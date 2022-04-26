Казахстанская элита все быстрее дистанцируется от России, - Айнур Курманов

00:13 27.04.2022 26.04.2022



Айнур Курманов



"Многовектораня", а в реальности двурушническая политика казахстанских властей продолжается даже после визита в Москву министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди. Подобная линия в итоге приводит уже к конкретным последствиям как в экономической сфере, так в политической, в частности, отказом от празднования 9 Мая в школах и на площадях городов.



Очередным "подарком" Нур-Султана (Целинограда) для Москвы стало то, что государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" вдруг заявил, что уже не будет привлекать инвестиции в рублях в свои проекты и предприятия по причине санкций в отношении российских банков.



"Многовектораня", а в реальности двурушническая политика казахстанских властей продолжается даже после визита в Москву...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Это было объявлено официально на специальной пресс-конференции, где было много западной прессы, а зачитала текст Назира Нурбаева, управляющий директор по экономике и финансам и член правления фонда.



То есть это была демонстративная акция, которая ставит под сомнения прежние договоренности правительств двух стран о ведении взаимной торговли и проведения платежей в национальной валюте. Тем более, что данный фонд является не какой-то частной лавочкой, а структурой, где главный акционер – государство. В состав фонда "Самрук-Казына" входят такие стратегические компании, как национальный авиаперевозчик "Эйр Астана", национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", "Казатомпром" и "Казахстанские железные дороги".



Это косвенно может свидетельствовать о том, что российские компании попросту отодвигают от скорой тотальной приватизации этих компаний, объявленной президентом Касым-Жомартом Токаевым, в пользу местного олигархата и западных корпораций.



В свою очередь рассказы о санкциях является как раз удобным поводом и прикрытием проведения такой непрозрачной приватизации, когда позиции американского и европейского капитала резко усилятся в экономике Казахстана на фоне фактического изгнания российских банков.



Таким образом власти страны вновь демонстрируют свою лояльность Западу, а Москве объясняют недружественные шаги сугубо причинами возможных вторичных санкций. Согласитесь, удобная позиция и возможность обстряпывать свои делишки, сохраняя в целости свои вывезенные капиталы в офшорные зоны и европейские столицы.



Примечательно, что эти метаморфозы усилились после приезда в страну заместителя Госсекретаря США Узры Зеи. Она тогда открыто увязала дальнейшее сотрудничество и хорошее отношение Вашингтона к правящей казахстанской элите с проведением антироссийской санкционной политикой. Только в этом случае, по ее мнению, можно избежать последствия и для Казахстана.



Эту проституированную линию замечают и многие эксперты, в том числе и российские. Так, руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин указывает на то, казахстанская верхушка живет под постоянным страхом потери или заморозки активов в американских и европейских банках, что уже предпринималось перед визитом Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018-го года.



"Казахская элита боится: и за себя лично, за свои ресурсы, которые все в Европе и Штатах, и за бюджет. Видимо, американка приехала, чтобы довести до них мысль, что все это можно повторить опять, буквально по щелчку пальцев. Поэтому теперь принимаются такие решения, которые демонстрируют, что Казахстан, пытаясь все же оставаться многовекторным, отодвигает российский вектор на задний план и прогибается под западную повестку", – прокомментировал ситуацию Грозин.



Это подтверждает то, что в конце прошлой недели Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК, и Мариса Лаго, заместитель главы министерства торговли США, обсуждали шаги по увеличению объемов взаимной торговли. Так, в итоговом информационном сообщении пресс-службы министерства национальной экономики говорится следующее:



"В частности, проговаривались возможности роста экспорта из Казахстана в США более 75 наименований товаров металлургической, химической, инженерной и пищевой промышленности".



То есть фактическое предательство будет оплачено со стороны янки новыми рынками сбыта для сырьевой продукции и "инвестициями" с целью выкупа по бросовой цене казахстанских предприятий. Чистой воды компрадорская политика, направленная на дальнейшее и полное закабаление страны в качестве колонии Запада.



Встреча Алибека Куантырова, министра национальной экономики РК, и Марисы Лаго, заместителя главы министерства торговли США.



И параллельно с этим идет ускоренными темпами тюркская интеграция под эгидой Анкары, так как совсем от объективов СМИ ускользнуло то обстоятельство, что в этот понедельник в Стамбуле прошло заседание комитета министерств стран-членов организации тюркских государств по созданию Тюркского инвестиционного фонда.



Заседание в Стамбуле комитета министерств стран-членов организации тюркских государств.



То есть в тот момент, когда Нур-Султан отказывает во всяких российских инвестициях под предлогом санкций, но при этом создает совместно с Турцией собственные финансовые структуры.



При этом фонд будет также прикрытием экспансии турецкого капитала, который совместно с западными компаниями претендует на часть казахстанского пирога полезных ископаемых. К тому же Тюркский инвестиционный фонд подается в качестве финансового инструмента Организации Тюркских государств, что в целом с точки зрения реализации планов вступает в явное противоречие с ЕАЭС.



Но особо умиляет позиция министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, который во время визита в Москву заявил "о прозрачности" в деле строительства новой лаборатории высшего уровня биологической опасности BSL-4, пообещав обязательно допустить до объекта российских специалистов и даже подписать совместный меморандум. Конечно, прогресс по сравнению с тем, что ранее в Нур-Султане постоянно отнекивались, но, если отбросить дипломатические изыскания, все осталось на прежних местах без каких-либо изменений.



Дело в том, что лаборатория строится на деньги Пентагона и казахстанская сторона отказывается обсуждать тему прекращения реализации данного проекта и под любыми предлогами старается продолжить возведение опаснейшего объекта на юге республики. Пообещав меморандумы, власти страны доведут строительство BSL-4 до конца, куда свезут патогены со всего мира, в том числе и латиноамериканских вирусов, а там хоть трава ни расти.



Известно, что лаборатория появится в Жамбылской области в поселке Гвардейский. Там, где уже действует Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и уже разработали казахстанскую вакцину против коронавируса. Помимо биолаборатории четвертого поколения планируется стройка подземного хранилища, где собираются коллекционировать опасные и особо опасные штаммы.



Изучать там собираются патогенны, которые вызывают тяжелые и смертельные заболевания. В правительстве обозначают, что впоследствии изучения, возможно, будет разработана защита населения и природы от воздействия опасных эпидемиологических факторов.



И тут очевидно, что правящая верхушка попросту пытается водить российское руководство за нос. А внутри страны тем временем устраивает гонения на пророссийских сторонников, отказываясь от военных парадов в честь 9 мая, запрещая проведение торжественных линеек в школах по случаю Дня Победы, как и ношение георгиевских ленточек. При этом гражданам просто не дают провести свои шествия и организованное возложение цветов.



Так, в Актау, по информации издания Orda.kz координатор "Бессмертного полка" Ланга Черешкайте заявила, что под публикациями в соцсетях появилось много негативных комментариев со стороны местных националистов в адрес организаторов шествия, из-за чего они отказались от проведения мероприятия.



"Стали поступать угрозы, появилась "колонна", люди стали писать, что выйдут с флагом Украины и с фотографиями убитых там детей. Поэтому мы с властями решили не проводить шествие "Бессмертного полка"", – отметила Черешкайте.



Что интересно в самой столице никакого шествия не будет и власти заставляют принять участие в онлайн версии, просто разместив на платформе фотографии ветеранов. Ну а в Алматы власти до сих-пор не согласовали шествие "Бессмертного полка", о чем я и предупреждал, что чиновники постараются придумать тысячу причин, чтобы не допустить массовых демонстраций в городах страны.



Поэтому, как видим, несмотря на официальные заверения в дружбе и союзничестве, правящая казахстанская элита все быстрее отдаляется от России, пытаясь заодно обрубить все социокультурные связи, соединяющие народы двух стран. Источник - politnavigator.net

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651007580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикеры палат парламента встретились с вице-спикером Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

- Принято к производству обращение Президента Республики

- Сенат рассмотрит законопроект о биологической безопасности

- О повышении базовой ставки до 14%

- Тест на "Новый Казахстан"

- Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции

- Меры по решению проблемных вопросов по газификации регионов и развитию газовой отрасли страны на Правительственном часе предложили сенаторы

- Мажилис рассмотрел ход реализации проекта "Ауыл-Ел бесігі"

- Б. Султанов провел встречу с представителями компании "Champion Foods"

