото: REUTERS/Pascal Rossignol



Военная элита Франции продемонстрировали на этих выборах свою лояльность Вашингтону. Так, ушедший из-за конфликта с Макроном в отставку начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье отказался выставить свою кандидатуру на президентские выборы и устроился на работу в Boston Consulting, занявшись консультированием подконтрольной ЦРУ фирмы в области "особо сложных операций". А президентские выборы 2022 года и были, пожалуй, особо сложной операцией американских спецслужб во Франции.



Бывший советник Марин Ле Пен Аймерик Шопрад в интервью ФСК отметил, что после первого тура "в течение двух недель колоссальная пропагандистская машина Пятой республики организовала ужасающий прессинг на мозги французов, скандируя два лозунга: "Марин в Елисейском дворце – это катастрофа для национальной экономики!", а также "Марин в Елисейском дворце – это ставленник Путина!"". И рейтинг Макрона, который падал, стал вдруг расти…



Протесты во Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe



В довершение всего у Марин Ле Пен, как и в первом туре, изрядно "отщипнули" голоса в пользу Макрона и Меланшона. Сделано это было на заключительной стадии подсчета голосов избирателей.



Даже сочувствующий Макрону еженедельник L"Express не скрывает разочарования политической системой Пятой республики и тревоги за будущее страны: "Франция выходит из этих выборов еще более разорванной и окаменевшей в своей злобе и ненависти. Мы сталкиваемся с кризисом режима, из которого Эмманюэль Макрон обещал вывести страну и который он усугубил".



Сразу после оглашения результатов второго тура по всей Франции начались протесты. "Злоба и ненависть" выплеснулись на улицы французских городов.