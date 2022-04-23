Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил в подарок 8 коней

00:43 27.04.2022 Глава государства Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах в Ахалтекинском конном комплексе Президента Туркменистана



Опубликовано 23.04.2022



Сегодня в Ахалтекинском конном комплексе Президента Туркменистана при участии главы государства Сердара Бердымухамедова состоя­лись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна, в рамках которых прошла церемония награждения победителей и призеров международного конкурса красоты ахалтекинских коней и тематического состязания среди представителей творческих профессий.



Закономерно, что в современную эпоху именно конь стал главным символом нашей страны, живым воплощением неразрывной связи времен и поколений, олицетворением той созидательной энергии, с которой независимый нейтральный Туркменистан вступил в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.







"Райские" скакуны – символ нашей ­независимой Отчизны, устремленной к высотам прогресса, отмечает Президент Сердар Бердымухамедов.



Международный конкурс красоты ахалтекинских скакунов, ежегодно проводимый в нашей стране, является одним из главных праздничных мероприятий, посвященных туркменским коням. Этот яркий, зрелищный смотр нацелен на стимулирование развития традиций коневодства, привлечение внимания мировой общественности к этой породе как яркой составляющей богатейшего культурного наследия нации, уникальному цивилизационному явлению.



Ранним утром в нарядном убранстве встретил гостей и участников праздника Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана, ставший мес­том ежегодного проведения конкурсов в честь "райских" коней, олицетворяющих собой эталон красоты и гармонии.



Повсюду царит атмосфера большого туркменского тоя, звучат музыка и песни, свое мастерство демонстрируют лучшие творческие коллективы страны.



У главного входа в комплекс главу государства встречают заместители Председателя Кабинета Министров, руководители Милли Генгеша Туркменистана, минис­терств и ведомств страны, хякимы велаятов и города Ашхабад, члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Здесь также собрались знатные коневоды, добившиеся замечательных успехов в избранном на всю жизнь деле, настоящие профессионалы других сфер, так или иначе связанных с удивительным миром коней.



Автомобиль главы государства Сердара Бердымухамедова подъезжает к Ахалтекинскому конному комплексу Президента Туркменистана.



Тепло приветствуя собравшихся, глава Туркменистана проходит на территорию конного комплекса. Красочным представлением встречают Президента страны популярные вокалисты и творческие коллективы. Звучат поздравления с национальным праздником.



Глава государства проследовал к ­президентской ложе на зрительской трибуне.



Все добрые начинания Президента страны и его неослабное внимание к вопросам сохранения чистоты ахалтекинской породы, ее феномена и значения как уникального явления мировой культуры, а также совершенствования отечественной коневодческой и конноспортивной школы, ее интеграции в международную отраслевую индустрию находят широкую всенародную поддержку.



В этой связи напомним о состоявшемся 20 апреля в Ашхабаде под председательством Президента Сердара Бердымухамедова XII заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. По цифровой системе в форуме также приняли участие зарубежные члены этой авторитетной организации, в состав которой входят представители более чем тридцати государств планеты. Благодаря их деятельности ежегодно увеличивается поголовье ахалтекинских скакунов и растет число их ценителей.



Сегодня значительные финансовые средства выделяются на планомерное развитие отрасли на научной основе, строительство современных конноспортивных комплексов, предназначенных для проведения международных турниров, улучшение социально-бытовых условий жизни работников отрасли. На службе туркменских коневодов, помимо исконных традиций выращивания и воспитания скакунов, – достижения мировой науки, самые современные техника и технологии, передовая и развитая инфраструктура отрасли.



Огромное внимание уделяется подготовке спортсменов в целях придания дополнительной динамики развитию коневодческой отрасли, успешного выступления на скачках и турнирах по различным видам конного спорта, в частности, по конкуру и национальным играм верхом на скакунах. В этой связи отметим успешные выступ­ления группы национальных конных игр "Galkynyş", которая является победителем и лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей. Особое внимание Президент Сердар Бердымухамедов уделяет преемственности национальных традиций в воспитании молодого поколения.



От имени всех коневодов страны главу государства просят принять в дар великолепных ахалтекинских коней в знак признательности за деятельное внимание к их работе, а также в честь знаменательного события.



На площадку одного за другим выводят скакунов от каждого велаята страны и столицы. Вместе с ними по очереди выходят руководители всех регионов, старейшины и представители молодого поколения.



Так, от имени жителей Ахалского велаята был передан в дар прекрасный конь Диярым, от Балканского велаята – скакун Перзент, от Даш­огузского велаята – скакун Шабат, от Лебапского велаята – скакун Гундогар, от Марыйского велаята – скакун Белент, от города Ашхабад – скакун Меледепел.



От имени военных и правоохранительных органов Президенту Сердару Бердымухамедову подарили скакуна по имени Герчек.



Еще один подарок – от имени всех коневодов страны. На демонстрационную площадку выводят великолепного скакуна по имени Галкыныш, родившегося в 2019 году, являющегося потомком Эдепа и Айгуль и принадлежащего к линии прославленного коня Гырсакар, представляют его и вручают паспорт.



Президент Туркменистана выразил признательность принимающим участие в празднестве старейшинам велаятов, всем коневодам, вносящим большой вклад в продолжение славной истории "райских" коней.



Следуя доброй традиции, Президент Сердар Бердымухамедов повязал на шею скакуна Галкыныш традиционный оберег "аладжа", сплетенный бабушкой Огул­абат эдже, что явилось знаком достойного продолжения идущих из глубин веков национальных традиций.



Затем глава государства на коне сделал почетный круг. Почувствовав опытного всадника, конь безукоризненно выполнял все команды, давая возможность зрителям насладиться грациозными, плавными и отточенными движениями наездника.



Как отмечает Президент Туркменистана, "Бережное сохранение и популяризация в глобальном масштабе нашего национального наследия является одним из приоритетов государственной политики страны, что обусловило приумножение мировой славы и престижа легендарных ахалтекинцев, занявших достойное место в общечеловеческой культуре".



В настоящее время Туркменистаном выдвинуто предложение о внесении ахалтекинского коневодческого искусства в перечень объектов нематериального культурного наследия человечества в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по воп­росам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Популяризации "райских" скакунов во всем мире способствуют проводимые в нашей стране профильные международные выставки и конференции, национальные конкурсы красоты "крылатых" коней.



Одним из самых ярких моментов праздничных торжеств в Ахалтекинском конном комплексе Президента Туркменистана стал финал международного конкурса "Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi".



Каждый раз это великолепное шоу восхищает и искушенных знатоков и всех его зрителей.



Десять отобранных на предварительных этапах лучших представителей ахалтекинской породы из Ашхабада, Ахалского, Балканского, Лебапского, Дашогузского и Марыйского велаятов выводят на смотровую площадку.



Каждого из них дважды провели перед судьями. В первый раз без снаряжения, а во второй раз – в полном комплекте конских украшений, в ковровой попоне и под седлом. Издревле туркмены, выражая любовь к своим верным друзьям ахалтекинцам, облачали их в драгоценные наряды, не жалея на них серебра, золота и самоцветов.



Все скакуны по порядку были представлены жюри и публике: имя, возраст, данные родословной, владелец. В финал конкурса вышли кони, продолжающие ту или иную известную племенную линию.



Многочисленные поклонники "небесных" скакунов могли оценить изумительный экстерьер потомков выдающихся ахалтекинцев, заложивших основные ветви в селекционном разведении чистокровных коней.



С поистине царственной статью демонстрировали кони свои внешние данные и выучку, покоряя точеными линиями и безупречными пропорциями.



Пришло время подвести итоги соревнований и объявить решения авторитетной судейской коллегии.



Самым красивым ахалтекинским скакуном 2022 года был признан великолепный конь Мелебаш из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана, потомок Гердена и Елгамак, принадлежащий к линии прославленного коня по имени Гырсакар, родившийся в 2015 году. Его сейису Б.Джураеву был вручен главный приз от имени Президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля марки "Lexus", переходящий кубок и диплом.



Сейис выразил глубокую признательность Президенту страны за ценную награду и огромное внимание, уделяемое разведению "райских" скакунов. Заверив, что и в дальнейшем туркменские коневоды будут достойно продолжать работу в этом направлении, он пожелал главе государства крепкого здоровья и огромных успехов в деятельности.



Здесь же были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение образа туркменского скакуна в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и на телеканалах.



Ахалтекинские кони являются неотъемлемой частью национального культурного наследия. Главная идея творческого конкурса – показать его природное великолепие, уникальные качества и огромную роль в жизни туркменского народа.



С древних времен и до наших дней представители разных видов искусства воспевают в своих произведениях любовь к коню, его верность, грацию, ум, скаковые достоинства, а также увековечивают талант народа, потому что выведение столь совершенной породы – это результат творчества, знаний, терпения и неисчерпаемых созидательных возможностей множества поколений. В современном туркменском искусстве "райские" скакуны стали эталоном красоты и гармонии.



Лучшие конкурсные работы были выбраны в соответствии с номинациями – самый искусный ковер, ювелирное произведение, лучшее живописное и скульп­турное изоб­ражение коня, издательская продукция, фотоснимки и телесюжеты.



Призы от имени Президента Сердара Бердымухамедова – телевизоры "Tolkun" и соответствующие дипломы – были вручены победителям: народному художнику Туркменистана А.Гутлыеву – за ковровые произведения "Эпоха народа с Аркадагом", "Вековая история турк­мен", "Шагадам"; ювелиру М.Аннаеву – за комплект конских украшений; преподавателю Государственной академии художеств Б.Солтанову – за живописное полотно "Туркменский скакун".



Призы от имени главы государства были также вручены преподавателю детской школы искусств имени Нуры Сары этрапа Ак бугдай Ахалского велаята П.Патдыкову за скульптурную композицию "Группа "Галкыныш": Акхан, Канун, Рухубелент"; студенту-пятикурснику факультета изобразительного искусства Государственной академии художеств Х.Гараджаеву за фотоработу "Портрет Кануна"; телеоператору канала "Türkmen owazy" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Б.Гылыджову за видеоролик "Прекрасные скакуны".



Победители конкурса, выразив Президенту Туркменистана искреннюю признательность за высокую оценку их творческих работ, заверили, что приложат все усилия и способности для приумножения всемирной славы "райских" скакунов, воплощая их образ в своем творчестве.



Завершающей частью торжеств стали выступления популярных исполнителей, выразивших в музыкальных композициях высокие чувства гордости и счастья, испытываемые туркменистанцами.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов тепло попрощался с участниками торжества и отбыл с места события. Источник - Туркменистан сегодня

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