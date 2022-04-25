В России нет "партии мира", есть партия капитуляции.., - М.Делягин

00:14 27.04.2022

Битва за Россию



В России нет "партии мира", о которой жужжат телеграм-"инсайдеры". Есть партия капитуляции. Последние 35 лет торжествующая бюрократия выкармливала ее, и поколения "рукопожатныхобщечеловеков с хорошими лицами", обживая все более хлебные должности и безнаказанно выдаивая все новые части России, впитывали все те же правила комфортной капитуляции: главное – сдаться Западу. Слить ему все, что тому нужно, получить свои тридцать сребренников и на них фешенебельно потреблять.



​ ​Это - железные принципы компрадорской буржуазии и чиновничества, которые долгие годы перерабатывали советское наследие в личные богатства. ​На них выросло полтора поколения граждан и с десяток поколений чиновников. ​



А потом у русской цивилизации начал просыпаться инстинкт самосохранения, в том числе и у власти. ​"Эффективные менеджеры", даже если что-то и замечали, списывали это на "дурацкую пропаганду".



​Списывают и сейчас, мечтая, что вот-вот, к майским праздникам, августу с Украиной подпишут наконец мирный договор, и все пойдет по-старому: кому-то – как до ковида, кому-то – как до Путина. И не хотят слышать о мобилизационной экономике, о переходе ее на военные рельсы, о необходимости воевать, а не "оперировать".



​Отчасти они правы – ведь инстинкт самосохранения русской цивилизации толком еще не проснулся.



​Ведь армия не превратила Украину от Польши до Днепра в зону хаоса, не тронув ни центры управления, ни железные дороги, ни электроснабжение, ни даже телевидение.



​Ведь чиновники заявляют, что главная задача России – не создавать неудобств "западным партнерам", укравшим сотни миллиардов долларов и теперь пытающимся нас уничтожить.



​Ведь поддержка наших миротворцев официально характеризуется как "недопустимая", армия нуждается в гуманитарной помощи, а таможня изо всех сил, со всей цифровой тщательностью блокирует эту гуманитарную помощь: нельзяпропускать бронежилеты, так как они могут использоваться в боевых действиях! Соцсети по жалобам наших сограждан запрещают рекламу символов специальной военной операции.



​И судьба фронта решается сейчас в борьбе внутри российского государства: между инстинктом самосохранения народа и партией капитуляции. ​"Специальная военная операция" - война с Западом на территории Украины ведется сейчас за право России на существование.​ Любое перемирие сейчас - этоистощение России и форсированнаянакачка бандеровской Украины для все нового натравливания на нас, раз за разом, - пока нас не удастся уничтожить.



​Задача Запада – уничтожение не конкретного "режима", а русской культуры и русской цивилизации. И дело не только в ресурсах: будучи европейцами, мы, пока живы, будем все время дразнить его народы примером возможности жить по-человечески, по справедливости, ради друг друга, а не ради денег.



​Мы не понимаем глубины своего отличия от Запада: его цивилизация сложилась в рамках капитализма ради прибыли, а наша до него, ради самого человека, - и это отличие не вытравить.



​Мы его не сознаем, а Запад видит предельно четко – и пытается уничтожить нас не только как экономического конкурента, обладающего колоссальной ресурсной базой, но и как страну, приверженную абсолютно иному образу жизни.



Михаил Делягин